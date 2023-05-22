THY Euroleague’in şampiyonu Real Madrid oldu





KRAL GİBİ KARŞILANDI

Türkiye'de 4 büyük takımın da formasını giyen Burak Yılmaz, Fransa'da Lille ile Marsilya arasında oynanan karşılaşmaya özel davetli olarak katıldı. Lille'in 2020- 21 sezonundaki tarihi şampiyonluğunda başrolü oynayan Burak Yılmaz, Pierre Mauroy Stadyumu çimlerine yeniden ayak basarken, Fransız futbolseverlerin de büyük sevgi gösterisi ile karşılandı. Eski takım arkadaşlarıyla tek tek tokalaşan Yılmaz, maçın başlama vuruşunu da sembolik olarak gerçekleştirdi. Öte yandan Lille - Marsilya mücadelesi ev sahibi ekibin 2-1'lik üstünlüğüyle bitti.



ASLAN DUVARI

Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, Ankaragücü'nü yenerek şampiyonluğunu ilan etmek için geri sayıma geçti. Bu sezon Galatasaray'ın hücumdaki etkinliğinin yanı sıra savunma hattındaki başarılı performansı da dikkatleri çekti. 33 maçta 73 golle en golcü ikinci takım olan Cimbom, yediği 26 golle de ligin en az gol yiyen takımı durumunda. Aslan, son 3 haftadaki rakiplerine de göz açtırmadı. Son oynanan Sivas maçında rakibine 0.10 oranında gol fırsatı veren Galatasaray'ın oranı İstanbulspor maçında 0.27, Başakşehir karşılaşmasında ise 0.17 olarak kayda geçti. Başakşehir'i 1-0 yenen Galatasaray, İstanbulspor ve Sivasspor'u 2-0 ile geçti. Söz konusu maçlarda 5 gol atan Aslan, kalesinde ise gol görmedi.



PENDİKSPOR FİNALDE

Pendik, Bodrum, Sakarya, Eyüp ve Göztepe play-off'lara kaldı. Play-off'ta ligi 3. bitiren Pendik direkt finale yükseldi. Bodrum ile Göztepe eşleşirken, Sakarya, Eyüp'ün rakibi oldu. Bodrum ve Sakarya tek maç eleminasyon sistemine göre oynanacak maçları evinde oynayacak.



ALTINORDU VEDA ETTİ

Spor Toto 1. Lig'de Denizlispor'un ardından Altınordu küme düşen ikinci takım oldu. Çaykur Rize ile berabere kalan İzmir ekibi bu sonucun ardından 9 yıldır mücadele ettiği Spor Toto 1. Lig'e veda etti. Bilindiği gibi deprem felaketi nedeniyle Adana ve Y.Malatya ligden çekilmişti.



POTADA EŞLEŞMELER BELLİ OLDU

Türkiye Sigorta Basketbol Ligi'nde Anadolu Efes deplasmanda Merkezefendi Bld.'yi 94-71 yendi. T.Telekom ise Aliağa'yı 115-66 mağlup etti. Play-off eşleşmeleri: T.Telekom (1)- G.Saray Nef (8), F.Bahçe Beko (2)-TOFAŞ (7), Anadolu Efes (3)- Darüşşafaka (6), Pınar Karşıyaka (4)-Bursaspor (5).



ANTALYA'DA SESSİZ SİNEMA!

Süper Lig'de Antalyaspor ile Başakşehir arasındaki maç golsüz sona erdi. Başakşehir kalecisi Muhammed Şengezer yaptığı kurtarışlarla yıldızlaştı. Antalyaspor 38 puana yükselirken, Başakşehir puanını 53 yaptı.



LEO MESSİ GERİ DÖNMELİ

Barcelona Başkan Yardımcısı Rafa Yuste, PSG'de mutsuz olan Lionel Messi'nin transferi hakkında konuştu. Yuste, "Leo'nun geri dönmesini istiyorum. Harika hikayelerin sonu mutlu bitmeli" ifadelerini kullandı.



