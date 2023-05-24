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    • 24.05.2023 16:06
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    • 24.05.2023 16:06
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    Özer Hurmacı 10 maçta 16 puan topladı

    Bursaspor, Teknik Direktör Özer Hurmacı yönetiminde çıktığı 10 maçta, 4 galibiyet, 4 beraberlik, 2 de mağlubiyet aldı.

    Özer Hurmacı 10 maçta 16 puan topladı
    TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta bu sezon üç hoca ile çalışan Bursaspor'da en başarılı isim Özer Hurmacı oldu. Tahsin Tam ve İsmail Ertekin'den görevi devralan genç çalıştırıcı, yeşil-beyazlı takımın başında çıktığı 10 maçta 4 galibiyet, 4 beraberlik, 2 de mağlubiyet aldı. 16 puan toplayan Bursaspor, ligin son haftasında ligde kalmayı başardı ve puan cetvelinde 14. sırada yer aldı. Golcü kimliği ile ön plana çıkan Timsah, Hurmacı yönetiminde 22 gol atarken, kalesinde de 19 gol gördü.
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    Haberler Spor Özer Hurmacı 10 maçta 16 puan topladı
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