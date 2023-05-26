Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Beşiktaş'ta sezon sonunda 3 imza birden

    Siyah-Beyazlı yönetim ilk iş olarak Salih Uçan, Cenk Tosun ve Mert Günok ile yeni sözleşme imzalayacak. İşte sizler için derlediğimiz 26 Mayıs tarihli TAKVİM gazetesi yurttan ve dünyadan spor haberleri...

    Sezon sonunda 3 imza birden

    Beşiktaş'ta Salih Uçan, Cenk Tosun ve Mert Günok ile yeni sözleşme imzalanacak. Cenk Tosun'un sözleşmesi 2+1 yıl uzatılacak. Günok ile de 2+1 yıllık yeni sözleşme imzalanacak. Gelen bilgilere göre; Salih Uçan'ın da sözleşmesi de güncellenecek. Bu sezon 31 maçta 16 gol, 4 asistlik performasn gösteren Cenk'in, gelecek sezonu kapsayan 1 yıllık opsiyonu geçerli hale gelmişti. Nathan Redmond ise boşa çıkacak ve bonservisini eline alacak. Redmond kalmak istese de başka takımlarında da talip olduğu ifade ediliyor.



    BODRUM-GÖZTEPE SAKARYASPOR-EYÜP
    Yılport Samsunspor ve Çaykur Rizespor'un ardından Süper Lig'e yükselecek üçüncü takımın belli olacağı 1. Lig play-off mücadelesi bugün iki karşılaşmayla başlayacak. 17.00'de Bodrum İlçe Stadı'nda Bodrumspor-Göztepe ve 20.00'de Yeni Sakarya Atatürk Stadı'nda Sakaryaspor-Eyüpspor karşılaşmaları oynanacak. Kazanan takımlar 2. turda birbiriyle eşleşecekler.



    DAUM: MÜCADELEM FUTBOL MAÇI GİBİ
    Süper Lig'de Fenerbahçe'ye üst üste iki, Beşiktaş'a da bir şampiyonluk kazandıran ve yakalandığı kanserle mücadele eden Alman teknik adam Christoph Daum, sağlık durumunun iyiye gittiğini ve kendisini daha dinç hissettiğini söyledi. Alman teknik adam, "Kanserle mücadelemi futbol maçı gibi görüyorum. Bu mücadeleyi kazanacağım" ifadelerini kullandı.



        ENES ÜNAL'IN ÇAPRAZ BAĞI KOPTU!
        La Liga'da Getafe formasıyla müthiş bir sezon geçiren Enes Ünal'a büyük şok... 38 maçta 15 gol, 5 asistle oynayan 26 yaşındaki santrfor, önceki günkü Betis maçında sakatlanmıştı. Milli golcü, çapraz bağının koptuğunu açıkladı. Enes'in 2023 yılını kapattığı ifade edildi. Yakaladığı çıkışla milli takımın as santrforu olması beklenen Enes, EURO 2024 elemelerindeki kalan 6 maçta yok.



        İZİN BİTTİ ÇALIŞMA ZAMANI
        Süper Lig'in 36. haftasında 30 Mayıs'ta deplasmanda Giresunspor ile karşılaşacak olan Trabzonspor, bu maçın hazırlıklarına bugün start verecek. Karagümrük maçı sonrası üç gün izin yapan Bordo-Mavililer 10.30'da ilk antrenmanını yapacak. Bordo-Mavililer son maçta evinde Karagümrük'ü 4-1 mağlup etmiş, ve F.Bahçe yenilgisi sonrasında hem teknik direktör Bjelica hem de futbolcular güven tazelemişti.



