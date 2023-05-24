Olimpiyat için omuz omuza: Türkiye İş Bankası ve TMOK Paris 2024 oyunları için çalışmalarını sürdürüyor!

Türkiye İş Bankası ve Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları için iş birliğini sürdürüyor. Banka, 2024 Olimpiyatları'nda ülkemizi temsil edecek milli sporcularımıza yol arkadaşlığı yapmak üzere Olimpiyat Komitesi'nin resmi destekçisi olmaya devam ediyor.
İş Bankası, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'na hazırlanan sporcularımızı destekleyerek daha büyük başarılar elde etmelerine katkı sunmak, onları örnek alacak çocukların hayatlarına dokunarak daha fazla gencin bu yola çıkmasını teşvik etmek amaçlarıyla Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi'nin resmi destekçisi oldu. İşbirliği kapsamında milli sporcular Evin Demirhan Yavuz (Güreş), İbrahim Çolak (Artistik Cimnastik), Mert Şişmanlar (Judo), Merve Tuncel (Yüzme), Necati Er (Atletizm) ve Nisanur Erbil (Eskrim) destekleniyor. Cumhuriyet tarihinde katıldığımız ilk Olimpiyat Oyunları, Paris 1924'tü. 1924, aynı zamanda İş Bankası'nın da kurulduğu yıl...
Bu tarihten bir asır sonra İş Bankası'nın 100. yaşına denk gelen 2024'te hem bankanın 100. yıl kutlamalarının heyecanı hem de olimpiyatların heyecanı bir arada yaşanacak. 1936 yılında düzenlenen Berlin Olimpiyatları'nda altın madalya kazanarak ilk olimpiyat şampiyonumuz olan Yaşar Erkan, 1928 Amsterdam ve 1936 Berlin Olimpiyat Oyunları'nda çeşitli dereceler elde eden Mehmet Çoban ve 1948'de Londra Olimpiyatları'nda, 1949'da Avrupa'da ve 1951'de Dünya Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Yaşar Doğu aynı zamanda İş Bankası çalışanlarıydı.