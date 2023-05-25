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    • 25.05.2023 13:06
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    • 25.05.2023 13:18
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    Beşiktaş'tan flaş karar! Şampiyonluk kutlanacak

    Şenol Güneş'in takımın başına geçmesiyle birlikte yükselen bir grafik sergileyen Beşiktaş'tan flaş bir hamle geldi. Siyah-beyazlılar, TFF'nin yaşanan deprem felaketi nedeniyle ligden çekilen Gaziantep FK ve Hatayspor ile ilgili alınan kararı değiştirmemesi sonrası sürpriz bir hamle yapacak. İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    Beşiktaş’tan flaş karar! Şampiyonluk kutlanacak

    Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF), deprem felaketi nedeniyle Süper Lig'den çekilen Gaziantep FK ve Hatayspor'un rakiplerine 3'er puan verilmesi kararına ilk günden itibaren tepki gösteren Beşiktaş Kulübü, konuyla ilgili iki önemli hamle daha yapma kararı aldı.
    Beşiktaş’tan flaş karar! Şampiyonluk kutlanacak

    Siyah beyazlı kulübün asbaşkanı Emre Kocadağ, önceki gün yaptığı açıklamada, "Lig bittiğinde, mevcut şekilde tescil edilmemesini isteyeceğiz. Bununla ilgili resmi başvuruda bulunacağız" dedi ve bu konuda kesin kararlı olduklarını ifade etti.
    Beşiktaş’tan flaş karar! Şampiyonluk kutlanacak

    Sonuna kadar konunun takipçisi olacaklarını ve UEFA ile FiFA'ya taşımaya kararlı olduklarını sık sık dile getiren Beşiktaş yöneticilerinin ikinci hamlesi de ortaya çıktı.
        Beşiktaş’tan flaş karar! Şampiyonluk kutlanacak

        LİG BİTİMİNDE ŞAMPİYONLUK KUTLAMASI YAPILACAK

        Hürriyet'in haberine göre; siyah beyazlılar, lig bitiminde şampiyonluk kutlaması yapma kararı aldı.

        Beşiktaş’tan flaş karar! Şampiyonluk kutlanacak

        "TFF doğru olanı yapıp Gaziantep ve Hatay'ın bütün maçlarını geçersiz saysaydı, ligin lideri bizdik. Üstelik hem Galatasaray'a hem Fenerbahçe'ye ikili averajda üstün olduğumuz için şampiyon biz olacaktık" diyen siyah beyazlılar, lig bitiminde şampiyonluk kutlaması yapacaklarını açıkladılar.

        son haftasında İstanbul'da oynanacak Konyaspor karşılaşmasının ardından yapılması bekleniyor.
        Beşiktaş’tan flaş karar! Şampiyonluk kutlanacak

        Beşiktaş'ın özellikle ikinci yarıda sergilediği performansla ligin en iyi takımı olduğunu kanıtladığını ifade eden Beşiktaş yöneticileri, "Objektif düşünen herkes takımımızın şampiyonluğu hak ettiği görüşünde. Biz de oyuncularımızın ve teknik heyetimizin bu başarısını karşılıksız bırakmayıp şampiyonluk kutlaması yapacağız" diye konuştular. Siyah beyazlılar kutlamanın ne zaman ve ne şekilde olacağı konusunda henüz bilgi vermemekle birlikte, söz konusu organizasyonun sezonun
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