        FENER'DE ÇOK İYİ PARA KAZANDIM!
        2019-2020 sezonunda Fenerbahçe formasını giyen Max Kruse, Türkiye'de geçirdiği dönem hakkında röpörtaj verdi. Sarı-Lacivertli takımdan olaylı bir şekilde anlaşan ve ciddi bir tazminat da kazanan Alman yıldız, "Kariyerimde geçirdiğim en yoğun ve güzel zamanların Mönchengladbach, St. Pauli, Union ve Werder diyebilirim. Fenerbahçe'deki bir yıl güzeldi ama her şeyden önce mali açıdan kazançlıydı. Türkiye'de size gerçek bir yıldız muamelesi yapılıyor. Türkiye'de bir oyuncu olarak her yerde size Mesut Özil veya Cristiano Ronaldo'ymuşsunuz gibi davranılıyor. Bu harika ama bir derbi kaybedersen dışarı çıkamazsın" ifadesini kullandı.

        İLK TERCİHİ YİNE ALMANYA
        Kruse kariyeriyle ilgili olarak da, "'Gelecek sezon yeniden Bundesliga'da oynamak istiyorum. Sezon başında tek seçeneğim Hertha olsaydı elbette görüşürdüm ama şuan ikinci ligde oynayacaklar. Mümkünse Bundesliga'da olmayı istiyorum hala bir takıma yeterli kaliteyi katabilecek olduğumu düşünüyorum" dedi.



            YARALARI SARMAK UZUN SÜRECEK
            Türkiye'yi yasa boğan deprem felaketi sonrası yardım kampanyaları devam ediyor. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, Sarı-Lacivertli kulübün yaptığı konteyner bağışının imza töreninde açıklamalarda bulundu. Başkan Koç, "Bu felaketin yaralarını sarmak çok uzun bir süreç gerektirecek. Fenerbahçe olarak hemen çadır temin ettik. AFAD'a 1300 adet çadır ulaştırdık. TFF tarafından Hatay'da yapılacak konteyner kent için 550 konteyner bedeli olan 50 milyon TL'yi dün TFF hesabına aktardık. Geri kalan meblağ ne olacak? Geri kalan meblağ, yine bu kampanyanın şemsiyesi altında kampanyadan önce verdiğimiz siparişler çerçevesinde Hatay ve Kahramanmaraş'ta yaşam alanları kuracağız. Temmuz başında oralara taşınılacak. 19 Temmuz günü buranın resmi açılışını yapmayı amaçlıyoruz" dedi.



            KUPADA SON FİNALİST BAŞAKŞEHİR
            Ziraat Türkiye Kupası'nda ikinci finalist Başakşehir oldu. oldu. Yarı final ilk maçını 1-0 kazanan Turuncu-Lacivertliler deplasmanda Ankaragücü ile 2-2 berabere kalıp turladı. 11. dakikada Kitsou'nun pasında Ali Sowe'un attığı şık golle A.Gücü öne geçti: 1-0. 61'de Serdar Gürler dengeyi getirdi: 1-1. 90. dakikada Chatzigiovanis maçı uzatmaya taşıyan golü attı: 2-1. 97. dakikada ev sahibinde Mujakic üst üste sarı kart görüp atıldı. 111. dakikada Keny kafa vuruşuyla Başakşehir'i finale taşıdı.

            FİNAL İZMİR'DE 11 HAZİRAN'DA
            Ziraat Türkiye Kupası'nda finalin yapılacağı gün, saat ve stat yeri belli oldu. Fenerbahçe ile Başakşehir arasında yapılacak dev final İzmir Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanacak. Müsabaka 11 Haziran Pazar günü saat 20.45'te yapılacak ve Turkuvaz Medya aracılığıyla naklen yayınlanacak.



            SARAY-F.BAHÇE DERBİSİ 4 HAZİRAN'DA
            Türkıye Futbol Federasyonu, Spor Toto Süper Lig'de sonucu merakla beklenen Galatasaray- Fenerbahçe derbisinin tarihini açıkladı. Federasyon, Sarı-Kırmızılı ekibin evinde oynanacak dev derbinin 4 Haziran Pazar günü saat 19.00'da başlayacağını duyurdu. Öte yandan TFF'nin açıkladığı programa göre derbi dışında ligde oynanacak diğer maçların 3 Haziran Cumartesi yapılacağı ifade edildi.



