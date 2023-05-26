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    • Spor
    • 26.05.2023 14:52
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    • 26.05.2023 14:52
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    Ayhancan Güven’in katılacağı Almanya Turing Otomobilleri Şampiyonası cumartesi günü başlayacak

    Motor sporları dünyasındaki en prestijli ve en çok takip edilen serilerden biri olan Almanya Turing Otomobilleri Şampiyonası'nın (DTM) ilk yarışı cumartesi günü yapılacak.

    Ayhancan Güven’in katılacağı şampiyona başlıyor!
    Red Bull sporcusu Ayhancan Güven'in de katılacağı Almanya Turing Otomobilleri Şampiyonası'nın yeni sezonunda ilk yarış 27 Mayıs Cumartesi, ikinci yarış ise 28 Mayıs Pazar günü gerçekleştirilecek. Sezon boyunca Red Bull TV'de yayımlanacak DTM Serisi, Almanya'daki Oschersleben Arena'da start alacak.

    Ayhancan Güven, GT3 sınıfı otomobillerin yer aldığı bu seride yarışan ilk Türk pilot olacak. Daha önce Porsche Carrera Cup ve Porsche Supercup'ta yarışan genç sporcu, Porsche Fabrika takımı pilotu olarak KÜS Team Racing adına Porsche GT3R ile yarışacak.
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