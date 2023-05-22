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    • Spor
    • 22.05.2023 14:54
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    • 22.05.2023 14:54
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    Anadolu Efes'ten transfer iddiaları ile ilgili açıklama!

    Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Anadolu Efes, şu an için herhangi bir resmi transferinin olmadığını açıkladı.

    takvim.com.tr
    Anadolu Efes’ten transfer iddiaları ile ilgili açıklama!
    Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, son günlerde medya kuruluşları tarafından paylaşılan başantrenör ve oyuncu transferi haberlerinden dolayı kamuoyunu bilgilendirme ihtiyacı hissedildiği belirtilerek, şöyle denildi:

    "Şu an için herhangi bir resmi transfer söz konusu değildir. Kulübümüz, bu tip gelişmeler olduğunda her zamanki gibi taraftarlarımızı internet sitemiz ve resmi sosyal medya hesaplarımız üzerinden bilgilendirecektir. Kulübümüzün şu anki odak noktası, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off karşılaşmaları ve bu organizasyondaki 16. şampiyonluğu elde etmek üzerinedir."
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