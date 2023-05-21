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    Bjelica sistemi değiştiriyor!

    Trabzonspor Teknik Direktörü Nenad Bjelica, Karagümrük ile oynanacak maçta son iki haftadır üzerinde durduğu 3-5-2 sisteminden vazgeçip, farklı bir oyun anlayışını takıma adapte etmeye çalışacak. İşte sizle için derlediğimiz 21 Mayıs tarihli TAKVİM gazetesi yurttan ve dünydan spor haberleri...

    Bjelica sistemi değiştiriyor

    Trabzonspor, Karagümrük maçıyla birlikte sistem değişikliğine gidiyor. Teknik direktör Nenad Bjelica Fenerbahçe maçında denediği 3-5-2 sisteminden vazgeçip dörtülm savunmaya geçecek. Trabzonspor'un Fenerbahçe deplasmanında aldığı mağlubiyet kadar teknik direktör Nenad Bjeilca'nın tercihleri de eleştirilmişti. Özellikle Hırvat teknik adamın daha önce yaptığı, "Çok fazla beğendiğim bir formasyon değil" açıklamasına rağmen üçlü savunma kurgusuna devam etme yönündeki arzusu ve Visca'yı bir sağ bek gibi değerlendirilmesi yoğun şekilde tepki almıştı. Bjelica'nın bu hafta oynanacak olan Karagümrük maçında kart cezalısı olan Eren Elmalı'nın da yokluğunda 4'lü savunma kurgusuna geri dönüş yapması ve özellikle Trezeguet ile Edin Visca ikilisini birlikte hücum hattında değerlendirmesi bekleniyor Nenad Bjelica takımını Fenerbahçe önünde 3-5-2 sistemi ile çıkartırken çoğu zaman 5-3-2 sistemi ile sahada durdu. Bordo-Mavililer'in bu sistemle özellikle orta sahada zorlandığı gözlendi.



    YUSUF GÜN SAYIYOR!
    Trabzonspor'da sezon başında büyük umutlarla Lille kulübünden geri kiralanan Yusuf Yazıcı, bir türlü beklentileri karşılayamadı. Teknik direktör Nenad Bjelica'nın, "İyi çalışanları tercih ettim" diyerek Fenerbahçe maçının 21 kişilik maç kadrosuna almadığı Yusuf Yazıcı, kiralık sözleşmesinin bitiminde Trabzon'dan ayrılacak. Yusuf Yazıcı'nın Rusya'ya dönmesi bekleniyor.

    VALENCIA'DA KRİTİK HAFTA
    Fenerbahçe'de sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Enner Valencia'nın menajerinin İstanbul'a geleceği öğrenildi. Fenerbahçe Yönetimi'nin Valencia'ya son teklifini yapacağı ve en kısa sürede cevabını alacağı da gelen haberler arasında. Brezilya Ligi'nden gelen teklifler Valencia'nın aklını karıştırmıştı.



    TÜKÜRÜK KAVGASI
    Fenerbahçe ile Trabzonspor tükürük kavgası ile karşı karşıya geldi. Trabzonspor Kulübü, "Trezeguet'ye yapılan insanlık dışı hareketi şiddetle kınıyoruz. Trezeguet gol sevinci sonrasında secdeye giderken, Fenerbahçeli futbolcu Samet Akaydın'ın dönerek oyuncumuzun üzerine doğru tükürmesi rezilliktir ve iğrençliktir" denildi. Fenerbahçe Kulübü de bu açıklama nedeniyle Trabzonspor'a tepki gösterdi. Açıklamada "Farklı görüntü açılarından konunun oyuncunun üzerine tükürme ile alakası olmadığı 'gören her göz' tarafından açıkça anlaşılmaktadır." denilirken, "Manipülatif bir görüntü üzerinden oluşan yalan yanlış gündeme dair Trabzonspor Kulübünün yaptığı, sporun dostluk, sevgi ve saygı yaklaşımından uzak, bir futbolcuyu haksız yere hedef alan bu ayrıştırıcı, ön yargılı yaklaşımı kınıyoruz." değerlendirmesinde bulunuldu. Samet Akaydın da "Sosyal medyada, tamamen sporcu alışkanlığının bir parçası olan hareketimin görüntü açısı üzerinden manipüle edilerek ortaya ahlaksız iddialar atılmasını kınıyorum" ifadelerini kullandı.



