Galatasaray'dan dev transfer operasyonu: Erden Timur yıldız 3 isim için kolları sıvadı!

LİSTEDE 3 YILDIZ İSİM VAR

Aslan, Premier Lig devi Chelsea'de forma giyen 30 yaşındaki Faslı futbolcu Hakim Ziyech'in yanı sıra Hırvatistan ve ABD vatandaşlığı bulunan 24 yaşındaki Christian Pulusic ile genç oyuncu David Fofana'nın transferi konusunda masaya oturacak. Daha önce de Galatasaray'a transferi gündeme gelen Ziyech'in 2025, Pulusic'in 2024, Fofana'nın ise 2029'a kadar Chelsea ile sözleşmesi sürüyor.