Galatasaray’a Ada’dan 2 yıldız!

Galatasaray yeni sezon için transfer çalışmalarına hız verdi.
Cimbom, Tottenham'da forma giyen yıldız isimlerin peşinde.
Galatasaray Başkan Vekili Erden Timur geçtiğimiz günlerde Londra'ya çıkarma yaptı.
Galatasaray yeni sezon için transfer çalışmalarına hız verdi.
Cimbom, Tottenham'da forma giyen yıldız isimlerin peşinde.
Galatasaray Başkan Vekili Erden Timur geçtiğimiz günlerde Londra'ya çıkarma yaptı.
Timur, Tottenham'ın Fransız yıldızı Tanguy Ndombele için girişimlerde bulunduğu öğrenildi.
Ndombele bu sezon Napoli'de kiralık olarak forma giydi.
26 yaşındaki orta saha için görüşmelerini sürdüren Galatasaray'ın yine Tottenham'da forma giyen 20 yaşındaki Senegalli orta saha Pape Matar Sarr için de nabız yokladığı belirtildi.
Sarr'ın kulübüyle olan sözleşmesi 2026 yılında sona erecek.
Genç yıldızın güncel piyasa değeri 15 milyon euro.
Pape Matar Sarr bu sezon sadece 10 Premier Lig maçında forma giydi.
Senegalli oyuncu 2021 yılında Metz'ten Tottenham'a 16.9 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer oldu.
Genç yetenek 14 kez Senegal Milli Takım formasını giydi.
OKAN BURUK DA ONAY VERDİ
Galatasaray, gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde iddialı bir kadro oluşturmak için iki yıldızdan birini kadrosuna katmayı planlıyor.
Cimbom, Uruguaylı yıldızı Torreira'ya astronomik bir teklif gelirse yollarını ayıracak.
Sarı Kırmızılılar'ın teknik direktörü Okan Buruk'un da 2 oyuncunun transferine de onay verdiği öğrenildi.
Sarr kariyerinde 78 maçta forma giydi. 20 yaşındaki Senegalli yıldız, 78 maçta 5 gol atarken 3 de asist yaptı.