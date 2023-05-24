Kafayı İcardi’ye taktı: Boca Junıors Kulübü Arjantinli golcünün transferinde kararlı!

Galatasaray'da Mauro Icardi transferi için sıcak saatler yaşanmaya devam ediyor. Sarı-Kırmızılılar, Arjantinli yıldız golcünün bonservisini almak için Paris Saint Germain ile görüşmelerini sürdürüyor. Galatasaray transferi bitirmek için tüm şartlarını zorlarken Arjantin'de sürpriz bir gelişme yaşandı.
Arjantin'in dev kulübü Boca Juniors'ın Başkan Yardımcısı Juan Roman Riquelme, yeni sezonda kadrosuna Mauro Icardi'yi katmak istiyor. Efsane futbol adamı, Icardi transferini bir sponsor ile bitirmek için harekete geçti. Riquelme'nin sponsor bulduğu ve Icardi'nin transferini bu şekilde bitirmek istediği öğrenildi.
Galatasaray formasıyla bu sezon 22 Süper Lig maçında 19 gol ve 7 asiste imza atan Mauro Icardi, Sarı-Kırmızılılar'ın gözbebeği haline geldi. Cimbom, İcardi transferini 10 milyon Euro'nun altında bir bonservis bedeliyle oturmayı planlıyor.