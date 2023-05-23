Galatasaray'dan dev transfer operasyonu: Erden Timur yıldız 3 isim için kolları sıvadı!

Spor Toto Süper Lig'de 23. şampiyonluğa adım adım koşan Galatasaray, gelecek sezon Avrupa'da da başarılı olacak bir kadro kurmak için düğmeye bastı. Sarı-Kırmızılılar, bu doğrultuda rotasını İngiltere'ye çevirirken, Cimbom'un transfer sürecini yöneten Erden Timur'un Londra'da Chelsea ile görüşme yapacağı ortaya çıktı.
LİSTEDE 3 YILDIZ İSİM VAR
Aslan, Premier Lig devi Chelsea'de forma giyen 30 yaşındaki Faslı futbolcu Hakim Ziyech'in yanı sıra Hırvatistan ve ABD vatandaşlığı bulunan 24 yaşındaki Christian Pulusic ile genç oyuncu David Fofana'nın transferi konusunda masaya oturacak. Daha önce de Galatasaray'a transferi gündeme gelen Ziyech'in 2025, Pulusic'in 2024, Fofana'nın ise 2029'a kadar Chelsea ile sözleşmesi sürüyor.
KİRALAMA FORMÜLÜ MASADA
Galatasaray yöneticisi Erden Timur'un transfer planında Chelsea forması giyen yıldız oyuncuların kiralanması da bulunuyor. Sağ kanat ve 10 numara pozisyonlarında oynayabilen Ziyech bu sezon 23 maçta 2 asist üretirken, yine benzer mevkide oynayan Pulusic de 28 karşılaşmada 1 gol, 2 asistle oynadı.