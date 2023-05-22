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    THY Euroleague’in şampiyonu Real Madrid oldu

    THY Euroleague’in final maçı müthiş bir çekişmeye sahne oldu. Real Madrid bitime 3.2 saniye kala Llull’un attığı basketle mücadeleden 79-78 galip ayrılarak THY Euroleague’de 11. şampiyonluğuna ulaştı. İşte sizler için derlediğimiz 22 Mayıs tarihli TAKVİM gazetesi yurttan ve dünyadan spor haberleri...

    Şampiyon Real Madrid

    THY Euroleague'in final maçında Real Madrid, Olympiakos'u 79-78 yenerek şampiyon oldu. Litvanya'daki Zalgirio Arena'da oynanan maçın ilk çeyreğini Olympiakos 24-17 önde kapattı. Real Madrid, maçın ikinci çeyreğine iyi başlayıp farkı eritirken, devreye 45-45 eşitlikle girildi. Üçüncü çeyreği Olympiakos, 63-59 üstün tamamlarken son periyot, büyük heyecana sahne oldu. Bitime 3 saniye kala Real Madrid, maçtaki ilk sayısını atan Sergio Llull'un basketiyle 79-78 öne geçti. Olympiakos, Sloukas'la son topu kullanamadı ve Real 11. şampiyonluğuna ulaştı. Barcelona'yı 78-66 yenen Monaco ise 3. oldu.



    EL SALVADOR'DA FUTBOL FACİASI
    El Salvador Futbol Ligi play-off çeyrek finalinde Alianza ile FAS arasındaki maçta büyük bir facia yaşandı. 1-0 FAS'ın kazandığı çeyrek finalin rövanşında Alianza'nın ev sahipliğinde Cuscatlan Stadyumu'nda oynanan maçta tribünlerde yoğun bir izdiham yaşandı. Stada gereğinden fazla seyirci alınması nedeniyle yaşanan izdihamda 12 kişi hayatını kaybederken, yüzlerce kişi de yaralandı.



    HUGO TRABZON'A DÖNMEK İSTİYOR
    Trabzonspor'da oynadığı dönemde taraftarların en çok sevdiği isimler arasında yer alan Brezilyalı stoper Vitor Hugo, lig devam ederken annesinin geçirdiği ciddi rahatsızlık nedeniyle yanında bulunmak adına ülkesinin takımlarından Bahia'ya transfer olmak istemişti. Brezilya'ya giden Vitor Hugo yeni takımına imza attıktan 3 gün sonra ise annesi vefat etmişti. Ayrılık gerekçesi ortadan kalkan Vitor Hugo'nun, yaklaşık 2 aylık bir süre geçmesine rağmen Trabzon'daki evini boşaltmadı ve kirasını ödemeye devam ettiği öğrenildi.



        ÜMRANİYE KÜME DÜŞTÜ
        Süper Lig'de Ankaragücü deplasmanda Ümraniye'yi 2-1 mağlup etti. Bu skorla Ümraniyespor TFF 1. Lig'e düşen ilk takım oldu. Ankaragücü 18. dakikada Kevin Malcuit ile öne geçti. Ümraniyespor, 25. dakikada Umut Nayir'in penaltı golüyle skoru eşitledi. Başkent ekibi 71'de Milson'un şık golüyle mücadeleyi kazandı. Bu sonucun ardından Ankaragücü 39 puana yükselirken, Ümraniyespor ise 27 puanda kaldı.



        KALKAVAN SKANDALI
        33'te A.Gücü'nde Djokanovic topu ağlara gönderdi. Mete Kalkavan golü iptal ederek penaltı kararı verdi. VAR'a giden Kalkavan pozisyonu inceleyerek penaltıyı iptal etti ve maç hakem atışıyla başladı.



        SARRİ'NİN GÖZÜ TORREİRA'DA
        İtalyanlar, Avrupa'da başarı isteyen Lazio'nun hocası Maurizio Sarri'nin, Galatasaray forması giyen Lucas Torreira için yönetimden talepte bulunduğunu yazdı. Lazio'nun ilk hedefinin Napoli'de oynayan Piotr Zielinski olduğu ancak bu transferin gerçekleşmemesi halinde Torreira için Cimbom'a teklif yapacağı ifade edildi. Yönetim ise Torreira'dan 15 milyon euro gelir bekliyor.



