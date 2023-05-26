Başkan Ali Koç'un bu sözleri Fenerbahçe taraftarını ayağa kaldıracak: Livakovic’le anlaştım olmazsa Szczesny’yi alacağım





KENT TAMAM, ZAHA SIRADA

Rangers ile sözleşmesi bitecek olan Ryan Kent ile anlaşan, Crystal Palace'ın yıldızı Wilfred Zaha'ya resmi teklif yapan yönetim, kaleci transferi konusunda da girişimlere hız veriyor. İsmi bir süredir Fenerbahçe ile anılan Hırvat file bekçisi Dominik Livakovic konusunda taraftarları çok heyecanlandıracak gelişmeyi TAKVİM ortaya çıkarıyor. Başkan Ali Koç'un geçtiğimiz günlerde yakın çevresi ile yediği bir yemekte sorulan sorulan üzerine, "Çıkan haberler doğru. Livakovic'le anlaştık. Şu anda bir sorun yok. Ancak pürüz çıkarsa da gidip Szczesny'yi alacağım. Mutlaka çok iyi bir kaleci transferi gerçekleştireceğiz" ifadelerini kullandığı öğrenildi.