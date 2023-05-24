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    Hayat 10’da: Trabzonspor'un Mısırlı yıldızı Trezeguet performansıyla parmak ısırttı!

    Trabzonspor'un Mısırlı yıldızıTrezeguet, ilk sezonunda 5’er gol atan golcüler Umut Bozok ve Gomez’in toplam sayısına ulaştı. Mısırlı oyuncu, Fırtına'da 10 golle çift haneli sayıya ulaşan tek oyuncu oldu.

    Hayat 10’da

    Trabzonspor'un yıldızı Trezeguet, Fatih Karagümrük maçında attığı iki gol ve performansıyla parmak ısırttı. Sezon başında Nwakaeme'nin yerine transfer edilen ve onunla karşılaştırılan Mısırlı yıldız, istatistikleriyle dikkat çekiyor.

    Karagümrük maçında iki gol atan Trezeguet, ilk sezonunda santrforlar Umut Bozok ve Maxi Gomez'in gollerinin toplamı kadar rakip fileleri havalandırdı. Mısırlı oyuncu, ligde 26 maçta 1982 dakika forma giyerek 10. golüne ulaştı. Ayrıca 5 de asisti var.

    Fırtına'nın santrforları Umut Bozok, 24 maçta 5 gol attı. Uruguaylı golcü Maxi Gomez ise 26 maçta 5 kez fileleri havalandırdı. Trabzonspor, Trezeguet'in gol attığı maçlarda 20 puan toplama başarısı gösterdi.

        Ligde 51 puanla 6. sırada bulunan Bordo-Mavililer, Mısırlı oyuncunun gol attığı maçlarda 6 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyet elde etti. Bu arada Trabzonspor ile Suudi kulübü Al Ahli arasında Trezeguet'nin satışıyla ilgili ise görüşmelerin devam ettiği kulübün asgari bonservis beklentisinin 6 milyon Euro seviyesinde olduğu belirtildi.

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        Haberler Spor Hayat 10’da: Trabzonspor'un Mısırlı yıldızı Trezeguet performansıyla parmak ısırttı!
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