            KRAL GİBİ KARŞILANDI
            Türkiye'de 4 büyük takımın da formasını giyen Burak Yılmaz, Fransa'da Lille ile Marsilya arasında oynanan karşılaşmaya özel davetli olarak katıldı. Lille'in 2020- 21 sezonundaki tarihi şampiyonluğunda başrolü oynayan Burak Yılmaz, Pierre Mauroy Stadyumu çimlerine yeniden ayak basarken, Fransız futbolseverlerin de büyük sevgi gösterisi ile karşılandı. Eski takım arkadaşlarıyla tek tek tokalaşan Yılmaz, maçın başlama vuruşunu da sembolik olarak gerçekleştirdi. Öte yandan Lille - Marsilya mücadelesi ev sahibi ekibin 2-1'lik üstünlüğüyle bitti.

            ASLAN DUVARI
            Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, Ankaragücü'nü yenerek şampiyonluğunu ilan etmek için geri sayıma geçti. Bu sezon Galatasaray'ın hücumdaki etkinliğinin yanı sıra savunma hattındaki başarılı performansı da dikkatleri çekti. 33 maçta 73 golle en golcü ikinci takım olan Cimbom, yediği 26 golle de ligin en az gol yiyen takımı durumunda. Aslan, son 3 haftadaki rakiplerine de göz açtırmadı. Son oynanan Sivas maçında rakibine 0.10 oranında gol fırsatı veren Galatasaray'ın oranı İstanbulspor maçında 0.27, Başakşehir karşılaşmasında ise 0.17 olarak kayda geçti. Başakşehir'i 1-0 yenen Galatasaray, İstanbulspor ve Sivasspor'u 2-0 ile geçti. Söz konusu maçlarda 5 gol atan Aslan, kalesinde ise gol görmedi.

            PENDİKSPOR FİNALDE
            Pendik, Bodrum, Sakarya, Eyüp ve Göztepe play-off'lara kaldı. Play-off'ta ligi 3. bitiren Pendik direkt finale yükseldi. Bodrum ile Göztepe eşleşirken, Sakarya, Eyüp'ün rakibi oldu. Bodrum ve Sakarya tek maç eleminasyon sistemine göre oynanacak maçları evinde oynayacak.

            ALTINORDU VEDA ETTİ
            Spor Toto 1. Lig'de Denizlispor'un ardından Altınordu küme düşen ikinci takım oldu. Çaykur Rize ile berabere kalan İzmir ekibi bu sonucun ardından 9 yıldır mücadele ettiği Spor Toto 1. Lig'e veda etti. Bilindiği gibi deprem felaketi nedeniyle Adana ve Y.Malatya ligden çekilmişti.

            POTADA EŞLEŞMELER BELLİ OLDU
            Türkiye Sigorta Basketbol Ligi'nde Anadolu Efes deplasmanda Merkezefendi Bld.'yi 94-71 yendi. T.Telekom ise Aliağa'yı 115-66 mağlup etti. Play-off eşleşmeleri: T.Telekom (1)- G.Saray Nef (8), F.Bahçe Beko (2)-TOFAŞ (7), Anadolu Efes (3)- Darüşşafaka (6), Pınar Karşıyaka (4)-Bursaspor (5).

            ANTALYA'DA SESSİZ SİNEMA!
            Süper Lig'de Antalyaspor ile Başakşehir arasındaki maç golsüz sona erdi. Başakşehir kalecisi Muhammed Şengezer yaptığı kurtarışlarla yıldızlaştı. Antalyaspor 38 puana yükselirken, Başakşehir puanını 53 yaptı.

