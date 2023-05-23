Trabzon evinde acımadı: Bordo mavililer 5 maç sonra kazandı!





İZLEDİĞİMDE KÖTÜ HİSSETTİM

Trabzonspor'un yıldızı Trezeguet, Samet Akaydın ile ilgili gelen soruya "Yaşananlardan dolayı çok üzgünüm. O an bu olayı görmedim, bundan dolayı şanslıyım. Görmemiş olmam iyi. Çok fazla bir şey söyleyemiyorum. O anı izlediğimde kötü hissettim. Ama çok fazla bir şey söylemek istemiyorum" yanıtını verdi.