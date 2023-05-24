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    Olimpiyat için omuz omuza: Türkiye İş Bankası ve TMOK Paris 2024 oyunları için çalışmalarını sürdürüyor!

    Türkiye İş Bankası ve Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi güç birliğine devam ediyor... İş Bankası, Paris 2024 yolunda milli sporcular Evin Demirhan Yavuz, İbrahim Çolak, Mert Şişmanlar, Merve Tuncel, Necati Er ve Nisanur Erbil’e büyük bir destek veriyor.

    Olimpiyat için omuz omuza

    Türkiye İş Bankası ve Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları için iş birliğini sürdürüyor. Banka, 2024 Olimpiyatları'nda ülkemizi temsil edecek milli sporcularımıza yol arkadaşlığı yapmak üzere Olimpiyat Komitesi'nin resmi destekçisi olmaya devam ediyor.

    İş Bankası, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'na hazırlanan sporcularımızı destekleyerek daha büyük başarılar elde etmelerine katkı sunmak, onları örnek alacak çocukların hayatlarına dokunarak daha fazla gencin bu yola çıkmasını teşvik etmek amaçlarıyla Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi'nin resmi destekçisi oldu. İşbirliği kapsamında milli sporcular Evin Demirhan Yavuz (Güreş), İbrahim Çolak (Artistik Cimnastik), Mert Şişmanlar (Judo), Merve Tuncel (Yüzme), Necati Er (Atletizm) ve Nisanur Erbil (Eskrim) destekleniyor. Cumhuriyet tarihinde katıldığımız ilk Olimpiyat Oyunları, Paris 1924'tü. 1924, aynı zamanda İş Bankası'nın da kurulduğu yıl...



    Bu tarihten bir asır sonra İş Bankası'nın 100. yaşına denk gelen 2024'te hem bankanın 100. yıl kutlamalarının heyecanı hem de olimpiyatların heyecanı bir arada yaşanacak. 1936 yılında düzenlenen Berlin Olimpiyatları'nda altın madalya kazanarak ilk olimpiyat şampiyonumuz olan Yaşar Erkan, 1928 Amsterdam ve 1936 Berlin Olimpiyat Oyunları'nda çeşitli dereceler elde eden Mehmet Çoban ve 1948'de Londra Olimpiyatları'nda, 1949'da Avrupa'da ve 1951'de Dünya Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Yaşar Doğu aynı zamanda İş Bankası çalışanlarıydı.



        PARİS 3. KEZ EV SAHİBİ OLACAK
        Paris 2024'ün logosu 3 ayrı sembolü birleştirmektedir. Sporun sembolü altın madalya, Olimpik ve Paralimpik Hareketin sembollerinden alev ve Fransa'nın sembol isimlerinden Marianne. Daha önce 1900 ve 1924 Olimpiyatlarına ev sahipliği yapan Paris, 3. kez bu organizyona ev sahipliği yapacak.

        BU OLİMPİYAT ÇOK FARKLI
        Cinsiyet eşitliği ve gençlik odağında 26 Temmuz-11 Ağustos 2024 tarihleri arasında düzenlenecek Paris 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları, şimdiye kadar gerçekleştirilen olimpiyatlardan farklı olarak, küresel iklim krizi ve sporcu ve yarışma sayılarında cinsiyet eşitliğini sağlamaya yönelik ilkler bakımından tarihe geçecek. Milli sporcularımız bu organizasyonda yine büyük başarılar elde etmek için uğraş verecek.



        GURUR TABLOSU
        İş Bankası'nın desteklediği sporcular arasında Evin Demirhan Yavuz, İbrahim Çolak, Mert Şişmanlar, Merve Tuncel, Necati Er ve Nisanur Erbil yer alıyor. Sporcuların kariyerleri başarılarla dolu...

        3 farklı yaş kategorisinde Avrupa şampiyonu olan ilk ve tek kadın sporcu Evin Demirhan Yavuz, 2022 yılında Akdeniz Oyunlarında altın madalya kazandı. İbrahim Çolak, 2019 Dünya Artistik Jimnastik Şampiyonası'nda halka branşında şampiyon olurken, jimnastikte büyüklerde altın madalya kazanan ilk Türk sporcu olarak tarihe geçti.

            Mert Şişmanlar, 2020'de Gençler Avrupa Judo Şampiyonası'nda gümüş kazandı. Milli yüzücü Merve Tuncel, 2021 Avrupa Gençler Şampiyonası'nda 3 altın madalya elde etti.

            Milli atlet Necati Er 2020 Tokyo'da 6. olurken, 5. İslami Dayanışma Oyunları'nda erkekler 3 adım atlamada altın madalya kazandı.

            Milli eskrimci Nisanur Erbil ise 2022'de Gençler Avrupa Şampiyonası'nda gümüş madalyanın sahibi oldu. Genç Kadınlar Kılıç Dünya Kupası'nda ise 3. sırada yer almayı başardı.

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            Türkiye İş Bankası ve TMOK
            Haberler Spor Olimpiyat için omuz omuza: Türkiye İş Bankası ve TMOK Paris 2024 oyunları için çalışmalarını sürdürüyor!
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