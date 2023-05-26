Beşiktaş'ta sezon sonunda 3 imza birden





PAPE MATAR SARR KİRALANIYOR

Aslan'ın, Tottenham'dan istediği ikinci isimse Pape Matar Sarr... G.Saray, Sarr'ı 1 yıllığına kiralamak için İngiliz ekibiyle anlaşmaya yakın. 20 yaşındaki Senegalli, orta sahada oynuyor. Bu sezon 16 maça çıkan Sarr'ın 2026'ya kadar kontratı bulunuyor. Genç ismin piyasa değeri 15 milyon Euro.



ŞAMPİYONLAR LİGİ İÇİN ONU ALDILAR

Galatasaray'ın yıldız isimlerinden Nicolo Zaniolo'nun babası Igor Zaniolo, İtalyan basınına oğlunun geleceğiyle ilgili açıklamalar yaptı. Dikkati çeken açıklamalara imza atan Igor Zaniolo, "Nicolo, Galatasaray'da çok iyi gidiyor. Bu yıl Türkiye'de şampiyon olacaklar. Zaten Nicolo'yu gelecek sezonki Şampiyonlar Ligi maçları için aldılar" dedi. Nicolo Zaniolo'nun İtalyan ekibi Milan'a transfer olacağı iddiaları için ise Igor Zaniolo, "Birçok transfer söylentisi söz konusu. Ama Nicolo'nun belli bir fiyatı ve de kalitesi var. Ayrıca kendisi İstanbul'da şu anda çok mutlu" yanıtını verdi. 23 yaşındaki futbolcu, bu sezon 9 Spor Toto Süper Lig maçında 3 gol atmayı başardı.



ALİ TANRIYAR UNUTULMADI

G.Saray, eski başkanı Ali Tanrıyar'ı unutmadı. Kulüpten yapılan açıklamada, "1986-1990 yılları arasında görev yapan Galatasarayımızın efsane başkanlarından Ali Tanrıyar'ı aramızdan ayrılışının altıncı yılında sevgi, saygı ve rahmetle anıyoruz" ifadelerine yer verildi.



BAHAR TOKSOY BEŞİKTAŞ'TA

Beşiktaş Ceylan Kadın Voleybol Takımı, Bahar Toksoy Guidetti ile 1 sezonluk anlaşma sağladı. Kariyerinde Karşıyaka, Yeşilyurt, VakıfBank, Eczacıbaşı, Fenerbahçe formalarını giyen 35 yaşındaki oyuncu, en son THY'deydi.



HAKAN'A YENİ KONTRAT

İtalyanlar, Inter ile Hakan Çalhanoğlu arasındaki sözleşme görüşmelerinin olumlu sonuçlandığını ve milli yıldızın 2027'ye kadar takımda kalacağını duyurdu. Hakan, bu sezon 4 gol, 8 asist üretti.



INİESTA'DAN KOBE'YE VEDA

Japon ekibi Vissel Kobe, 39 yaşındaki İspanyol futbolcu Andres Iniesta'nın 1 Temmuz'daki Sapporo maçıyla takıma veda edeceğini duyurdu. Iniesta, Kobe'de 133 maçta 26 gol, 25 asist yaptı ve 2 kez kupa kaldırdı.



POTADA PLAY-OFF VAKTİ

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde play-off heyecanı bugün yapılacak 2 maçla birlikte başlayacak.18.00'de Anadolu Efes-Darüşşafaka, 20.30'da ise Fenerbahçe Beko-Tofaş maçı oynanacak.



BERISHA'DA İŞLEM TAMAM

Sezon başında Bundesliga ekibi Augsburg'a kiralanan Mergim Berisha ile ilgili dün flaş bir gelişme yaşandı. Bild gazetesi, Alman kulübünün Berisha'nın 4.5 milyon Euro'luk opsiyonunu kullandığını ve yıldız futbolcunun bonservisini aldığını duyurdu. Habere göre Augsburg bu sezon gösterdiği performansla dikkat çeken Berisha'yı 10 milyon Euro'nun üzerinde bir rakama satıp ciddi bir gelir elde edecek.



PUSKAS ERGUN'E SON GÖREV

Önceki gün hayatını kaybeden Türk futbolunun ve Fenerbahçe'nin unutulmaz isimlerinden "Puşkaş Ergun" lakaplı Ergun Öztuna için Fenerbahçe Kulübü'nde tören düzenlendi. Öztuna'nın cenazesi, öğlen namazına müteakip Şakir'in Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından Karacaahmet Mezarlığı'na defnedildi. Cenazeye Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve kulübün çok sayıda önemli ismi katıldı.



JESUS HARİKA BİR İŞ ÇIKARDI

Dünya futbolunun efsane isimlerinden Luis Figo, Şampiyonlar Ligi finali için İstanbul'a geldi. Figo, "Jesus ilk yılında harika bir iş çıkardı. Ama Fenerbahçe'nin ligde şampiyon olması zor gözüküyor. Son haftalara girildi ve arada belirli bir puan farkı var. İnsanların onun burada görev almasından memnun olduğunu düşünüyorum. Kendisi harika bir teknik direktör" dedi.



FORMALAR 15 HAZİRAN'DA

Trabzonspor'un gelecek sezon için forma tedarik anlaşması yaptığı Joma ile tasarlanan 4 yeni forma 15 Haziran tarihinde tanıtılacak. Bu tarihe kadar özellikle klasik çubuklu formanın tanıtımının erken sürece alınması için çalışmalar devam ediyor. Bordo-Mavili yöneticiler özellikle yeni sezon formalarından ciddi bir gelir elde etmeyi planlıyor.



1461 TRABZON PENALTILARLA GÜLDÜ

2. Lig Yükselme Play-Off 1. turunda 1461 Trabzon FK, Van'ı normal süresi ve uzatmaları 1-1 biten maçta penaltı atışları sonrası 6-5 yendi. 2-2 biten maçta İskenderun, penaltılarda Ankara Demir'i 4-2 (6-4) devirdi. 24Erzincan deplasmanda Amed'i 1-0'la geçti. Esenler Erok, Ankaraspor'u 4-2 yendi. 1461 Trabzon ile İskenderun ve 24Erzincan ile Erok eşleşti.



2. GRUP'TA ORDU İLE KARAMAN TURLADI

3. Lig 2. Grup Yükselme Play Off 1. Turu'nda Karaman FK, Ayvalıkgücü'nü geri düştüğü maçta 2-1 yendi. Normal süresi 1-1 biten maçı Karaman uzatmalarda kazandı. Diğer maçta Orduspor 1967, Kuşadasıspor'u 3-2 mağlup etti. Karaman ile Ordu 1967 eşleşti. 1. Grup'ta Karaköprü ve 52 Ordu birbirine rakip olmuştu. 3. Lig 3. Grup'ta bugün 16.00'da Beyoğlu-Çankaya ve Efeler-Artvin Hopa karşılaşmaları oynanacak.



GÜNEŞ'E 104 BİN TL CEZA

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Adana Demir maçı sonrası PFDK'ya sevk edilmişti. Tecrübeli hocaya sportmenliğe aykırı açıklamasından dolayı 104 bin TL ceza verildi.

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