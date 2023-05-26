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    Başkan Ali Koç'un bu sözleri Fenerbahçe taraftarını ayağa kaldıracak: Livakovic’le anlaştım olmazsa Szczesny’yi alacağım

    İddialara göre Başkan Ali Koç arkadaşlarıyla yediği bir yemekte transferle ilgili soruya, “Livakovic’le anlaşmayı sağladık, şu an bir sorun yok. Ancak pürüz çıkarsa gidip Szczesny’yi alacağım” yanıtını verdi...

    ONUR ÖZKAN
    Takvim
    Lıvakovıc’le anlaştım olmazsa Szczesny’yi alacağım

    Türkiye Kupası'nda finale yükselen ve şampiyonluk iddiasını az da olsa son iki haftaya taşıyan Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor. Yeni sezonda çok iddialı bir kadro kurmak için kolları sıvayan Sarı-Lacivertliler'den üst üste önemli hamleler geliyor.



    KENT TAMAM, ZAHA SIRADA
    Rangers ile sözleşmesi bitecek olan Ryan Kent ile anlaşan, Crystal Palace'ın yıldızı Wilfred Zaha'ya resmi teklif yapan yönetim, kaleci transferi konusunda da girişimlere hız veriyor. İsmi bir süredir Fenerbahçe ile anılan Hırvat file bekçisi Dominik Livakovic konusunda taraftarları çok heyecanlandıracak gelişmeyi TAKVİM ortaya çıkarıyor. Başkan Ali Koç'un geçtiğimiz günlerde yakın çevresi ile yediği bir yemekte sorulan sorulan üzerine, "Çıkan haberler doğru. Livakovic'le anlaştık. Şu anda bir sorun yok. Ancak pürüz çıkarsa da gidip Szczesny'yi alacağım. Mutlaka çok iyi bir kaleci transferi gerçekleştireceğiz" ifadelerini kullandığı öğrenildi.



    AYRILIĞA YAKIN!
    Başkan Koç'un transfer hedeflerinde olduğunu açıkladığı Wojciech Szczesny, Serie A ekibi Juventus'un formasını giyiyor. Kulübüyle 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunan Polonyalı eldivenin yaşanan ekonomik kriz nedeniyle takımdan ayrılabileceği bir süredir konuşuluyordu. 33 yaşındaki Szczesny bu sezon 38 maçın 18'inde kalesini gole kapattı.



        ÇOK İYİ BİR GOLCÜ GELECEK
        Başkan Ali Koç'un yakın çevresine forvet transferiyle ilgili de önemli ifadeler kullandığı öğrenildi. Ali Koç'un, "Valencia bu sezon çok iyi bir performans sergiledi. Ancak o kalsa da üst düzey bir golcü transferi yapacağız. Ayrıca çok iyi bir stoper de transfer edeceğiz" dediği belirlendi.

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        Haberler Spor Başkan Ali Koç'un bu sözleri Fenerbahçe taraftarını ayağa kaldıracak: Livakovic’le anlaştım olmazsa Szczesny’yi alacağım
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