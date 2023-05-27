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    Galatasaray'da şampiyonluk havası! Antrenmanda kahkaha sesleri yükseldi

    Ankaragücü maçı hazırlıklarını sürdüren Süper Lig lideri G.Saray’da tam bir bayram havası hakim. Florya’dan kahkaha sesleri yükseliyor. İşte sizler için derlediğimiz 27 Mayıs tarihli TAKVİM gazetesi yurttan ve dünyadan spor haberleri...

    Florya’da şampiyonluk havası

    Galatasaray, Ankaragücü maçının hazırlıklarını dün yaptığı antrenmanla sürdürdü. Sarı- Kırmızılı oyuncuların antrenman boyunca bir hayli neşeli oldukları gözlendi. Cimbom'un yıldız oyuncularından Mauro Icardi'nin antrenman boyunca arkadaşlarıyla şakalaşması dikkatlerden kaçmadı. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un antrenman öncesi ve sonrasında oyuncularıyla toplantı gerçekleştirdiği gözlendi. Sarı-Kırmızılılar, salı günü Ankaragücü'nü deplasmanda mağlup etmesi durumunda tarihindeki 23. şampiyonluğunu kazanacak. Cimbom, bu durumda pazar günü ezeli rakibi Fenerbahçe'nin karşısına şampiyon unvanıyla çıkacak.



    3 HATAY SİLİNMİŞ SİLİNSE NE OLUR
    Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in Adana Demirspor ile oynadıkları maç sonrası, "Bu lig hukuk dışı, mantık dışı" sözleri gündem oldu. Siyah-Beyazlılar'ın Hatayspor ve Gaziantep FK takımının oynadığı tüm maçların iptal edilmesi isteğini, teknik direktör Volkan Demirel değerlendirdi. Bu konuda sert açıklamalara imza atan Hatayspor'un hocası Demirel, "Alınan puanlar veya oynanan, oynanmayan maçlar sayılsın, sayılmasın... Bunları konuşmak bile şu anki ortamda bence çok yanlış. Ben bu konu hakkında konuşmamayı tercih etmelerini diliyorum. Çünkü hiç yakışmıyor. Bana çok ufak hesaplar gibi geldi. Çünkü Hatay silinmiş. Acıları tekrar tazelemek istemem ama benim bir oyuncum, bir sportif direktörüm hayatını kaybetmiş. Bunlar hayattan silinmiş, senin 3 puanın silinse ne olur? Şampiyon olsan ne olur, küme düşsen ne olur?" dedi.



    TELEKOM AVANTAJI KAPTI
    Türkiye Sigorta Basketbol Ligi play-off çeyrek final serisi ilk maçında sahasında Galatasaray Nef'i 94-85 yenen Türk Telekom seride 1-0 öne geçti. Başkent ekibi salı günü oynanacak serinin ikinci maçını da kazanır ise yarı finale yükselecek. Günün diğer maçında Pınar Karşıyaka, Bursa'yı 91-83 yenerek seride 1-0 öne geçti.



        GÖZTEPE'Yİ ÜÇLEDİ YARI FİNALE YÜKSELDİ
        Spor Toto 1. Lig play-off 1. tur karşılaşmasında Bodrumspor, tek maç eleme usulüne göre oynanan maçta sahasında Göztepe'yi 3-1 mağlup ederek yarı finale çıkan ilk takım oldu. Muğla temsilcisi 16. dakikada Cenk Şen'in attığı golle 1-0 öne geçti. 45+1'de Göztepe'li İsmail Köybaşı'nın kendi kalesine attığı golle aradaki fark 2'ye çıktı. Göztepe 89'da Atınç'la farkı 1'e indirdi. Önce ofsayta takılan gol VAR sonrası geçerlilk kazandı. Maçta son sözü 90+9'da Aminu Umar söyledi.



        EYÜP SAKARYA'YI 120+2'DE DEVİRDİ
        Spor Toto 1. Lig play-off 1. turunda normal süresi 0-0 sona eren maçta Eyüpspor, deplasmanda Sakaryaspor'u Alpaslan'ın 120+2'de attığı mükemmel golle 1-0 yenerek yarı finale yükseldi. Eyüpspor, yarı finalin ilk maçında 31 Mayıs Çarşamba saat 20.00'de Bodrum'u konuk edecek. Rövanş maçı ise 4 Haziran Pazar saat 16.00'da oynanacak. Finale çıkmayı başaran takım, 8 Haziran perşembe günü ligi 3. sırada bitiren Pendikspor ile Süper Lig'e çıkma mücadelesi verecek.