                ASLA YALNIZ DEĞİL
                İtalyan basını, Nicolo Zaniolo'nun G.Saray'da arkadaşları tarafından dışlandığını iddia etti. "Nicolo asla yalnız değil" diyen ve Corriere dello Sport gazetesinde yer alan fotoğrafa tepki gösteren Zaniolo'nun annesi Costa, "Bu sizin görmek istediğiniz" yazarken, bir diğer fotoğrafta Zaniolo'nun takım arkadaşlarıyla birlikte çekilen karelerini paylaşarak, "Bu da gerçekte olan" dedi.



                PAPE MATAR SARR KİRALANIYOR
                Aslan'ın, Tottenham'dan istediği ikinci isimse Pape Matar Sarr... G.Saray, Sarr'ı 1 yıllığına kiralamak için İngiliz ekibiyle anlaşmaya yakın. 20 yaşındaki Senegalli, orta sahada oynuyor. Bu sezon 16 maça çıkan Sarr'ın 2026'ya kadar kontratı bulunuyor. Genç ismin piyasa değeri 15 milyon Euro.

                ŞAMPİYONLAR LİGİ İÇİN ONU ALDILAR
                Galatasaray'ın yıldız isimlerinden Nicolo Zaniolo'nun babası Igor Zaniolo, İtalyan basınına oğlunun geleceğiyle ilgili açıklamalar yaptı. Dikkati çeken açıklamalara imza atan Igor Zaniolo, "Nicolo, Galatasaray'da çok iyi gidiyor. Bu yıl Türkiye'de şampiyon olacaklar. Zaten Nicolo'yu gelecek sezonki Şampiyonlar Ligi maçları için aldılar" dedi. Nicolo Zaniolo'nun İtalyan ekibi Milan'a transfer olacağı iddiaları için ise Igor Zaniolo, "Birçok transfer söylentisi söz konusu. Ama Nicolo'nun belli bir fiyatı ve de kalitesi var. Ayrıca kendisi İstanbul'da şu anda çok mutlu" yanıtını verdi. 23 yaşındaki futbolcu, bu sezon 9 Spor Toto Süper Lig maçında 3 gol atmayı başardı.

                ALİ TANRIYAR UNUTULMADI
                G.Saray, eski başkanı Ali Tanrıyar'ı unutmadı. Kulüpten yapılan açıklamada, "1986-1990 yılları arasında görev yapan Galatasarayımızın efsane başkanlarından Ali Tanrıyar'ı aramızdan ayrılışının altıncı yılında sevgi, saygı ve rahmetle anıyoruz" ifadelerine yer verildi.

                BAHAR TOKSOY BEŞİKTAŞ'TA
                Beşiktaş Ceylan Kadın Voleybol Takımı, Bahar Toksoy Guidetti ile 1 sezonluk anlaşma sağladı. Kariyerinde Karşıyaka, Yeşilyurt, VakıfBank, Eczacıbaşı, Fenerbahçe formalarını giyen 35 yaşındaki oyuncu, en son THY'deydi.

                HAKAN'A YENİ KONTRAT
                İtalyanlar, Inter ile Hakan Çalhanoğlu arasındaki sözleşme görüşmelerinin olumlu sonuçlandığını ve milli yıldızın 2027'ye kadar takımda kalacağını duyurdu. Hakan, bu sezon 4 gol, 8 asist üretti.

                INİESTA'DAN KOBE'YE VEDA
                Japon ekibi Vissel Kobe, 39 yaşındaki İspanyol futbolcu Andres Iniesta'nın 1 Temmuz'daki Sapporo maçıyla takıma veda edeceğini duyurdu. Iniesta, Kobe'de 133 maçta 26 gol, 25 asist yaptı ve 2 kez kupa kaldırdı.

                POTADA PLAY-OFF VAKTİ
                Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde play-off heyecanı bugün yapılacak 2 maçla birlikte başlayacak.18.00'de Anadolu Efes-Darüşşafaka, 20.30'da ise Fenerbahçe Beko-Tofaş maçı oynanacak.

