Cimbom, Sivas’ı da yendi! Mutlu sona ulaşmak için artık geri sayıma geçti





ICARDI'DEN ÇOK ŞIK BİR KAFA

56. dakikada Mertens, Gradel'e yaptığı faul sonrası sarı kart gördü. Bu kez de Sivasspor cephesi kırmızı kart bekledi. 63. dakikada Galatasaray'ı rahatlatan gol geldi. Sağdan Boey'in ortasında dar açıya rağmen çok güzel bir kafa vuruşu yapan Icardi skoru 2-0'a getirdi. Kalan bölümde skoru koruyan Çok önemli bir galibiyet elde eden Cimbom puanını 79'a yükseltti. Sarı-Kırmızılılar, A.Gücü'nü yenerse ya da Fenerbahçe, Antalya önünde kazanamazsa 23. şampiyonluğa ulaşacak.