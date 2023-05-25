Beşiktaş’tan flaş karar! Şampiyonluk kutlanacak

Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF), deprem felaketi nedeniyle Süper Lig'den çekilen Gaziantep FK ve Hatayspor'un rakiplerine 3'er puan verilmesi kararına ilk günden itibaren tepki gösteren Beşiktaş Kulübü, konuyla ilgili iki önemli hamle daha yapma kararı aldı.
Siyah beyazlı kulübün asbaşkanı Emre Kocadağ, önceki gün yaptığı açıklamada, "Lig bittiğinde, mevcut şekilde tescil edilmemesini isteyeceğiz. Bununla ilgili resmi başvuruda bulunacağız" dedi ve bu konuda kesin kararlı olduklarını ifade etti.
Sonuna kadar konunun takipçisi olacaklarını ve UEFA ile FiFA'ya taşımaya kararlı olduklarını sık sık dile getiren Beşiktaş yöneticilerinin ikinci hamlesi de ortaya çıktı.