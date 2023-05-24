Ziraat Türkiye Kupası’nda ilk finalist Fenerbahçe! İşte zorlu maçta yaşananlar

Deneyimli çalıştırıcı, Rossi'nin yerine Sivas'ta oynanan yarı final ilk mücadelesinde de görev alan ve iki maçlık kırmızı kart cezası biten İrfan Can Kahveci'ye 11'de yer verdi.

Kalede İrfan Can Eğribayat'ı görevlendiren Jesus, savunma dörtlüsünde Ferdi Kadıoğlu, Samet Akaydın, Attila Szalai ve Luan Peres'i oynattı. Orta ikilide Willian Arao ve Miha Zajc'a forma veren Portekizli çalıştırıcı, kanatları ise Arda Güler ile İrfan Can Kahveci'ye emanet etti. Tecrübeli teknik adam, gol yollarında ise Enner Valencia ve Michy Batshuayi'yi görevlendirdi.

Sarı-lacivertlilerde Diego Rossi'nin yanı sıra Ertuğrul Çetin, Serdar Aziz, Mert Hakan Yandaş, Joshua King, Serdar Dursun, Joao Pedro, Jayden Oosterwolde, Miguel Crespo ve İsmail Yüksek ise yedek soyundu.

Jorge Jesus, lig maçında görev alan Emre Mor'u ise bu karşılaşmada tercih etmedi.