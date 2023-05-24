Kadıköy’de müthiş rövanş: Kanarya ile Sivas arasında müthiş rövanşın heyecanı A Spor ekranlarında yaşanacak!

ICARDİ'DEN 'AŞKIM OLAYIM' PERFORMANSI

Icardi, Simge Sağın'ın 'Aşkın Olayım' şarkısını söyledi. Arjantinli yıldızın Instagram hesabından paylaştığı video, Sarı- Kırmızılı taraftarlardan büyük beğeni topladı. Icardi, Sağın'dan performansı nedeniyle özür diledi. Arjantinli yıldız gol attıktan sonra 'Aşkın Olayım' şarkısı çalıyor.



ZANİOLO DERBİDE SAHADA

Zanıolo İstanbulspor maçında gördüğü kırmızı kart nedeniyle 2 maç ceza aldı. Sivas maçında oynamayan İtalyan yıldız A.Gücü karşılaşmasıyla cezasını tamamlayacak. F.Bahçe derbisinde sahada olacak.



VE ERDEN TİMUR LONDRA'YA UÇTU!

G.Saray Başkan Vekili Erden Timur, Londra'da transfer görüşmelerini sürdürüyor. Timur, Londra'da Chelsea kulübü yetkilileri ile Hakim Ziyech, Christian Pulusic ve David Fofana için görüşüyor.



SADECE 3 HOCA DEĞİŞMEDİ

Süper Lig'e yükselen Rizespor'un yanı sıra play-off vizesi alan Pendik ile Bodrum da, hoca değişimine gitmedi. Rizespor Bülent Korkmaz, Pendikspor Osman Özköylü ve Bodrum da İsmet Taşdemir'le sezonu noktaladı



YUNANİSTAN'I EZİP GEÇTİK

A Milli Kadın Basketbol Takımı, 2023 Avrupa Şampiyonası hazırlıkları kapsamında Yunanistan ile yaptığı maçı 90-75 kazandı. Ay-Yıldızlılar yarın Çekya, cuma Letonya ve cumartesi Almanya ile maç yapacak.



RAFA LEAO'DA MUTLU SON

İtalyan medyası Milan'ın takımdan ayrılacağı konuşulan Rafael Leao ile yeni sözleşme konusunda anlaşmaya vardığını ve yarın yıldız futbolcu ile yeni kontrat imzalanacağı iddiasında bulundu.



ARSENAL SAKA İLE UZATTI

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal, 21 yaşındaki yıldız futbolcusu Bukayo Saka'nın sözleşmesini 2027 yılına kadar uzattığını açıkladı. Genç kanat oyuncusu bu sezon toplam 47 maçta 14 gol, 11 asiste imza attı.



GERALDO İLE YOLLAR AYRILDI

Süper Lig'den düşen ilk takım olan Ümraniyespor, Angolalı orta saha oyuncu su Geraldo ile yollarını ayırdığını duyurdu. Açıklamada oyuncuya teşekkür edildi.



KIMMICH İÇİN 60 MİLYON EURO

İspanyol medyası Bayern Münih'in, Barça'nın gündeminde olan Alman orta saha Joshua Kimmich için 60 milyon euro bonservis istediğini öne sürdü. Haberde, Barça'nın bu parayı ödeyemeyeceği de belirtildi.



RYAN KENT KOPTU GELİYOR

Fenerbahçe'nin kadrosuna katmak istediği İngiliz kanat oyuncusu Ryan Kent için önemli bir gelişme yaşandı. Rangers, transferde adı Fenerbahçe ile sıkça geçen 26 yaşındaki kanatın sezon sonu bitecek olan sözleşmesini yenilemediklerini ve İngiliz futbolcunun serbest bırakılacağını açıkladı. Böylece Kent'in transferi için engel kalmadı. Sezon sonu itibarıyla Sarı-Lacivertliler için İstanbul'a geleceği iddia edilen Kent ile birlikte 4 ismin daha takımdan ayrılacağı bildirildi.



VALENCIA KARARINI CUMA AÇIKLIYOR

Enner Valencia'nın menajeri Fenerbahçe ile sözleşmesi sona erecek olan Ekvadorlu santrforun gelecek sezon hangi takımda oynayacağını cuma günü açıklayacaklarını söyledi.



MARSİLYA ZAHA'YA TALİP!

Fenerbahçe'nin transfer etmek için girişimlere başladığı Crystal Palace'ın kanat oyuncusu Wilfried Zaha ile ilgili önemlie bir gelişme yaşandı. Fransa'nın köklü kulüplerinden Marsilya'nın Zaha'ya talip olduğu iddia edildi.

Zaha transferinde Fenerbahçe'ye rakip çıkması biraz moralleri bozdu. Fenerbahçe Yönetimi, Wilfried Zaha'nın menajerini Trabzonspor maçı öncesinde İstanbul'a çağırmış ve bir görüşme yapmıştı. Zaha'nın menajeri Fenerbahçe- Trabzonspor maçını tribünden takip etmişti. Önümüzdeki günlerde yeni bir görüşme daha olacak.