        ZORLA HİÇBİR ŞEY OLMAZ
        Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Lübnan'ın haber kanalının konuğu oldu. Pandemide ekonomik sıkıntı içinde oldukları dönemde dahi şampiyon olduklarına dikkat çeken Çebi yabancı kuralı için, "Sahada sekiz yabancı futbolcu olabilirken üç tane de Türk oyuncunun olması gerekiyor. Zorla hiçbir şey olmaz. Yerli oyuncularımızın performansı tatmin edici seviyede olsa yabancı futbolcu transfer etmeye gerek olmaz" diye konuştu. Öte yandan Çebi, "Futbolu artık şirket gibi düşünmeliyiz. Önce para kazanmaktan başka çare yok. Kazanıp, sonra harcamalıyız. Dünyada kulüpler el değiştiriyor. Bizim taraftarımız bunu hoş karşılamıyor" dedi.



            CARSON'A YENİ SÖZLEŞME
            İngiliz ekibi Manchester City, 37 yaşındaki kaleci Scott Carson ile 1 yıllık yeni sözleşme imzaladı. 2024'e kadar takımda kalacak tecrübeli eldiven bu sezon Manchester City formasıyla sadece 2 maça çıktı.



            PORTO'DAN TEKLİF ALMADIM
            Fenerbahçeli futbolcu Lincoln Henrique, Portekiz basınından Ojogo'ya açıklamalarda bulundu. Fenerbahçe'ye gelmeden kendisinin Jorge Jesus ile konuştuğunu ve kendisini Portekizli teknik adamın ikna ettiğini söyleyen Lincoln, "Onunla konuşmak transferi benim için kolaylaştırdı" ifadesini kullandı. Transfer dedikoduları hakkında da konuşan Lincoln, "Porto iddialarını duyduğumda beğenmediğimi söyleyemem. Porto'nun büyüklüğünü herkes biliyor ama bana Porto'dan resmi bir teklif gelmedi. Fenerbahçe'ye transfer olmadan önce benimle ilgilenen 2 kulüp daha vardı. Ama ben Fenerbahçe'yi tercih ettim" ifadelerini kullandı.



            ARDA GÜLER BİLMECESİ
            Fenerbahçe'nin Arda Güler'in kontratını 2025'e kadar uzatmasının sebebinin "1500 dakika süre almazsa 5 milyon euro'ya serbest kalır" maddesini kaldırmak olduğu öne sürüldü. Ancak, oyuncuyla yeni bir anlaşma yapılmadığı, daha önce imzalanan kontratın TFF'ye bildirildiği öğrenildi.

                OSAYİ'NİN YERİNE HAMARİ TRAORE
                Fenerbahçe'de transfer hareketliği devam ediyor. Sarı-Lacivertli ekipte sözleşmesi olmasına rağmen Osayi Samuel'in takımdan ayrılmak istediği ve gelen teklifleri incelediği iddia edildi. Bunun üzerine Sarı-Lacivertli kurmaylar savunmanın sağı için harekete geçti. Fenerbahçe'nin Rennes'de forma giyen Malili oyuncu Hamari Traore ile ciddi şekilde ilgilendiği ortaya çıktı. Daha önce de gündeme gelen ve Galatasaray ile de ismi anılan Traore'nin sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. Sarı-Lacivertli yöneticilerin bonservisini eline alacak oyuncuyu kaçırmamak için menajeri ile bir görüşme yaptığı da öğrenildi. 31 yaşında ve 1.75 boyunda olan Traore 2017 yılından bu yana Rennes'de forma giyiyor ve istikrarı ile dikkat çekiyor. 31 yaşında olmasına karşın piyasa değeri 10 milyon Euro civarında gösteriliyor.

