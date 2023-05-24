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    • Spor
    • 24.05.2023 13:45
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    • 24.05.2023 13:57
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    ÖZEL | Galatasaray'da 3 ayrılık! Yerleri Chelsea'den dolacak

    Süper Lig'de şampiyonluk için geri sayıma geçen Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalma şansını tepmemek için çalışmalara erkenden başladı... Sarı-Kırmızılılarda Erden Timur, hangi oyuncuları satmak ve almak için İngiltere'ye uçtu? Detaylar haberimizde...

    Muhammed Güneroğlu
    takvim.com.tr
    Özel haber
    ÖZEL | Galatasaray’da 3 ayrılık! Yerleri Chelsea’den dolacak

    Süper Lig'de salı günü Ankaragücü'ne konuk olacak Galatasaray sahadan 3 puanla ayrılması halinde 23'üncü şampiyonluğunu ilan edecek... Son üç maçını gol yemeden kazanarak şampiyonluğa emin adımlarla ilerleyen Cimbom, maçını kazanamasa bile Fenerbahçe'nin Antalyaspor ile oynayacağı maçta puan kaybetmesi halinde ipi göğüsleyen taraf olacak...

    ÖZEL | Galatasaray’da 3 ayrılık! Yerleri Chelsea’den dolacak

    BAŞKAN ÖZBEK'TEN TAM YETKİ ALDI

    Sarı-Kırmızılı camia üç sezonun ardından gelecek şampiyonluğu kutlamak için geri sayıma geçerken, Başkan Vekili Erden Timur transfer çalışmaları için geçtiğimiz günlerde İngiltere'ye uçmuştu. Sezon başından bu yana transferlerden sorumlu isim olarak çok önemli işler başaran Erden Timur'un, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'ten bir kez daha tam yetki aldığı öğrenildi.

    ÖZEL | Galatasaray’da 3 ayrılık! Yerleri Chelsea’den dolacak

    OYUNCULARIN HENÜZ HABERİ YOK!

    Galatasaray'da sezonun finaline gelinirken, oyuncuların kafasının karışmaması için Erden Timur'un transfer çalışmalarını gizliden yürüttüğü öğrenildi. Salı günü yaşanılması muhtemel şampiyonluğun ardından ise söz konusu oyuncuların menajerleri ile irtibata geçilecek ve transferler hakkında bilgi verilecek.

        ÖZEL | Galatasaray’da 3 ayrılık! Yerleri Chelsea’den dolacak

        SACHA BOEY'A ARSENAL KANCASI

        Sezon başında Arsenal'den Lucas Torreira'yı 6 milyon Euro'ya kapan Galatasaray'da Erden Timur ile Londra kulübünün yetkilileri arasında önemli bir köprü kurulduğu ifade ediliyor. Arsenal'in, Galatasaray'da muazzam bir sezon geçiren Sacha Boey ile ilgilendiği de belirtiliyor. 22 yaşındaki Fransız sağ bek için konuşulan miktarın büyüklüğü ise dudak uçuklatıyor.

        ÖZEL | Galatasaray’da 3 ayrılık! Yerleri Chelsea’den dolacak

        25 MİLYON EURO İSTENİYOR

        İki sezon önce Fransız ekibi Rennes'den 1 milyon 150 bin Euro'ya getirilen Sacha Boey için Galatasaray'ın 25 milyon Euro talep ettiği öğrenildi. Yıldız futbolcu için kapının bu miktardan açıldığı fakat pazarlığa açık olunduğu da gelen haberler arasında yer alıyor. Sacha Boey bu sezon 31 maçta görev yaparken 1 gol ayıp, 4 de asistle oynadı ve yüksek temposuyla dikkatleri üzerine topladı.

        ÖZEL | Galatasaray’da 3 ayrılık! Yerleri Chelsea’den dolacak

        TOTTENHAM ONA HASTA!

        Galatasaray'da transferin diğer gözde ismi ise Victor Nelsson... Muazzam bir sezon geçiren Danimarkalı yıldızı en çok isteyen kulübün Tottenham olduğu ortaya çıktı. İki Londra kulübüyle görüşmek için Ada'da bulunan Erden Timur'un Boey'dan sonra Nelsson için de 25 milyon Euro'dan kapıyı açtığı belirtildi.

            ÖZEL | Galatasaray’da 3 ayrılık! Yerleri Chelsea’den dolacak

            7 MİLYONA GELDİ

            İki sezon önce Kopenhag'dan beş yıl içinde ödenmek üzere 7 milyon Euro'ya transfer edilen Nelsson'un sözleşmesine '25 milyon Euro'ya serbest kalır' maddesi eklenmişti. Sezon başında Sevilla'nın çok istediği 24 yaşındaki stopere yeni kontrat yapılarak kalması için ikna edilmişti. Nelsson bu sezon 33 maça çıktı ve 1 gol, 1 asistle oynadı.

            ÖZEL | Galatasaray’da 3 ayrılık! Yerleri Chelsea’den dolacak

            YERİNE GELECEK İSİMLER CHELSEA'DEN!

            Ocak ayı transfer döneminde kadrosuna 611 milyon Euro'luk takviye yapan Chelsea aradığı başarıya bu sezon ulaşamadı. Sezona Thomas Tuchel ile başlayıp Graham Potter ile devam eden Maviler, başarı gelmeyince kulübün efsanesi Frank Lampard'ı geçici olarak sezon sonuna kadar göreve getirmişti. Galatasaray'ın, yıldızlarla dolu şişkin kadrosu bulunan Chelsea ile görüştüğü iddia edildi.

            ÖZEL | Galatasaray’da 3 ayrılık! Yerleri Chelsea’den dolacak

            OYNATMAYACAKSANIZ BİZE VERİN!

            Chelsea'nin başına önümüzdeki sezon geçecek ismi Mauricio Pochettino olduğu konuşuluyor. Arjantinli çalıştırıcının 1 Temmuz'da Maviler'de göreve başlaması bekleniyor. Galatasaray Başkan Vekili Erden Timur'un da Chelsea yönetimiyle gelecek sezon kadroda düşünülmeyen oyuncular ile ilgili girişimde bulunacağı ifade ediliyor.

                ÖZEL | Galatasaray’da 3 ayrılık! Yerleri Chelsea’den dolacak

                DEVLER LİGİ ÇOK ÖNEMLİ

                Yıllardan beri transferi son günlere bırakan Galatasaray yönetiminin bu kez aceleci davranacağı kaydedildi. Yeni sezon öncesi işi şansa bırakmak istemeyen Sarı-Kırmızılı idarecilerin, transferleri erkenden bitirerek Şampiyonlar Ligi ön elemelerine takımı hazır hale getirmek istediği ifade ediliyor. Erden Timur'un Okan Buruk ve scout ekibiyle ortaklaşa yürüttüğü çalışmada Premier Lig'den gelen oyuncuların Süper Lig'de oldukça başarılı olduğu ve bu yönde transferlerin yapılacağı kaydediliyor.

                ÖZEL | Galatasaray’da 3 ayrılık! Yerleri Chelsea’den dolacak

                ZANİOLO'DA İSTENEN MİKTAR İSE 35 MİLYON EURO

                İngiltere'de elindeki yıldızları parlatmak isteyen Galatasaray'ın Zaniolo içinse 35 milyon Euro istediği öğrenildi.

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                Türkiye İş Bankası ve TMOK
                Haberler Spor ÖZEL | Galatasaray'da 3 ayrılık! Yerleri Chelsea'den dolacak
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