Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi'nde Avrupa'nın VakıfBank 6. kez mutlu sona ulaştı

Vakıfbank Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi Süper Final maçında Eczacıbaşı Dynavit'i 3-1 yenerek 6. kez Avrupa'nın en büyüğü oldu. Avrupa kadın voleybolunda kulüpler düzeyindeki en prestijli organizasyon olan CEV Şampiyonlar Ligi'nde 62. sezonun şampiyonu, İtalya'nın Torino kentinde yapılan Süper Final maçında belirlendi. Organizasyon tarihinde iki Türk takımının ilk kez finalde karşılaştığı müsabakada VakıfBank, Eczacıbaşı Dynavit'i 27-25, 25-17, 23-25, 25-17 setlerle 3-1 yendi. Sarı-siyahlı ekip, 9. kez finalde mücadele ettiği finalde 6. kez mutlu sona ulaştı. Türk kadın voleybol takımları, 24. kez uluslararası arenada şampiyonluk sevinci yaşadı. VakıfBank'ın dışında Fenerbahçe ve Eczacıbaşı da bu kupayı birer kez kazanmıştı, toplamda kupa 8. kez Türkiye'ye gelmiş oldu. VakıfBank'ın Nijerya asıllı İtalyan yıldızı Paola Egonu, takımıyla son maçına çıktı. Egonu 40 sayı atarak maça damga vururken tribündeki İtalyan taraftarlar yıldız oyuncuya büyük ilgi gösterdi.
GUİDETTİ İLE 27. KUPA
VakıfBank Kadın Voleybol Takımı'nın başındaki 15. sezonunu geçiren İtalyan başantrenör Giovanni Guidetti, 27. kupa sevincini yaşadı. Guidetti, 37 kupa finalinin 27'incisini kazanmayı başardı.