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    Kadıköy’de müthiş rövanş: Kanarya ile Sivas arasında müthiş rövanşın heyecanı A Spor ekranlarında yaşanacak!

    Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Fenerbahçe 0-0’ın rövanşında Sivas’ı konuk ediyor. 20.30’da başlayacak maçın heyecanı A Spor’da yaşanacak. İşte sizler için derlediğimiz 24 Mayıs tarihli TAKVİM gazetesi yurttan ve dünyadan spor haberleri...

    Kadıköy’de müthiş rövanş

    Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final rövanş maçları bugün başlıyor. Fenerbahçe, ilk maçta deplasmanda golsüz berabere kaldığı Sivasspor'u Ülker Stadyumu'nda konuk edecek. Saat 20.30'da start alacak ve A Spor'dan canlı yayınlanacak karşılaşmada Volkan Bayarslan düdük çalacak. Karşılaşmadan galip gelecek taraf finale adını yazdıran ilk takım olacak. Normal süre ve uzatmalar berabere biterse turun galibi penaltı atışları ile belli olacak. Fenerbahçe bu sezon ligde oynanan 2 karşılaşmayı 1-0 ve 3-1'lik sonuçlarla kazanmıştı. Türkiye Kupası'nda Ankaragücü- Başakşehir rövanşı ise yarın oynanacak.

    TEDBİRLİ SEVK EDİLDİ CEZA GELMEDİ!
    Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu önceki gün tedbirli olarak sevkedilen Fenerbahçe'nin savunma oyuncusu Samet Akaydın'a ceza verilmediğini açıkladı. TFF'den yapılan açıklamada "Fenerbahçe A.Ş. sporcusu Samet Akaydın hakkında, rakip takım sporcusuna yönelik tükürme eylemi nedeniyle kurulumuza sevk yapılmış ise de; isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından 'Ceza tayinine yer olmadığına' karar verilmiştir." ifadelerine yer verildi.

    Bu arada Fenerbahçe PFDK'nın kararı açıklanmadan önce çok sert bir açıklamada bulundu. Açıklamada, "TFF Hukuk Müşavirliği'nin, futbolcumuz Samet Akaydın'ı kamera görüntülerinde eylemi yapmadığı net bir şekilde ispatlı olmasına rağmen sosyal medyada tribünden çekilmiş manipülatif bir görüntü servis edilmesi ve takiben sosyal medyada oluşturulan algı neticesinde Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk etmesi Türk futbolu adına tarihi bir skandaldır" ifadelerine yer verilirken bu yanlış kararın düzeltilmesi talep edildi.



    SİSTEM DEĞİŞTİ GALİBİYET GELDİ
    F.Bahçe maçındaki 3'lü savunma anlayışı ile yoğun şekilde eleştirilen Trabzonspor Teknik Direktörü Nenad Bjelica, Karagümrük maçında 4'lü defansa dönerek klasik 4-3-3'lük oyun formasyonunu denedi. Bordo- Mavililer, daha iştahlı oynadı, daha çok pozisyona girdi. 90 dakika sonunda istediği sonucu alan Hırvat teknik adam Bjelica'nın kalan haftalarda bu sistem üzerinden gitmesi bekleniyor.



        MESSI GELİRSE MAAŞIMI KESERİM
        İngiltere Premier Lig takımlarından Aston Villa'nın Arjantinli kalecisi Emilliano Martinez, Lionel Messi'nin PSG'de taraftarlar tarafından eleştirilmesi hakkında, "Leo'yu yuhalarlarsa onu Aston Villa'ya getiririm. Onu her gün besleyeceğim, her hafta sonu ona rosto yapacağım. Gerekirse Messi için maaşımı bile keserim" ifadelerini kullandı. İki futbolcu Arjantin'in Dünya Kupası'nı kazanmasında önemli rol oynamıştı.



        RONALDO GOL ATTI SECDE ETTİ!
        Suudi Arabistan ekibi Al Nassr'da top koşturan Cristiano Ronaldo dün Al Shabab Riyadh'a karşı sahaya çıktı. 2-0 geri düşen Al Nassr, 44'te Talisca ve 51'de Ghareeb ile eşitliği yakaladı. Portekizli yıldız 59'da takımını 3-2 öne geçirdikten sonra secde etti. 38 yaşındaki futbolcunun İslamiyet'e geçip geçmediği ise henüz bilinmiyor. Al Nassr maçı 3-2 aldı.

