Cimbom, Sivas’ı da yendi! Mutlu sona ulaşmak için artık geri sayıma geçti

Şampiyonluk için artık geri sayıma geçen Galatasaray, Sivasspor'u da mağlup etti: 2-0. Sarı-Kırmızılılar maça hızlı başladı ve 13. dakikada öne geçti. Kerem'in pasıyla sağ çaprazdan ceza sahasına giren Icardi'nin düzgün vuruşu ağlarla buluştu: 1-0. 30. dakikada ceza sahası dışında topu önünde bulan Rashica'nın şutu az farkla üstten dışarı çıktı. 45. dakikada Robin Yalçın'ın, Lucas Torreira'ya sert müdahalesine sarı kart çıktı, pozisyon tartışıldı.
ICARDI'DEN ÇOK ŞIK BİR KAFA
56. dakikada Mertens, Gradel'e yaptığı faul sonrası sarı kart gördü. Bu kez de Sivasspor cephesi kırmızı kart bekledi. 63. dakikada Galatasaray'ı rahatlatan gol geldi. Sağdan Boey'in ortasında dar açıya rağmen çok güzel bir kafa vuruşu yapan Icardi skoru 2-0'a getirdi. Kalan bölümde skoru koruyan Çok önemli bir galibiyet elde eden Cimbom puanını 79'a yükseltti. Sarı-Kırmızılılar, A.Gücü'nü yenerse ya da Fenerbahçe, Antalya önünde kazanamazsa 23. şampiyonluğa ulaşacak.
ŞAMPİYON OLMAK ÜZEREYİZ
Gecenin yıldızı Mauro Icardi maç sonunda açıklamalarda bulundu. Arjantinli forvet, "Hedefe çok yaklaştık. Şampiyon olmak üzereyiz" ifadesini kullandı. Dün Sivasspor ağlarını 2 kez sarsan Icardi, Galatasaray'ın ligde kaydettiği son 6 golün tamamının altına imzasını atmayı başardı.