            LEO MESSİ GERİ DÖNMELİ
            Barcelona Başkan Yardımcısı Rafa Yuste, PSG'de mutsuz olan Lionel Messi'nin transferi hakkında konuştu. Yuste, "Leo'nun geri dönmesini istiyorum. Harika hikayelerin sonu mutlu bitmeli" ifadelerini kullandı.

            KASAPOĞLU KUPALARI TANITTI
            Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Süper Lig ve 1. Lig'in şampiyonluk kupalarını tanıttı. Kasapoğlu, "Kupayı kazanacak takımlara ve liglere renk katan takımlara başarı diliyorum" dedi.

            ŞAHİKA'DAN ASYA REKORU
            Serbest dalış dünya rekortmeni milli sporcu Şahika Ercümen, 85 metreye dalarak Asya Kıtası rekoru kırdı. Ercümen, "Asıl hedefim Dünya Şampiyonası'nda ülkeme madalya kazandırmak" diye konuştu.

            DENVER FİNALE ÇOK YAKIN
            NBA'de LA Lakers'ı 119-108 yenen Denver, Batı Konferansı final serisinde skoru 3-0'a getirdi. Denver'da Jokic 24 sayı, 8 asist, 6 ribaunt ile öne çıktı. Nuggets, 4. maçı da kazanırsa ilk kez finalist olacak.

            TRABZON'DA MUTLUYDU
            Oyuncunun Trabzon'da geçirdiği süre içerisinde oldukça mutlu olduğu ve lig sona erdikten sonra menajerinin tekrar Trabzonspor'a geri dönmek için bir görüşme talep edebileceği belirtildi.

            SAMANDIRA'DA KUPA MESAİSİ
            Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında çarşamba günü Sivas'ı konuk edecek olan Fenerbahçe dün 1.5 saat süren bir idman yaptı. Fenerbahçe hazırlıklarını bugün de sürdürecek

            CHELSEA'Yİ GEÇEN M.CITY KUPAYI ALDI
            İngiltere Premier Lig'in 37. haftasında şampiyonluğu garantileyen Manchester City, konuk ettiği Chelsea'yi Alverez'in 12. dakikada attığı golle 1-0 mağlup etti. Bu sonucun ardından 81 puanlı Arsenal'in önünde bir maçı eksik 88 puanlı Manchester City zirvede yer aldı. Maç sonu kupayı kaldıran Manchester City, ligde son 6 sezonda 5. şampiyonluğunu elde etti. Pep Guardiola da M.City ile üst üste 3. kez mutlu sona ulaştı.

            DORTMUND ŞAMPİYONLUĞA KOŞUYOR
            Bundesliga'nın 33. haftasında Borussia Dortmund deplasmanda karşılaştığı Augsburg'u 3-0 mağlup ederek son haftaya Bayern Münih'in 2 puan önünde lider girdi. Sarı-Siyahlılar'a galibiyeti getiren golleri 58 ve 64. dakikalarda Sebastian Haller ve 90+3. dakikada Jullian Brant kaydetti. Ev sahibinde 38'de Felix kırmızı kart gördü. Dortmund haftaya evinde Mainz'ı yenmesi durumunda şampiyon olacak.

            FUTBOLCU CEZA SINIRINDA
            trabzonspor'un Karagümrük ile sahasında oynayacağı maç öncesi Bartra, Siopis, Umut ve Uğurcan Çakır sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Bu 4 oyuncu sarı kart görmeleri durumunda bir sonraki hafta oynanacak olan Giresunspor maçında cezalı duruma düşecek.

            TRABZON'UN KONUĞU FATİH KARAGÜMRÜK
            Süper Lig'de 35. haftanın son maçında Trabzonspor, bugün Fatih Karagümrük'ü konuk edecek. Saat 20.00'de start alacak maçı Turgut Doman yönetecek. Bjelica ile çıktığı 4 maçta tek galibiyetini iç sahada Ankaragücü karşısında elde eden Trabzonspor, Hırvat teknik adam yönetimindeki ikinci iç saha maçını da kayıpsız geçmek istiyor. Trabzonspor'da Dorukhan ve Denswil'in sakatlığı bulunuyor, Eren Elmalı ise sarı kart cezalısı.

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