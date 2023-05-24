Olimpiyat için omuz omuza: Türkiye İş Bankası ve TMOK Paris 2024 oyunları için çalışmalarını sürdürüyor!





PARİS 3. KEZ EV SAHİBİ OLACAK

Paris 2024'ün logosu 3 ayrı sembolü birleştirmektedir. Sporun sembolü altın madalya, Olimpik ve Paralimpik Hareketin sembollerinden alev ve Fransa'nın sembol isimlerinden Marianne. Daha önce 1900 ve 1924 Olimpiyatlarına ev sahipliği yapan Paris, 3. kez bu organizyona ev sahipliği yapacak.



BU OLİMPİYAT ÇOK FARKLI

Cinsiyet eşitliği ve gençlik odağında 26 Temmuz-11 Ağustos 2024 tarihleri arasında düzenlenecek Paris 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları, şimdiye kadar gerçekleştirilen olimpiyatlardan farklı olarak, küresel iklim krizi ve sporcu ve yarışma sayılarında cinsiyet eşitliğini sağlamaya yönelik ilkler bakımından tarihe geçecek. Milli sporcularımız bu organizasyonda yine büyük başarılar elde etmek için uğraş verecek.