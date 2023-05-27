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    • Spor
    • 27.05.2023 17:13
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    • 27.05.2023 17:21
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    Galatasaray'a Ada'dan 2 yıldız!

    Süper Lig'de adım adım şampiyonluğa giden Galatasaray, transfer çalışmalarına da hız verdi. Sarı-kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk'un onay verdiği iki isim için yönetim İngiltere'de görüşmelerini sürdürüyor. İşte o isimler ve detaylar...

    takvim.com.tr
    Galatasaray’a Ada’dan 2 yıldız!

    Galatasaray yeni sezon için transfer çalışmalarına hız verdi.
    Galatasaray’a Ada’dan 2 yıldız!

    Cimbom, Tottenham'da forma giyen yıldız isimlerin peşinde.
    Galatasaray’a Ada’dan 2 yıldız!

    Galatasaray Başkan Vekili Erden Timur geçtiğimiz günlerde Londra'ya çıkarma yaptı.
        Galatasaray’a Ada’dan 2 yıldız!

        Timur, Tottenham'ın Fransız yıldızı Tanguy Ndombele için girişimlerde bulunduğu öğrenildi.
        Galatasaray’a Ada’dan 2 yıldız!

        Ndombele bu sezon Napoli'de kiralık olarak forma giydi.
        Galatasaray’a Ada’dan 2 yıldız!

        26 yaşındaki orta saha için görüşmelerini sürdüren Galatasaray'ın yine Tottenham'da forma giyen 20 yaşındaki Senegalli orta saha Pape Matar Sarr için de nabız yokladığı belirtildi.
            Galatasaray’a Ada’dan 2 yıldız!

            Sarr'ın kulübüyle olan sözleşmesi 2026 yılında sona erecek.
            Galatasaray’a Ada’dan 2 yıldız!

            Genç yıldızın güncel piyasa değeri 15 milyon euro.
            Galatasaray’a Ada’dan 2 yıldız!

            Pape Matar Sarr bu sezon sadece 10 Premier Lig maçında forma giydi.
                Galatasaray’a Ada’dan 2 yıldız!

                Senegalli oyuncu 2021 yılında Metz'ten Tottenham'a 16.9 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer oldu.
                Galatasaray’a Ada’dan 2 yıldız!

                Genç yetenek 14 kez Senegal Milli Takım formasını giydi.
                Galatasaray’a Ada’dan 2 yıldız!

                OKAN BURUK DA ONAY VERDİ

                Galatasaray, gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde iddialı bir kadro oluşturmak için iki yıldızdan birini kadrosuna katmayı planlıyor.
                    Galatasaray’a Ada’dan 2 yıldız!

                    Cimbom, Uruguaylı yıldızı Torreira'ya astronomik bir teklif gelirse yollarını ayıracak.
                    Galatasaray’a Ada’dan 2 yıldız!

                    Sarı Kırmızılılar'ın teknik direktörü Okan Buruk'un da 2 oyuncunun transferine de onay verdiği öğrenildi.
                    Galatasaray’a Ada’dan 2 yıldız!

                    Sarr kariyerinde 78 maçta forma giydi. 20 yaşındaki Senegalli yıldız, 78 maçta 5 gol atarken 3 de asist yaptı.
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