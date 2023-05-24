Kadıköy’de müthiş rövanş: Kanarya ile Sivas arasında müthiş rövanşın heyecanı A Spor ekranlarında yaşanacak!

Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final rövanş maçları bugün başlıyor. Fenerbahçe, ilk maçta deplasmanda golsüz berabere kaldığı Sivasspor'u Ülker Stadyumu'nda konuk edecek. Saat 20.30'da start alacak ve A Spor'dan canlı yayınlanacak karşılaşmada Volkan Bayarslan düdük çalacak. Karşılaşmadan galip gelecek taraf finale adını yazdıran ilk takım olacak. Normal süre ve uzatmalar berabere biterse turun galibi penaltı atışları ile belli olacak. Fenerbahçe bu sezon ligde oynanan 2 karşılaşmayı 1-0 ve 3-1'lik sonuçlarla kazanmıştı. Türkiye Kupası'nda Ankaragücü- Başakşehir rövanşı ise yarın oynanacak.
TEDBİRLİ SEVK EDİLDİ CEZA GELMEDİ!
Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu önceki gün tedbirli olarak sevkedilen Fenerbahçe'nin savunma oyuncusu Samet Akaydın'a ceza verilmediğini açıkladı. TFF'den yapılan açıklamada "Fenerbahçe A.Ş. sporcusu Samet Akaydın hakkında, rakip takım sporcusuna yönelik tükürme eylemi nedeniyle kurulumuza sevk yapılmış ise de; isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından 'Ceza tayinine yer olmadığına' karar verilmiştir." ifadelerine yer verildi.
Bu arada Fenerbahçe PFDK'nın kararı açıklanmadan önce çok sert bir açıklamada bulundu. Açıklamada, "TFF Hukuk Müşavirliği'nin, futbolcumuz Samet Akaydın'ı kamera görüntülerinde eylemi yapmadığı net bir şekilde ispatlı olmasına rağmen sosyal medyada tribünden çekilmiş manipülatif bir görüntü servis edilmesi ve takiben sosyal medyada oluşturulan algı neticesinde Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk etmesi Türk futbolu adına tarihi bir skandaldır" ifadelerine yer verilirken bu yanlış kararın düzeltilmesi talep edildi.
SİSTEM DEĞİŞTİ GALİBİYET GELDİ
F.Bahçe maçındaki 3'lü savunma anlayışı ile yoğun şekilde eleştirilen Trabzonspor Teknik Direktörü Nenad Bjelica, Karagümrük maçında 4'lü defansa dönerek klasik 4-3-3'lük oyun formasyonunu denedi. Bordo- Mavililer, daha iştahlı oynadı, daha çok pozisyona girdi. 90 dakika sonunda istediği sonucu alan Hırvat teknik adam Bjelica'nın kalan haftalarda bu sistem üzerinden gitmesi bekleniyor.