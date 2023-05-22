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    • 22.05.2023 14:58
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    • 22.05.2023 14:58
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    Toprak Razgatlıoğlu Yamaha'dan ayrılacak!

    Dünya Superbike Şampiyonası'nda mücadele eden milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, 2020'den bu yana yarıştığı Pata Yamaha Prometeon takımından sezon sonunda ayrılacağını açıkladı.

    takvim.com.tr
    Toprak Razgatlıoğlu Yamaha’dan ayrılacak!
    Toprak, takımın internet sitesinde yer alan açıklamasında, kendisine gösterilen saygı ve sevgi için Yamaha ailesine teşekkür ederek, "Yamaha ile sözleşme imzaladığımda dünya şampiyonluğu hayalim vardı ve bu amaca ulaştık. Gelecek sezon için yeni bir mücadeleye ihtiyacım olduğunu hissediyorum. Sürme fırsatı yakaladığım MotoGP motosikletiyle Superbike ile kurduğum bağı yakalayamadım. Fakat Superbike'da kalacaksam da yeni bir hedefe ve motivasyona ihtiyacım vardı." ifadelerini kullandı.

    2018'de Kawasaki Puccetti takımıyla Dünya Superbike Şampiyonası'na adım atan Toprak, 2020'de Yamaha'nın fabrika takımına geçti. Burada 31 yarış birinciliği elde eden Toprak, 2021'de pilotlar klasmanı şampiyonluğuna ulaştı.

    Şampiyonayı 2022'de 2. sırada bitiren 26 yaşındaki Toprak, ilk dört ayağın sona erdiği bu yıl da İspanyol pilot Alvaro Bautista'nın 69 puan arkasında 2. sırada yer alıyor.
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