                VAN AANHOLT İLE 1 YIL DAHA
                Galatasaray'ın hollanda'nın PSV Eindhoven takımına kiraladığı Patrick Van Aanholt ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor. Hollanda medyasından Voetbalzone'a göre PSV Eindhoven, tecrübeli oyuncuyu gelecek sezon da kadrosunda istiyor. 32 yaşındaki sol kanat oyuncusunun Galatasaray ile olan sözleşmesi 2024 yılında sona eriyor.

                ZANIOLO'NUN CEZASI ONANDI
                Tahkim Kurulu, Zaniolo'nun 2 maçlık cezasını onadı. A.Gücü karşısında da forma giyemeyecek olan İtalyan futbolcu, Fenerbahçe maçında oynayabilecek. Bilindiği gibi Kasımpaşa maçında oyuna girdikten 6 dakika sonra kırmızı kart gören İtalyan yıldıza 2 maç ceza verilmişti. 69'da oyuna giren Zaniolo 75'te atılmıştı.



                    CAN KAPIŞMASI
                    Alman medyasına göre bayern münih ile galatasaray, nürnberg u19 takımında forma giyen 17 yaşındaki santrfor can uzun'u transfer etmek için yarışıyor. genç yıldız bu sezon ligde forma giydiği 15 maçta 15 gol atarken 5 de asist yaptı. türkiye u18 takımı'nda da 2 kez forma giyen can'ın kulübüyle olan sözleşmesi 2026 yılında sona eriyor.


                    HAALAND FLORYA'YA GELİYOR
                    İstanbul'da oynanacak Şampiyonlar Ligi finalinin detayları netleşirken Galatasaray taraftarını heyecanlandıran bir gelişme yaşandı. Manchester City'nin dev final öncesi idmanlarını Florya'da yapması bekleniyor. Manchester City'nin kadrosunda Haaland ve İlkay Gündoğan gibi yıldız isimler yer alıyor. Dev final 10 Haziran'da saat 22.00'de Olimpiyat Stadı'nda oynanacak. Manchester City'nin yıldızı Haaland, İlkay Gündoğan ile Inter'de oynayan milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, kupayı kendi müzesine götürmeye çalışacak.


                    SİVAS'TA SEÇİM KARARI
                    Mecnun Otyakmaz'ın görevi bırakacağını açıklaması sonrası Sivasspor, 10 Haziran Cumartesi günü olağan genel kurul yapacak. Çoğunluk sağlanamazsa seçim, 17 Haziran Cumartesi günü aynı saatte olacak.


                    ZİDANE SERVETİ TEPTi
                    Suudi ekibi Al Nassr, Fransız teknik adam Zinedine Zidane'a 2 yıl için 150 milyon euro teklif etti. Avrupa'nın 5 büyük liginde çalışmak isteyen Zidane, bu astronomik teklifi geri çevirdi.


                    BOSTON SERİYİ 3-2 YAPTI
                    NBA Doğu Konferansı finalinde Boston, Miami'yi 110-97 yenerek geride olduğu seride durumu 3-2'ye getirdi. Boston'da Derrick White 24 sayı, 3 ribaunt, Miami'de Duncan Robinson 18 sayı, 9 asist üretti.


                    BURAK'TAN SİTTARD'A VEDA
                    Tecrübeli golcü Burak Yılmaz, Fortuna Sittard'dan ayrıldı. Sosyal medyadan bir paylaşım yapan Yılmaz, "Seneye Fortuna'da olmayacağım. En kısa zamanda başkan ve yönetimle yaşananları anlatacağım" dedi.


                    MİLLİLER RAHAT KAZANDI
                    FIBA 2023 Kadınlar Avrupa Şampiyonası'na hazırlanan A Milli Kadın Basketbol Takımımız, İstanbul'da düzenlenen hazırlık turnuvasında karşılaştığı Letonya'yı 75-51'lik skorla mağlup etti.


                    FEYENOORD HOCASINI BIRAKMADI
                    Hollanda Ligi ekiplerinden Feyenoord teknik direktör Arne Slot'un sözleşmesi uzattı. Son şampiyon Feyenoord, 44 yaşındaki Hollandalı çalıştırıcı ile 2026'ya kadar sözleşme imzalandığını duyurdu.

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                    700 yıllık bir Bursa efsanesi
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