KASAPOĞLU KUPALARI TANITTI

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Süper Lig ve 1. Lig'in şampiyonluk kupalarını tanıttı. Kasapoğlu, "Kupayı kazanacak takımlara ve liglere renk katan takımlara başarı diliyorum" dedi.



ŞAHİKA'DAN ASYA REKORU

Serbest dalış dünya rekortmeni milli sporcu Şahika Ercümen, 85 metreye dalarak Asya Kıtası rekoru kırdı. Ercümen, "Asıl hedefim Dünya Şampiyonası'nda ülkeme madalya kazandırmak" diye konuştu.



DENVER FİNALE ÇOK YAKIN

NBA'de LA Lakers'ı 119-108 yenen Denver, Batı Konferansı final serisinde skoru 3-0'a getirdi. Denver'da Jokic 24 sayı, 8 asist, 6 ribaunt ile öne çıktı. Nuggets, 4. maçı da kazanırsa ilk kez finalist olacak.



TRABZON'DA MUTLUYDU

Oyuncunun Trabzon'da geçirdiği süre içerisinde oldukça mutlu olduğu ve lig sona erdikten sonra menajerinin tekrar Trabzonspor'a geri dönmek için bir görüşme talep edebileceği belirtildi.



SAMANDIRA'DA KUPA MESAİSİ

Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında çarşamba günü Sivas'ı konuk edecek olan Fenerbahçe dün 1.5 saat süren bir idman yaptı. Fenerbahçe hazırlıklarını bugün de sürdürecek



CHELSEA'Yİ GEÇEN M.CITY KUPAYI ALDI

İngiltere Premier Lig'in 37. haftasında şampiyonluğu garantileyen Manchester City, konuk ettiği Chelsea'yi Alverez'in 12. dakikada attığı golle 1-0 mağlup etti. Bu sonucun ardından 81 puanlı Arsenal'in önünde bir maçı eksik 88 puanlı Manchester City zirvede yer aldı. Maç sonu kupayı kaldıran Manchester City, ligde son 6 sezonda 5. şampiyonluğunu elde etti. Pep Guardiola da M.City ile üst üste 3. kez mutlu sona ulaştı.



DORTMUND ŞAMPİYONLUĞA KOŞUYOR

Bundesliga'nın 33. haftasında Borussia Dortmund deplasmanda karşılaştığı Augsburg'u 3-0 mağlup ederek son haftaya Bayern Münih'in 2 puan önünde lider girdi. Sarı-Siyahlılar'a galibiyeti getiren golleri 58 ve 64. dakikalarda Sebastian Haller ve 90+3. dakikada Jullian Brant kaydetti. Ev sahibinde 38'de Felix kırmızı kart gördü. Dortmund haftaya evinde Mainz'ı yenmesi durumunda şampiyon olacak.



FUTBOLCU CEZA SINIRINDA

trabzonspor'un Karagümrük ile sahasında oynayacağı maç öncesi Bartra, Siopis, Umut ve Uğurcan Çakır sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Bu 4 oyuncu sarı kart görmeleri durumunda bir sonraki hafta oynanacak olan Giresunspor maçında cezalı duruma düşecek.



TRABZON'UN KONUĞU FATİH KARAGÜMRÜK

Süper Lig'de 35. haftanın son maçında Trabzonspor, bugün Fatih Karagümrük'ü konuk edecek. Saat 20.00'de start alacak maçı Turgut Doman yönetecek. Bjelica ile çıktığı 4 maçta tek galibiyetini iç sahada Ankaragücü karşısında elde eden Trabzonspor, Hırvat teknik adam yönetimindeki ikinci iç saha maçını da kayıpsız geçmek istiyor. Trabzonspor'da Dorukhan ve Denswil'in sakatlığı bulunuyor, Eren Elmalı ise sarı kart cezalısı.

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