Kanaryadan büyük bomda: Angel Di Maria! | Fener dev transfer için tüm imkanlarını seferber etti

İsmi daha önce Galatasaray ile de anılan Di Maria için Fenerbahçe'nin oyuncunun bonservis bedeli olmamasına rağmen ciddi bir bütçe ayırdığı ve imza parası vermeye de hazır olduğu iddia ediliyor. 35 yaşında ve 1.80 boyunda olan Di Maria geçtiğimiz yıl Arjantin ile Dünya Kupası'nı da kaldırmıştı.