        FENER'İN KIZLARI FİNALE YÜKSELDİ
        Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi yarı final rövanş maçında Galatasaray Petrol Ofisi, Fenerbahçe Petrol Ofisi'ni konuk etti. Zorlu maç 2-2 berabere sona erdi. İlk maçta ezeli rakibini 2-0 yenen Sarı- Lacivertliler bu sonuçla Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi Play-Off'unda finale yükseldi. Fenerbahçe, Marcano'nun 1'deki golüyle öne geçti: 0-1. 56'da Ebru Topçu, penaltıdan skoru eşitledi: 1-1. 85'inci dakikada Berna Yeniçeri, frikikten attığı gol ile Sarı-Kırmızılı ekibi 2-1 öne geçirdi. Fenerbahçe, 90+4'üncü dakikada Coleman'ın sayısıyla eşitliği yakaladı ve maç bu skorla sona erdi. Fenerbahçe finalde Fomget- ALG Spor eşleşmesinin galibi ile karşılaşacak.



        AVRUPA'NIN EN BÜYÜĞÜ BELLİ OLUYOR
        THY EuroLeague final-four final maçında bugün Real Madrid ve Olympiakos Avrupa'nın en büyüğü olmak için mücadele edecek. Litvaya'nın Kaunas kentinde oynanacak dev final TSİ 20.00'de start alacak. Monaco ve Barcelona arasında oynanacak üçüncülük maçı ise saat 17.00'de başlayacak. Üçüncülük maçı TRT Spor Yıldız'dan, şampiyonluk karşılaşması ise TRT Spor'dan yayınlanacak.



        ADA'DA ŞAMPİYON CİTY
        Premier Lig'de şampiyon Manchester City oldu. Arsenal'ın deplasmanda Nottingham Forest'a 1-0 yenilmesiyle lider City, şampiyonluğu garantiledi. Son 6 sezonun 5'inde şampiyon olan City, 3 Haziran'da FA Cup finalinde ManU'yla, 10 Haziran'da ise Devler Ligi finalinde İnter ile karşılaşacak.



            BAYERN'E BÜYÜK DARBE
            Bundesliga'da lider Bayern Münih ağır yara aldı. Leipzig'i konuk eden Bayern öne geçtiği maçı 3-1 kaybetti. Golleri 25'te Gnabry, 64'te Laimer, 76'da Nkunku (pen) ve 86'da Szoboszlai (pen) attı. Bayern 68 puanda kaldı. Dortmund, bugün 18.30'da Augsburg'u yenerse puanını 70 yapacak ve bitime sadece 1 maç kalacak.



            KARTAL LİGDE KALMAYI GARANTİLEDİ
            Türkıye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 30. haftasında Beşiktaş Emlakjet ile Büyükçekmece Onvo karşılaştı. Maçı 38 sayı farkla 107-69 kazanan Siyah- Beyazlılar, ligde kalmayı başardı. oldu. Darüşşafaka'ya 99-95 kaybeden Gaziantep Basketbol ise Konya'dan sonra lige veda etti. Öte yandan Kara Kartal'da Allerik Freeman 23 sayı, 2 ribaunt, 1 asist, Michal Sokolowski ile Parker Jackson da 18'er sayı üretti. Büyükçekmece'de ise ligin sayı kralı olan Benjamin Crawford 19 sayı kaydetti.

            ÖNCE İDMAN SONRA YOLCULUK
            Süper Lig'de bugün Adana Demirspor ile karşılaşacak Beşiktaş, dün yaptığı idmanla bu maçın hazırlıklarını tamamladı. Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. İdman, düz koşu ve pas çalışmasıyla başladı. Koordinasyon çalışmasıyla devam eden antrenman, taktiksel çift kale maç ile tamamlandı. Siyah-Beyazlılar idmanın ardından öğle saatlerinde özel uçakla Adana'ya hereket etti.

