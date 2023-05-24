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    Kanaryadan büyük bomda: Angel Di Maria! | Fener dev transfer için tüm imkanlarını seferber etti

    Juventus ile sözleşmesi sona erecek olan Angel Di Maria, İtalyan kulübü ile anlaşamadı. F.Bahçe, G.Saray’ın da istediği tecrübeli yıldız için harekete geçti. Di Maria'nın menajeri ile temasa geçen Sarı-Lacivertliler bu dev transferi bitirmek için tüm imkanları seferber etti.

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    Angel Di Maria

    Yeni sezonda kadrosunu güçlendirmek için şimdiden kolları sıvayan Fenerbahçe, bir dünya yıldızının peşine düştü. Kulübe yakın kaynaklardan gelen bilgilere göre; Fenerbahçe, Juventus'la yeni sözleşme için anlaşma sağlayamayan Arjantinli dünya yıldızı Angel Di Maria için devreye girdi.

    35 yaşındaki sol kanat oyuncusu menajerine transfer için tam yetki verirken Fenerbahçe bu yıldızı kapmak için hemen devreye girdi. Di Maria'nın menajerini yakın markaja alan ve ilk görüşmeyi de yapan Sarı-Lacivertli kurmaylar bu transferi bitirmeye kararlı.

    İsmi daha önce Galatasaray ile de anılan Di Maria için Fenerbahçe'nin oyuncunun bonservis bedeli olmamasına rağmen ciddi bir bütçe ayırdığı ve imza parası vermeye de hazır olduğu iddia ediliyor. 35 yaşında ve 1.80 boyunda olan Di Maria geçtiğimiz yıl Arjantin ile Dünya Kupası'nı da kaldırmıştı.
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        Haberler Spor Kanaryadan büyük bomda: Angel Di Maria! | Fener dev transfer için tüm imkanlarını seferber etti
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