Kafayı İcardi’ye taktı: Boca Junıors Kulübü Arjantinli golcünün transferinde kararlı!

Galatasaray'da Mauro Icardi transferi için sıcak saatler yaşanmaya devam ediyor. Sarı-Kırmızılılar, Arjantinli yıldız golcünün bonservisini almak için Paris Saint Germain ile görüşmelerini sürdürüyor. Galatasaray transferi bitirmek için tüm şartlarını zorlarken Arjantin'de sürpriz bir gelişme yaşandı.