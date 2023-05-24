Hayat 10’da: Trabzonspor'un Mısırlı yıldızı Trezeguet performansıyla parmak ısırttı!

Trabzonspor'un yıldızı Trezeguet, Fatih Karagümrük maçında attığı iki gol ve performansıyla parmak ısırttı. Sezon başında Nwakaeme'nin yerine transfer edilen ve onunla karşılaştırılan Mısırlı yıldız, istatistikleriyle dikkat çekiyor.
Karagümrük maçında iki gol atan Trezeguet, ilk sezonunda santrforlar Umut Bozok ve Maxi Gomez'in gollerinin toplamı kadar rakip fileleri havalandırdı. Mısırlı oyuncu, ligde 26 maçta 1982 dakika forma giyerek 10. golüne ulaştı. Ayrıca 5 de asisti var.
Fırtına'nın santrforları Umut Bozok, 24 maçta 5 gol attı. Uruguaylı golcü Maxi Gomez ise 26 maçta 5 kez fileleri havalandırdı. Trabzonspor, Trezeguet'in gol attığı maçlarda 20 puan toplama başarısı gösterdi.