        DENVER NUGGETS İLKİ BAŞARDI
        Lakers'ın, Denver'a 113-111 yenilerek 4-0 kaybettiği final serisinin ardından basın toplantısında konuşan 38 yaşındaki LeBron James, bir basın mensubunun "Sezon bitti. Emekliliği düşünüyor musun?" sorusu üzerine, "Basketbola devam konusu üzerine düşüneceğim. Geleceğin ne olacağı belli değil. Bunu detaylıca düşüneceğim" cevabını verdi.

        NBA Batı Konferansı finali 4. maçında Denver Nuggets deplasmanda Los Angeles Lakers'ı 113-111 mağlup ederek seride durumu 4-0 getirdi ve tarihinde ilk kez adını finale yazdırdı. İlk kez final oynama hakkı kazanan Denver'da Nikola Jokic 30 sayı, 14 ribaunt, 13 asistle galibiyetin mimarı oldu. Ayrıca Jamal Murray 25, Aaron Gordon da attığı 22 sayıyla galibiyette önemli rol oynadı. Batı Konferansı finallerinin en değerli oyuncusu ise Denver Nuggets'ın Sırp pivotu Nikola Jokic oldu. Play-off serilerinde toplamda 8'inci kez triple-double yapan Jokic, bu alanda Chamberlain'e ait 7 triple- double rekorunu da kırdı.



            EL SHAARAWY'NİN ÖNCELİĞİ ROMA
            Adı Beşktaş ile anılan Roma'nın İtalyan futbolcusu El Shaarawy, takımının Salernitana ile oynadığı maçın ardından açıklamalarda bulundu. 30 yaşındaki yıldız, "Sözleşmem yakında sona erecek. Lig sonunda ve Avrupa Ligi finalinden sonra oturup yeni sözleşme konusunda konuşacağız. Kulüp, niyetimin ne olduğunu biliyor" diye konuştu. Roma ile bu sezon 39 maça çıkan kanat oyuncusu 8 kez fileleri sarstı ve 2 asiste imza attı.



            AVRUPA'DAN MEN EDİLEBİLİR
            İtalya Futbol Federasyonu Spor Hakimliği, mali usulsüzlük nedeniyle soruşturma açılan Juventus'a 10 puan silme cezası verildiğini açıklamıştı. Cezasını bu sezon çekecek olan Juventus, bu kararla birlikte 2. sıradan 7. sıraya geriledi. Juventus'un mali dosyalarının UEFA tarafından da incelemede olduğu ve Siyah-Beyazlılar'ın Avrupa'dan men edilme riskinin de bulunduğu belirtildi. Siyah-Beyazlılar'a daha önce de 15 puan silme cezası verilmiş, Tahkim Kurulu, 20 Nisan'da 15 puan silme cezasını iptal etmişti. Juventus'un verilen karara itiraz etmesi bekleniyor.



            DERBİ ÇILGINLIĞI
            Süper Lig'de liderlik koltuğunda oturan Galatasaray, salı günü Ankaragücü'nü yenerek 23. şampiyonluğunu ilan etmek istiyor. Sarı- Kırmızılılar ligdeki son maçında ezeli rakibi Fenerbahçe ile karşılaşacak. Dev derbiye Galatasaray taraftarının yoğun ilgisini olduğu öğrenildi. Sarı-Kırmızılı taraftarların Fenerbahçe maçı için 400 bin bilet talebinde bulunduğu belirtildi. Sarı-Kırmızılılar, Ankaragücü'nü yenmesi durumunda Fenerbahçe derbisini karnavala dönüştürmek istiyor.

                ICARDİ'DEN 'AŞKIM OLAYIM' PERFORMANSI
                Icardi, Simge Sağın'ın 'Aşkın Olayım' şarkısını söyledi. Arjantinli yıldızın Instagram hesabından paylaştığı video, Sarı- Kırmızılı taraftarlardan büyük beğeni topladı. Icardi, Sağın'dan performansı nedeniyle özür diledi. Arjantinli yıldız gol attıktan sonra 'Aşkın Olayım' şarkısı çalıyor.


                ZANİOLO DERBİDE SAHADA
                Zanıolo İstanbulspor maçında gördüğü kırmızı kart nedeniyle 2 maç ceza aldı. Sivas maçında oynamayan İtalyan yıldız A.Gücü karşılaşmasıyla cezasını tamamlayacak. F.Bahçe derbisinde sahada olacak.


