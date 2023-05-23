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    Trabzon evinde acımadı: Bordo mavililer 5 maç sonra kazandı!

    Trabzonspor, 8’de Bartra’nın golüyle öne geçti. 14’te Diagne eşitliği getirdi. Trabzonspor 20’de Batuhan (kk.) ile sevindi. Trezeguet, 35 ve 51'de attığı gollerle skoru belirledi. Trabzonspor müthiş futboluyla ilerisi için umut dolu mesajlar verdi.

    Trabzon’da fırtına koptu

    Trabzon Karagümrük'ü 4-1 yendi. Fırtına, henüz 8. dakikada öne geçti. Arif'in yaptığı ortada topu önünde bulan Bartra fileleri havalandırdı: 1-0... 14'te Lobjanidze'nin kale önüne yaptığı ortayı iyi takip eden Diagne altı pas içinde topu ağlarla buluşturdu: 1-1.



    BATUHAN KENDİ KALESİNE ATTI
    20'de Trezeguet'nin şutunda, kaleci Batuhan'ın müdahale ettiği top filelere gitti: 2-1... 35'te Trezeguet ceza sahasına girmeden yaptığı muhteşem vuruşla ilk yarının skorunu belirledi: 3-1.



    GOLÜN ASİSTİ ABDÜLKADİR'DEN
    51'de Abdülkadir, ceza sahası içinde Trezeguet'yi gördü. Mısırlı yıldız ikramı geri çevirmedi: 4-1. 57'de Abdülkadir topu kafayla ağlara gönderdi. Ancak gol, VAR kararıyla iptal edildi.



        TREZEGUET ZOR OLANI BAŞARDI
        71'de Trabzonspor'un Mısırlı yıldızı Trezeguet kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda topu Batuhan'a nişanladı. 84'te günün başarılı ismi Trezeguet'nin şutu az farkla dışarı çıktı. Karadeniz Fırtınası, teknik direktör Bjelica yönetiminde 5. maçında 2. galibiyetini aldı.



        BJELICA'NIN EN FARKLI GALİBİYETİ
        Trabzon Teknik Direktörü Nenad Bjelica, 2020 yılının Şubat ayından (4-1; Dinamo Zagreb ile) bu yana iç sahadaki en farklı lig galibiyetini aldı. Hırvat teknik adam yönetimindeki Fırtına taraftarı önünde farka koştu.



        İZLEDİĞİMDE KÖTÜ HİSSETTİM
        Trabzonspor'un yıldızı Trezeguet, Samet Akaydın ile ilgili gelen soruya "Yaşananlardan dolayı çok üzgünüm. O an bu olayı görmedim, bundan dolayı şanslıyım. Görmemiş olmam iyi. Çok fazla bir şey söyleyemiyorum. O anı izlediğimde kötü hissettim. Ama çok fazla bir şey söylemek istemiyorum" yanıtını verdi.




            ÇEKİCİ BİR FUTBOL OLACAK
            Trabzonspor Teknik Direktörü Nenad Bjelica maç sonrası,"Herkese ne kadar iyi bir takım olduğumuzu gösterdiğimizi düşünüyorum.
            Bu galibiyet ve böylesine futbol için takımımı tebrik ediyorum. Bir deneme sürecindeyiz. Farklı sistem, oyuncular deneyerek nelerden daha iyi çıkarım sağlayabiliriz, bunun arayışındayız.Önümüzdeki sene çekici bir futbol olacak. Az gol yiyen, çok gol atan iyi bir futbol oynamaya çalışacağız" ifadelerini kullandı.

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