Galatasaray'da şampiyonluk havası! Antrenmanda kahkaha sesleri yükseldi

Galatasaray, Ankaragücü maçının hazırlıklarını dün yaptığı antrenmanla sürdürdü. Sarı- Kırmızılı oyuncuların antrenman boyunca bir hayli neşeli oldukları gözlendi. Cimbom'un yıldız oyuncularından Mauro Icardi'nin antrenman boyunca arkadaşlarıyla şakalaşması dikkatlerden kaçmadı. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un antrenman öncesi ve sonrasında oyuncularıyla toplantı gerçekleştirdiği gözlendi. Sarı-Kırmızılılar, salı günü Ankaragücü'nü deplasmanda mağlup etmesi durumunda tarihindeki 23. şampiyonluğunu kazanacak. Cimbom, bu durumda pazar günü ezeli rakibi Fenerbahçe'nin karşısına şampiyon unvanıyla çıkacak.
3 HATAY SİLİNMİŞ SİLİNSE NE OLUR
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in Adana Demirspor ile oynadıkları maç sonrası, "Bu lig hukuk dışı, mantık dışı" sözleri gündem oldu. Siyah-Beyazlılar'ın Hatayspor ve Gaziantep FK takımının oynadığı tüm maçların iptal edilmesi isteğini, teknik direktör Volkan Demirel değerlendirdi. Bu konuda sert açıklamalara imza atan Hatayspor'un hocası Demirel, "Alınan puanlar veya oynanan, oynanmayan maçlar sayılsın, sayılmasın... Bunları konuşmak bile şu anki ortamda bence çok yanlış. Ben bu konu hakkında konuşmamayı tercih etmelerini diliyorum. Çünkü hiç yakışmıyor. Bana çok ufak hesaplar gibi geldi. Çünkü Hatay silinmiş. Acıları tekrar tazelemek istemem ama benim bir oyuncum, bir sportif direktörüm hayatını kaybetmiş. Bunlar hayattan silinmiş, senin 3 puanın silinse ne olur? Şampiyon olsan ne olur, küme düşsen ne olur?" dedi.
TELEKOM AVANTAJI KAPTI
Türkiye Sigorta Basketbol Ligi play-off çeyrek final serisi ilk maçında sahasında Galatasaray Nef'i 94-85 yenen Türk Telekom seride 1-0 öne geçti. Başkent ekibi salı günü oynanacak serinin ikinci maçını da kazanır ise yarı finale yükselecek. Günün diğer maçında Pınar Karşıyaka, Bursa'yı 91-83 yenerek seride 1-0 öne geçti.