Hayat 10’da: Trabzonspor'un Mısırlı yıldızı Trezeguet performansıyla parmak ısırttı!

Ligde 51 puanla 6. sırada bulunan Bordo-Mavililer, Mısırlı oyuncunun gol attığı maçlarda 6 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyet elde etti. Bu arada Trabzonspor ile Suudi kulübü Al Ahli arasında Trezeguet'nin satışıyla ilgili ise görüşmelerin devam ettiği kulübün asgari bonservis beklentisinin 6 milyon Euro seviyesinde olduğu belirtildi.

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