            4 İSİM SINIRDA
            Beşiktaş'ta bugün oynanacak Adana Demirspor maçı öncesi 4 futbolcu sarı kart sınırında bulunuyor Siyah Beyazlılar'da Omar Colley, Arthur Masuaku, Cenk Tosun ve Aboubakarbu maçta kart görmeleri halinde BAY geçilecek 36. haftanın sonrasında oynanacak Kasımpaşa maçında forma giyemeyecek.

            ADANA DEMİR İLE 38. RANDEVU
            Süper Lig'de bugün 38. kez karşılaşacak iki takımın geride kalan 37 karşılaşmasında Beşiktaş 17 maçta sahadan galibiyetle ayrılırken, Adana Demirspor ise 8 kez gülen taraf oldu. 12 maçta ise kazanan çıkmadı.

            KARTAL'IN ZORLU SINAVI
            Süper Lig'in 35. haftasında Beşiktaş, bugün Adana Demirspor'a konuk olacak. Saat 19.00'da start alacak zorlu maçta Mustafa Kürşat Filiz düdük çalacak. Kara Kartal sahasında bu sezon hiç kaybetmeyen Akdeniz ekibi karşısında 3 puan arayacak.

            CİMNASTİK HEYECANI
            İstanbul Lotus Cimnastik takımı 9-11 Haziranda Sivas'da yapılacak Parkur Türkiye Şampiyonası için hazırlıklarını tüm hızıyla sürdürüyor. Şampiyonada Beylikdüzü'nü temsil edecek kulüpten yapılan açıklamada "İstanbul lotus Cimnastik Ailesi olarak sporun ruhunu ve güzelliklerini yaşamak ve paylaşmak için elimizden gelenin en iyisini yapmakta kararlıyız. Bu büyük yarışmada ekibimizin en iyi performansını göstermelerini umuyor, gösterdikleri çaba, emek ve disiplin için şimdiden tebrik ediyoruz denildi.

            KASIMPAŞA LİGDE RAHAT NEFES ALDI
            Spor Toto Süper Lig'in 35. hafta maçında Kasımpaşa ile İstanbulspor kozlarını paylaştı. Recep Tayyip Erdoğan Stadı'ndaki maçı Kasımpaşa 58. dakikada Yasin Özcan'ın golüyle 1-0 kazanmayı başardı. Ayrıca ev sahibi ekibin 84'te Koita ile bulduğu gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi. 40 puana ulaşan Kasımpaşa ligde kalma yolunda adım attı. İstanbulspor ise 35 puan ile haftayı tamamladı.

            SPOR TOTO 1. LİG'DE DÜĞÜM ÇÖZÜLÜYOR
            Çaykur Rizespor ile Pendikspor'un doğrudan Süper Lig'e yükselme iddiası sürüyor. Rizespor, Altınordu karşısında 1 puan alırsa Süper Lig'e çıkacak. Rize'nin yenilmesi, Pendik'in de Manisa FK'yı yenmesi halinde Pendikspor üst lige çıkacak. Ligi 3. bitiren ekip, doğrudan playoff finaline yükselecek. Sakarya, Bodrum ve Göztepe play-off'u garantiledi. Bu etaba kalacak son ekip Eyüpspor veya Keçiörengücü'nden biri olacak. Eyüp, Keçiörengücü karşısında en az 1 puan alması durumunda play-off'a adını yazdıracak. Keçiörengücü kazanırsa play-off vizesi alacak ekip, Göztepe ve Manisa FK'nın sonuçlarına göre netleşecek. Denizlispor'dan sonra lige veda edecek ikinci ekip ise Altınordu, Erzurumspor veya Gençlerbirliği takımlarından biri olacak.

            ALANYASPOR'DAN KAYSERI'YE FARK
            Süper Lig'in 35. haftasında Kayserispor ile Alanyaspor karşılaştı. Kadir Has Stadı'nda kazanan 4-0'lık skorla konuk Alanyaspor oldu. Akdeniz ekibine 3 puanı getiren golleri 8 ve 16. dakikalarda Erencan Yardımcı, 68. dakikada Koulouris ve 90+3'te Balkovec kaydetti. Bu sonucun ardından iki maç aradan sonra 3 puanı tadan Alanyaspor 44 puana ulaşırken, Kayserispor ise 49 puanla haftayı tamamladı.

