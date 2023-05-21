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    Cimbom, Sivas’ı da yendi! Mutlu sona ulaşmak için artık geri sayıma geçti

    Lider Galatasaray müthiş taraftarı önünde yine Mauro Icardi ile sonuca gitti... Arjantinli süper yıldızın 13. ve 63. dakikalarda attığı gollerle Sivas’ı devirdi... Son 2 haftaya Fener’in 5 puan önünde girdi.

    Şampiyonluğa 3 kaldı

    Şampiyonluk için artık geri sayıma geçen Galatasaray, Sivasspor'u da mağlup etti: 2-0. Sarı-Kırmızılılar maça hızlı başladı ve 13. dakikada öne geçti. Kerem'in pasıyla sağ çaprazdan ceza sahasına giren Icardi'nin düzgün vuruşu ağlarla buluştu: 1-0. 30. dakikada ceza sahası dışında topu önünde bulan Rashica'nın şutu az farkla üstten dışarı çıktı. 45. dakikada Robin Yalçın'ın, Lucas Torreira'ya sert müdahalesine sarı kart çıktı, pozisyon tartışıldı.



    ICARDI'DEN ÇOK ŞIK BİR KAFA
    56. dakikada Mertens, Gradel'e yaptığı faul sonrası sarı kart gördü. Bu kez de Sivasspor cephesi kırmızı kart bekledi. 63. dakikada Galatasaray'ı rahatlatan gol geldi. Sağdan Boey'in ortasında dar açıya rağmen çok güzel bir kafa vuruşu yapan Icardi skoru 2-0'a getirdi. Kalan bölümde skoru koruyan Çok önemli bir galibiyet elde eden Cimbom puanını 79'a yükseltti. Sarı-Kırmızılılar, A.Gücü'nü yenerse ya da Fenerbahçe, Antalya önünde kazanamazsa 23. şampiyonluğa ulaşacak.



    ŞAMPİYON OLMAK ÜZEREYİZ
    Gecenin yıldızı Mauro Icardi maç sonunda açıklamalarda bulundu. Arjantinli forvet, "Hedefe çok yaklaştık. Şampiyon olmak üzereyiz" ifadesini kullandı. Dün Sivasspor ağlarını 2 kez sarsan Icardi, Galatasaray'ın ligde kaydettiği son 6 golün tamamının altına imzasını atmayı başardı.



        EN GÜZEL ÜÇLÜ
        Sivasspor galibiyetinin ardından Nef Stadı'ndaki coşku görülmeye değerdi. Bir klasik haline gelen maç sonu üçlüsünü Mauro Icardi çektirdi. Arjantinli yıldızın kızları ve teknik direktör Okan Buruk'un oğlu Ali Yiğit'in de üçlüye katılması dikkat çekti. Tribünler uzun bir süre şampiyonluk tezahüratları yaptı.



        YÜZÜMÜZ GÜLÜYOR ÇOK MUTLUYUZ
        Süper Lig'in 35. haftasında Sivasspor'u evinde 2-0 mağlup eden Galatasaray'ın teknik paçtronu Okan Buruk, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu. Buruk, "Oyuncularım 'Mayıslar Bizim' sloganımızı sahada taraftarlarla birlikte gösterdiler" deyip şu ifadeleri kullandı:



        TEK DÜŞÜNCEMİZ A.GÜCÜ MAÇI
        "Tek düşüncemiz Ankaragücü maçı, kazandığımız takdirde şampiyonluğumuzu ilan edeceğiz. Ligin güçlü takımlarından birisi. Galatasaray camiası da sahadan mutlu ayrılıyor, yüzümüz gülüyor. İnşallah bunu şampiyonluk gülüşü ile tamamlayabiliriz."



            OYUNCULARIMIN HEPSİ ÇOK DEĞERLİ
            "Hedefimiz son maç artık, inşallah ondan sonra tekrar şampiyonluk yaşayan teknik direktör olurum. Oyumcularımın hepsi benim için çok değerli. Çok özveriyle çalışıyorlar ve oynuyorlar.Önümüzde atmamız gereken bir adım daha var. Onu da atıp mutlu sonu yaşamak istiyoruz"



            ASLAN YİNE DUVAR ÖRDÜ
            Son dönemde müthiş bir ritim bulan Galatasaray savunması dün de kusursuz oynadı. Rakibe hiç fırsat tanımayan Sarı-Kırmızılılar böylece son 3 maçını (Başakşehir, İstanbul, Sivas) gol yemeden kazandı.



            G.SARAY VE SİVAS'IN KIRMIZI KART İSYANI
            Galatasaray-Sivas maçında iki pozisyon çok tartışıldı. Maçın 45. dakikasında Robin Yalçın'ın Torreira'ya yaptığı sert hareket sonrasında tribünler ayağa kalktı. Ancak maçın hakemi pozisyonu sarı kart olarak değerlendirdi. VAR'dan da bir uyarı gelmedi. 2. yarıda da kritik bir pozisyon yaşandı. Mertens'in Max Gradel'e yaptığı sert harekete Arda Kardeşler yine sarı kartla cezalandırdı.



                MUSLERA'DAN TARAFTARA TRİP!
                12 yıldır G.Saray kalesini koruyan Fernando Muslera belki de ilk kez taraftarla ters düştü! Uruguaylı eldivenin hatalı paslar nedeniyle taraftarların tepki göstermesine sinirlendiği ortaya çıktı. Maç sonu soyunma odasına giden Muslera, tribünleri selamlamaya katılmadı.



                RESMİ HESAP MEŞALE YAKTI!
                Şampiyonluk yolunda alınan kritik galibiyetin ardından yaşanan coşkuya Galatasaray'ın resmi Twitter hesabı da katıldı. "Şampiyonluk yakın, meşaleyi yakın" paylaşımı kısa süre içinde Sarı-Kırmızılı taraftarlar tarafından binlerce kez paylaşıldı.

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                Haberler Spor Cimbom, Sivas’ı da yendi! Mutlu sona ulaşmak için artık geri sayıma geçti
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