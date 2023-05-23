Trabzon evinde acımadı: Bordo mavililer 5 maç sonra kazandı!

Trabzon Karagümrük'ü 4-1 yendi. Fırtına, henüz 8. dakikada öne geçti. Arif'in yaptığı ortada topu önünde bulan Bartra fileleri havalandırdı: 1-0... 14'te Lobjanidze'nin kale önüne yaptığı ortayı iyi takip eden Diagne altı pas içinde topu ağlarla buluşturdu: 1-1.
BATUHAN KENDİ KALESİNE ATTI
20'de Trezeguet'nin şutunda, kaleci Batuhan'ın müdahale ettiği top filelere gitti: 2-1... 35'te Trezeguet ceza sahasına girmeden yaptığı muhteşem vuruşla ilk yarının skorunu belirledi: 3-1.
GOLÜN ASİSTİ ABDÜLKADİR'DEN
51'de Abdülkadir, ceza sahası içinde Trezeguet'yi gördü. Mısırlı yıldız ikramı geri çevirmedi: 4-1. 57'de Abdülkadir topu kafayla ağlara gönderdi. Ancak gol, VAR kararıyla iptal edildi.