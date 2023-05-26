Başkan Ali Koç'un bu sözleri Fenerbahçe taraftarını ayağa kaldıracak: Livakovic’le anlaştım olmazsa Szczesny’yi alacağım

Türkiye Kupası'nda finale yükselen ve şampiyonluk iddiasını az da olsa son iki haftaya taşıyan Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor. Yeni sezonda çok iddialı bir kadro kurmak için kolları sıvayan Sarı-Lacivertliler'den üst üste önemli hamleler geliyor.
KENT TAMAM, ZAHA SIRADA
Rangers ile sözleşmesi bitecek olan Ryan Kent ile anlaşan, Crystal Palace'ın yıldızı Wilfred Zaha'ya resmi teklif yapan yönetim, kaleci transferi konusunda da girişimlere hız veriyor. İsmi bir süredir Fenerbahçe ile anılan Hırvat file bekçisi Dominik Livakovic konusunda taraftarları çok heyecanlandıracak gelişmeyi TAKVİM ortaya çıkarıyor. Başkan Ali Koç'un geçtiğimiz günlerde yakın çevresi ile yediği bir yemekte sorulan sorulan üzerine, "Çıkan haberler doğru. Livakovic'le anlaştık. Şu anda bir sorun yok. Ancak pürüz çıkarsa da gidip Szczesny'yi alacağım. Mutlaka çok iyi bir kaleci transferi gerçekleştireceğiz" ifadelerini kullandığı öğrenildi.
AYRILIĞA YAKIN!
Başkan Koç'un transfer hedeflerinde olduğunu açıkladığı Wojciech Szczesny, Serie A ekibi Juventus'un formasını giyiyor. Kulübüyle 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunan Polonyalı eldivenin yaşanan ekonomik kriz nedeniyle takımdan ayrılabileceği bir süredir konuşuluyordu. 33 yaşındaki Szczesny bu sezon 38 maçın 18'inde kalesini gole kapattı.