                VE ERDEN TİMUR LONDRA'YA UÇTU!
                G.Saray Başkan Vekili Erden Timur, Londra'da transfer görüşmelerini sürdürüyor. Timur, Londra'da Chelsea kulübü yetkilileri ile Hakim Ziyech, Christian Pulusic ve David Fofana için görüşüyor.

                SADECE 3 HOCA DEĞİŞMEDİ
                Süper Lig'e yükselen Rizespor'un yanı sıra play-off vizesi alan Pendik ile Bodrum da, hoca değişimine gitmedi. Rizespor Bülent Korkmaz, Pendikspor Osman Özköylü ve Bodrum da İsmet Taşdemir'le sezonu noktaladı

                YUNANİSTAN'I EZİP GEÇTİK
                A Milli Kadın Basketbol Takımı, 2023 Avrupa Şampiyonası hazırlıkları kapsamında Yunanistan ile yaptığı maçı 90-75 kazandı. Ay-Yıldızlılar yarın Çekya, cuma Letonya ve cumartesi Almanya ile maç yapacak.

                RAFA LEAO'DA MUTLU SON
                İtalyan medyası Milan'ın takımdan ayrılacağı konuşulan Rafael Leao ile yeni sözleşme konusunda anlaşmaya vardığını ve yarın yıldız futbolcu ile yeni kontrat imzalanacağı iddiasında bulundu.

                ARSENAL SAKA İLE UZATTI
                İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal, 21 yaşındaki yıldız futbolcusu Bukayo Saka'nın sözleşmesini 2027 yılına kadar uzattığını açıkladı. Genç kanat oyuncusu bu sezon toplam 47 maçta 14 gol, 11 asiste imza attı.

                GERALDO İLE YOLLAR AYRILDI
                Süper Lig'den düşen ilk takım olan Ümraniyespor, Angolalı orta saha oyuncu su Geraldo ile yollarını ayırdığını duyurdu. Açıklamada oyuncuya teşekkür edildi.

                KIMMICH İÇİN 60 MİLYON EURO
                İspanyol medyası Bayern Münih'in, Barça'nın gündeminde olan Alman orta saha Joshua Kimmich için 60 milyon euro bonservis istediğini öne sürdü. Haberde, Barça'nın bu parayı ödeyemeyeceği de belirtildi.

                RYAN KENT KOPTU GELİYOR
                Fenerbahçe'nin kadrosuna katmak istediği İngiliz kanat oyuncusu Ryan Kent için önemli bir gelişme yaşandı. Rangers, transferde adı Fenerbahçe ile sıkça geçen 26 yaşındaki kanatın sezon sonu bitecek olan sözleşmesini yenilemediklerini ve İngiliz futbolcunun serbest bırakılacağını açıkladı. Böylece Kent'in transferi için engel kalmadı. Sezon sonu itibarıyla Sarı-Lacivertliler için İstanbul'a geleceği iddia edilen Kent ile birlikte 4 ismin daha takımdan ayrılacağı bildirildi.

                VALENCIA KARARINI CUMA AÇIKLIYOR
                Enner Valencia'nın menajeri Fenerbahçe ile sözleşmesi sona erecek olan Ekvadorlu santrforun gelecek sezon hangi takımda oynayacağını cuma günü açıklayacaklarını söyledi.

                MARSİLYA ZAHA'YA TALİP!
                Fenerbahçe'nin transfer etmek için girişimlere başladığı Crystal Palace'ın kanat oyuncusu Wilfried Zaha ile ilgili önemlie bir gelişme yaşandı. Fransa'nın köklü kulüplerinden Marsilya'nın Zaha'ya talip olduğu iddia edildi.

                Zaha transferinde Fenerbahçe'ye rakip çıkması biraz moralleri bozdu. Fenerbahçe Yönetimi, Wilfried Zaha'nın menajerini Trabzonspor maçı öncesinde İstanbul'a çağırmış ve bir görüşme yapmıştı. Zaha'nın menajeri Fenerbahçe- Trabzonspor maçını tribünden takip etmişti. Önümüzdeki günlerde yeni bir görüşme daha olacak.

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                Haberler Spor Kadıköy’de müthiş rövanş: Kanarya ile Sivas arasında müthiş rövanşın heyecanı A Spor ekranlarında yaşanacak!
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