            ALTAY EVİNDE TUZLA'YI RAHAT GEÇTİ
            1.             Lig'de 38. haftanın açılışında Altay, Tuzla'yı 3-1 yendi. Tuzla 28'de Bünyamin'le öne geçti. Altay'ın gollerini 32'de Arda Gezer, 45+1 ve 63'te Paixao attı. Paixao, sezonu 21 golle tamamladı. Ligde daha önce 3 kez gol kralı olan Portekizli, son maçlar öncesinde en fazla gol atan isi.

            2. LİG'DE PLAY-OFF PROGRAMI BELLİ OLDU
            Play-Off 1. Tur maçları 25 Mayıs'ta oynanacak. Beyaz Grup'ta, Erokspor-Ankaraspor, Amed-24Erzincan eşleşti. Kırmızı Grup'ta ise 1461 Trabzonspor FK ile B. Vanspor FK ile mücadele edecek. İskenderunspor, Ankara Demirspor'a konuk olacak.

            HALEP'E 2. DOPİNG ŞOKU
            Rumen tenisçi Simona Halep, biyolojik pasaportundaki usulsüzlükler nedeniyle ikinci kez doping yapmakla suçlandı. Halep'in biyolojik testlerinde tutarsızlık olduğu iddia edildi.

            KAYSERİ TALHA İLE UZATTI
            Süper Lig'de mücadele veren Yukatel Kayserispor, genç futbolcu Talha Sarıarslan ile sözleşme yeniledi. 31 Mayıs 2024'de sözleşmesi sona erecek olan 2004 doğumlu forvet oyuncusu, 2 yıllık imza attı.

            BURAK YILMAZ SANTRA YAPTI
            Hollanda Ligi ekibi Fortuna Sittard'da 27 maçta 9 gol, 5 asistle bitiren Burak Yımaz, dün Lille-Marsilya maçında temsili santra vuruşu yaptı. 2020-21'de Lille'de şampiyon olan Yılmaz'a sevgi gösterileri yapıldı.

            A.GÜCÜ'NDEN HAKEM UYARISI
            Ankaragücü Başkanı Faruk Koca, Mete Kalkavan'ın yönettiği her maçında mağduriyetimiz elimde delilleriyle beraber hat safhada. Umarım ki Ümraniye maçında böyle bir zafiyet göstermez" dedi.

            FENER'DEN DAUM'A GEÇMİŞ OLSUN MESAJI
            Fenerbahçe, ABD'de tedavi amaçlı hastanede bulunan eski teknik direktörleri Christoph Daum'a geçmiş olsun mesajı yayımladı. Alman teknik adam Daum, ABD'de önceki gün yoğun bakıma alınmıştı.

            HEYECAN 2 MAÇLA SÜRECEK
            Süper Lig'in 35. haftasında bugün 2 maç daha oynanacak.16.00'daki karşılaşmada Ümraniyespor, Ankaragücü'nü konuk edecek. Saat 19.00'da ise Antalyaspor evinde Medipol Başakşehir ile kozlarını paylaşacak.

            JUVE ENES'İN PEŞİNDE
            İtalyan basını, Juventus'un milli futbolcumuz Enes Ünal'la ilgilendiğini öne sürdü. Getafe'nin golcü oyuncu için 30 milyon euro istediği ve Juve'nin de bu parayı ödemeye hazır olduğu da belirtildi.

            BARÇA KİMMİCH'İN PEŞİNDE
            İspanyol basını Sergio Busquets ile yollarını ayıracak olan Barcelona'nın 1 numaralı hedefinin Bayern Münih'in Alman orta sahası Joshua Kimmich olduğunu yazdı. Kimmich'in kontratı 2025'te sona erecek.

            HEAT SERİDE 2-0 ÖNDE
            NBA'de Boston Celtics'i 111-105 yenen Miami Heat, Doğu Konferansı final serisinde 2-0 öne geçti. Heat'te Jimmy Butler 27 sayı, 8 ribaunt, 6 asistle oynarken, Celt-i cs'te ise Tatum 34 sayı, 13 ribaunt üretti.

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            Haberler Spor Bjelica sistemi değiştiriyor!
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