                BERISHA'DA İŞLEM TAMAM
                Sezon başında Bundesliga ekibi Augsburg'a kiralanan Mergim Berisha ile ilgili dün flaş bir gelişme yaşandı. Bild gazetesi, Alman kulübünün Berisha'nın 4.5 milyon Euro'luk opsiyonunu kullandığını ve yıldız futbolcunun bonservisini aldığını duyurdu. Habere göre Augsburg bu sezon gösterdiği performansla dikkat çeken Berisha'yı 10 milyon Euro'nun üzerinde bir rakama satıp ciddi bir gelir elde edecek.

                PUSKAS ERGUN'E SON GÖREV
                Önceki gün hayatını kaybeden Türk futbolunun ve Fenerbahçe'nin unutulmaz isimlerinden "Puşkaş Ergun" lakaplı Ergun Öztuna için Fenerbahçe Kulübü'nde tören düzenlendi. Öztuna'nın cenazesi, öğlen namazına müteakip Şakir'in Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından Karacaahmet Mezarlığı'na defnedildi. Cenazeye Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve kulübün çok sayıda önemli ismi katıldı.

                JESUS HARİKA BİR İŞ ÇIKARDI
                Dünya futbolunun efsane isimlerinden Luis Figo, Şampiyonlar Ligi finali için İstanbul'a geldi. Figo, "Jesus ilk yılında harika bir iş çıkardı. Ama Fenerbahçe'nin ligde şampiyon olması zor gözüküyor. Son haftalara girildi ve arada belirli bir puan farkı var. İnsanların onun burada görev almasından memnun olduğunu düşünüyorum. Kendisi harika bir teknik direktör" dedi.

                FORMALAR 15 HAZİRAN'DA
                Trabzonspor'un gelecek sezon için forma tedarik anlaşması yaptığı Joma ile tasarlanan 4 yeni forma 15 Haziran tarihinde tanıtılacak. Bu tarihe kadar özellikle klasik çubuklu formanın tanıtımının erken sürece alınması için çalışmalar devam ediyor. Bordo-Mavili yöneticiler özellikle yeni sezon formalarından ciddi bir gelir elde etmeyi planlıyor.

                1461 TRABZON PENALTILARLA GÜLDÜ
                2. Lig Yükselme Play-Off 1. turunda 1461 Trabzon FK, Van'ı normal süresi ve uzatmaları 1-1 biten maçta penaltı atışları sonrası 6-5 yendi. 2-2 biten maçta İskenderun, penaltılarda Ankara Demir'i 4-2 (6-4) devirdi. 24Erzincan deplasmanda Amed'i 1-0'la geçti. Esenler Erok, Ankaraspor'u 4-2 yendi. 1461 Trabzon ile İskenderun ve 24Erzincan ile Erok eşleşti.

                2. GRUP'TA ORDU İLE KARAMAN TURLADI
                3. Lig 2. Grup Yükselme Play Off 1. Turu'nda Karaman FK, Ayvalıkgücü'nü geri düştüğü maçta 2-1 yendi. Normal süresi 1-1 biten maçı Karaman uzatmalarda kazandı. Diğer maçta Orduspor 1967, Kuşadasıspor'u 3-2 mağlup etti. Karaman ile Ordu 1967 eşleşti. 1. Grup'ta Karaköprü ve 52 Ordu birbirine rakip olmuştu. 3. Lig 3. Grup'ta bugün 16.00'da Beyoğlu-Çankaya ve Efeler-Artvin Hopa karşılaşmaları oynanacak.

                GÜNEŞ'E 104 BİN TL CEZA
                Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Adana Demir maçı sonrası PFDK'ya sevk edilmişti. Tecrübeli hocaya sportmenliğe aykırı açıklamasından dolayı 104 bin TL ceza verildi.

                TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
                GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

                GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
                • Paylaş
                • Tweet
                • Paylaş
                • Sitene Ekle
                •  
                Hangi Kredi
                Haberler Spor Beşiktaş'ta sezon sonunda 3 imza birden
                    loading
                    SON DAKİKA