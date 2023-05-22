Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 22.05.2023 16:10
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 22.05.2023 16:10
    ABONE OL

    UEFA Şampiyonlar Ligi finalini Polonyalı hakem Marciniak yönetecek

    Manchester City ile Inter arasında İstanbul'da oynanacak 2023 UEFA Şampiyonlar Ligi final maçını, Polonyalı hakem Szymon Marciniak yönetecek.

    takvim.com.tr
    Şampiyonlar Ligi finalini Marciniak yönetecek
    Marciniak, 2022 FIFA Dünya Kupası finali sonrası Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvasının finalinde de düdük çalacak.

    UEFA'dan yapılan açıklamaya göre Marciniak'ın yardımcılıklarını Pawel Sokolnicki ve Tomasz Listkiewicz üstlenecek. Tomasz Kwiatowski video yardımcı hakem olarak görev yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Rumen Istvan Kovacs olacak.

    İngiltere'nin Manchester City takımı ile İtalyan ekibi Inter arasındaki maç, 10 Haziran Cumartesi günü İstanbul'daki Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak.
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    • Paylaş
    • Tweet
    • Paylaş
    • Sitene Ekle
    •  
    Gelecek Partisi dağılıyor
    Haberler Spor UEFA Şampiyonlar Ligi finalini Polonyalı hakem Marciniak yönetecek
        loading
        SON DAKİKA