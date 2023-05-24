Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Kafayı İcardi’ye taktı: Boca Junıors Kulübü Arjantinli golcünün transferinde kararlı!

    Arjantin basınına göre; Riquelme, G.Saray’da attığı gollerle taraftarın sevgilisi haline gelen Mauro Icardi’nin maaşını ödemesi için sponsor buldu!..

    Kafayı İcardi’ye taktı

    Galatasaray'da Mauro Icardi transferi için sıcak saatler yaşanmaya devam ediyor. Sarı-Kırmızılılar, Arjantinli yıldız golcünün bonservisini almak için Paris Saint Germain ile görüşmelerini sürdürüyor. Galatasaray transferi bitirmek için tüm şartlarını zorlarken Arjantin'de sürpriz bir gelişme yaşandı.

    Arjantin'in dev kulübü Boca Juniors'ın Başkan Yardımcısı Juan Roman Riquelme, yeni sezonda kadrosuna Mauro Icardi'yi katmak istiyor. Efsane futbol adamı, Icardi transferini bir sponsor ile bitirmek için harekete geçti. Riquelme'nin sponsor bulduğu ve Icardi'nin transferini bu şekilde bitirmek istediği öğrenildi.

    Galatasaray formasıyla bu sezon 22 Süper Lig maçında 19 gol ve 7 asiste imza atan Mauro Icardi, Sarı-Kırmızılılar'ın gözbebeği haline geldi. Cimbom, İcardi transferini 10 milyon Euro'nun altında bir bonservis bedeliyle oturmayı planlıyor.

        Yönetim, Arjantinli golcü Icardi'yi ise 4-5 milyon euro aralığında bir yıllık ücretin yanında, performans bonusları içeren 3 sezonluk bir sözleşmeyle ikna etmeyi düşünüyor. Arjantinli futbolcusunun Paris Saint Germain'deki maaşı 6 milyon 750 bin Euro. G.

        TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        • Paylaş
        • Tweet
        • Paylaş
        • Sitene Ekle
        •  
        Türkiye İş Bankası ve TMOK
        Haberler Spor Kafayı İcardi’ye taktı: Boca Junıors Kulübü Arjantinli golcünün transferinde kararlı!
            loading
            SON DAKİKA