Trabzon için karar anı! Teknik Direkörü Bjelica kalacak ve gidecek oyuncularla ilgili son kararını verecek

Trabzonspor'da ligin bitimine artık sayılı günler kala gelecek sezonun kadrosunun iskeletini oluşturma ve özellikle takımdan gidecek isimlerin belirlenmesi konusunda geri sayıma geçildi. Teknik direktör Nenad Bjeilca'nın kafasında birçok isimle ilgili kararını şekillendirdiği kalan haftalarda ise soru işaretleri bulunan isimlerle ilgili karanını vererek yönetim kuruluna ileteceği öğrenildi. Bordo-Mavili takımda sezon sonu takımdan ayrılması kesinleşen isimler kiralık oyuncular Yusuf Yazıcı ve Gbamin'in yanı sıra sözleşmesi sona erecek olan Marek Hamsik. Ancak bu isimlerin yanı sıra takımda yüksek rakam kazanan isimler arasında yer alan Maxi Gomez, Marc Bartra, Trezeguet ve Denswil gibi isimlere gelecek olan yüksek rakamlı tekliflerin de yönetim kurulu tarafından değerlendirilme düşüncesi ağır basıyor.







TEKLİFLERE BAKILACAK

Bjelica gidecek-kalacak listesini verecek. Yönetim de yüksek maliyetleri oyuncular için gelecek tekliflere bakacak.

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