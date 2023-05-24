ÖZEL | Galatasaray’da 3 ayrılık! Yerleri Chelsea’den dolacak

25 MİLYON EURO İSTENİYOR



İki sezon önce Fransız ekibi Rennes'den 1 milyon 150 bin Euro'ya getirilen Sacha Boey için Galatasaray'ın 25 milyon Euro talep ettiği öğrenildi. Yıldız futbolcu için kapının bu miktardan açıldığı fakat pazarlığa açık olunduğu da gelen haberler arasında yer alıyor. Sacha Boey bu sezon 31 maçta görev yaparken 1 gol ayıp, 4 de asistle oynadı ve yüksek temposuyla dikkatleri üzerine topladı.