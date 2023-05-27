Galatasaray'da şampiyonluk havası! Antrenmanda kahkaha sesleri yükseldi





3 HATAY SİLİNMİŞ SİLİNSE NE OLUR

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in Adana Demirspor ile oynadıkları maç sonrası, "Bu lig hukuk dışı, mantık dışı" sözleri gündem oldu. Siyah-Beyazlılar'ın Hatayspor ve Gaziantep FK takımının oynadığı tüm maçların iptal edilmesi isteğini, teknik direktör Volkan Demirel değerlendirdi. Bu konuda sert açıklamalara imza atan Hatayspor'un hocası Demirel, "Alınan puanlar veya oynanan, oynanmayan maçlar sayılsın, sayılmasın... Bunları konuşmak bile şu anki ortamda bence çok yanlış. Ben bu konu hakkında konuşmamayı tercih etmelerini diliyorum. Çünkü hiç yakışmıyor. Bana çok ufak hesaplar gibi geldi. Çünkü Hatay silinmiş. Acıları tekrar tazelemek istemem ama benim bir oyuncum, bir sportif direktörüm hayatını kaybetmiş. Bunlar hayattan silinmiş, senin 3 puanın silinse ne olur? Şampiyon olsan ne olur, küme düşsen ne olur?" dedi.