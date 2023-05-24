ÖZEL | Galatasaray’da 3 ayrılık! Yerleri Chelsea’den dolacak

Süper Lig'de salı günü Ankaragücü'ne konuk olacak Galatasaray sahadan 3 puanla ayrılması halinde 23'üncü şampiyonluğunu ilan edecek... Son üç maçını gol yemeden kazanarak şampiyonluğa emin adımlarla ilerleyen Cimbom, maçını kazanamasa bile Fenerbahçe'nin Antalyaspor ile oynayacağı maçta puan kaybetmesi halinde ipi göğüsleyen taraf olacak...
BAŞKAN ÖZBEK'TEN TAM YETKİ ALDI
Sarı-Kırmızılı camia üç sezonun ardından gelecek şampiyonluğu kutlamak için geri sayıma geçerken, Başkan Vekili Erden Timur transfer çalışmaları için geçtiğimiz günlerde İngiltere'ye uçmuştu. Sezon başından bu yana transferlerden sorumlu isim olarak çok önemli işler başaran Erden Timur'un, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'ten bir kez daha tam yetki aldığı öğrenildi.
OYUNCULARIN HENÜZ HABERİ YOK!
Galatasaray'da sezonun finaline gelinirken, oyuncuların kafasının karışmaması için Erden Timur'un transfer çalışmalarını gizliden yürüttüğü öğrenildi. Salı günü yaşanılması muhtemel şampiyonluğun ardından ise söz konusu oyuncuların menajerleri ile irtibata geçilecek ve transferler hakkında bilgi verilecek.