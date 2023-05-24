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    Lerma iddiası: Kartal Kolombiyalı yıldız Lerma'ya kancayı taktı!

    İspanyol basını Beşiktaş’ın Bournemouth ile olan sözleşmesi sezon sonu bitecek olan 28 yaşındaki ön libero Jefferson Lerma ile ilgilendiğini öne sürdü.

    Lerma iddiası

    Spor Toto Süper Lig'de Fenerbahçe ile ikincilik mücadelesi veren Beşiktaş, bir yandan da gelecek sezonun kadrosuna kurmaya çalışıyor. Kadrosuna 6 numara transferi yapmasına kesin gözüyle bakılan Siyah- Beyazlılar ile ilgili İspanya'dan yeni bir iddia geldi.

    AS'ta yer alan haberde Beşiktaş'ın, Premier Lig takımlarından Bournemouth'ta forma giyen Kolombiyalı ön libero Jefferson Lerma ile ilgilendiği öne sürüldü. 28 yaşındaki orta saha oyuncusunun Bournemouth'ta devam etmeyeceği ve Beşiktaş'ın da oyuncuyu kadrosuna katmak istediği belirtildi.

    Daha önce listesindeki isimlerle görüşen ancak anlaşma sağlayan Beşiktaş'ın, Lerma ismine bonservisi olmamasından dolayı sıcak bakıyor. Teknik direktör Şenol Güneş'in de onay verdiği yıldız ön liberoya Premier Lig'den de teklifler olduğu belirtildi.

        Gelen teklifleri değerlendiren Lerma'nın kararını sezon sonunda vereceği de gelen haberler arasında. Bu sezon ligde 36 maçta görev yapan Lerma, bu karşılaşmalarda 5 gole imza attı.

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        Haberler Spor Lerma iddiası: Kartal Kolombiyalı yıldız Lerma'ya kancayı taktı!
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