Lerma iddiası: Kartal Kolombiyalı yıldız Lerma'ya kancayı taktı!

Spor Toto Süper Lig'de Fenerbahçe ile ikincilik mücadelesi veren Beşiktaş, bir yandan da gelecek sezonun kadrosuna kurmaya çalışıyor. Kadrosuna 6 numara transferi yapmasına kesin gözüyle bakılan Siyah- Beyazlılar ile ilgili İspanya'dan yeni bir iddia geldi.