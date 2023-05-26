Vincent Aboubakar Fransız basınına konuştu: Sezon başı gelseydik şampiyonduk

Beşiktaş'ın yıldız forveti Vincent Aboubakar, transfer dönemi ve Siyah-Beyazlı ekipteki 3. seferi için Fransız basınına açıklamalarda bulundu. Kamerunlu forvet, "Eğer Şenol Güneş ile birlikte sezon başında birlikte olsaydık şampiyon olurduk. İkimiz birlikte takımda olduğumuzda bambaşka bir durum ortaya çıktı" ifadesini kullandı. Aboubakar'ın açıklamaları şu şekilde: "Çocukken kaleciydim. Bu yüzden takma adım Ekongolo (Emekli bir kaleci) oldu. Stoper ve defansif orta saha da oynamıştım. Daha sonra 8 numara ve en son da 10 numara oldum. Beşiktaş ile anlaşmadan önce Atletico Madrid ve Manchester United ile görüşüyordum. Hiç düşünmeden diğer takımları reddettim. Çünkü Beşiktaş'ta hep saygı gördüm.