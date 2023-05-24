Fenerbahçe - Sivasspor | CANLI İZLE

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan yarı final maçlarıyla devam ediyor. Kupanın favorilerinden Fenerbahçe, 0-0'ın rövanşında Sivasspor ile Kadıköy'de karşılaşıyor.

Kanarya'da hedef Sivasspor'u eleyip adını finale yazdırmak. Konuk ekip ise Kadıköy'de bir sürprize imza atmak istiyor.

Fenerbahçe - Sivasspor maçını haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz...

ASpor CANLI YAYIN

İLK 11'LER



Fenerbahçe : İrfan Can, Ferdi, Samet, Szalai, Peres, Arao, Arda Güler, İrfan Can, Zaj, Enner Valencia, Michy Batshuayi

Sivasspor : Ali Şaşal, Robin Yalçın, Goutas, Caner Osmanpaşa, Uğur Çiftçi, Cofie, Charisis, Ulvestad, Saiz, Gradel, Leke James.



FENERBAHÇE'DE 4 EKSİK



Fenerbahçe, Sivasspor maçına 4 oyuncusundan yoksun çıkacak. Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Altay Bayındır, Osayi-Samuel ve Lincoln Henrique forma giyemeyecek.



SON 19 SEZONDA 9. FİNAL İÇİN SAHADA



Fenerbahçe, rakibini geçmesi durumunda son 19 sezonda 9. kez final heyecanı yaşayacak. Sarı-lacivertliler, geride kalan 18 sezonda 2004-2005, 2005-2006, 2008-2009, 2009-2010, 2011-2012, 2012-2013, 2015-2016 ve 2017-2018 sezonlarında 8 defa final oynama başarısı gösterdi.

Fenerbahçe, bu finallerden sadece 2'sinde mutlu sona ulaşabildi.



BU SEZON RAKİBİNE YENİLMEDİ



Fenerbahçe, bu sezon Demir Grup Sivasspor'a hiç boyun eğmedi. Sarı-lacivertliler, rakibiyle ligde oynadığı maçları sahasında 1-0, deplasmanda ise 3-1 kazandı. İki takım arasında kupada Sivas'ta oynanan müsabaka ise golsüz sona erdi.



SİVASSPOR'DA 2 EKSİK



Kırmızı-beyazlılar, evinde oynadığı yarı final ilk maçında rakibi Fenerbahçe ile 0-0 berabere kaldı. Sivasspor'da sakatlıkları devam eden Ziya Erdal ve Murat Paluli dışında eksik bulunmuyor.