Bjelica sistemi değiştiriyor!





KARTAL LİGDE KALMAYI GARANTİLEDİ

Türkıye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 30. haftasında Beşiktaş Emlakjet ile Büyükçekmece Onvo karşılaştı. Maçı 38 sayı farkla 107-69 kazanan Siyah- Beyazlılar, ligde kalmayı başardı. oldu. Darüşşafaka'ya 99-95 kaybeden Gaziantep Basketbol ise Konya'dan sonra lige veda etti. Öte yandan Kara Kartal'da Allerik Freeman 23 sayı, 2 ribaunt, 1 asist, Michal Sokolowski ile Parker Jackson da 18'er sayı üretti. Büyükçekmece'de ise ligin sayı kralı olan Benjamin Crawford 19 sayı kaydetti.



ÖNCE İDMAN SONRA YOLCULUK

Süper Lig'de bugün Adana Demirspor ile karşılaşacak Beşiktaş, dün yaptığı idmanla bu maçın hazırlıklarını tamamladı. Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. İdman, düz koşu ve pas çalışmasıyla başladı. Koordinasyon çalışmasıyla devam eden antrenman, taktiksel çift kale maç ile tamamlandı. Siyah-Beyazlılar idmanın ardından öğle saatlerinde özel uçakla Adana'ya hereket etti.



4 İSİM SINIRDA

Beşiktaş'ta bugün oynanacak Adana Demirspor maçı öncesi 4 futbolcu sarı kart sınırında bulunuyor Siyah Beyazlılar'da Omar Colley, Arthur Masuaku, Cenk Tosun ve Aboubakarbu maçta kart görmeleri halinde BAY geçilecek 36. haftanın sonrasında oynanacak Kasımpaşa maçında forma giyemeyecek.



ADANA DEMİR İLE 38. RANDEVU

Süper Lig'de bugün 38. kez karşılaşacak iki takımın geride kalan 37 karşılaşmasında Beşiktaş 17 maçta sahadan galibiyetle ayrılırken, Adana Demirspor ise 8 kez gülen taraf oldu. 12 maçta ise kazanan çıkmadı.



KARTAL'IN ZORLU SINAVI

Süper Lig'in 35. haftasında Beşiktaş, bugün Adana Demirspor'a konuk olacak. Saat 19.00'da start alacak zorlu maçta Mustafa Kürşat Filiz düdük çalacak. Kara Kartal sahasında bu sezon hiç kaybetmeyen Akdeniz ekibi karşısında 3 puan arayacak.



CİMNASTİK HEYECANI

İstanbul Lotus Cimnastik takımı 9-11 Haziranda Sivas'da yapılacak Parkur Türkiye Şampiyonası için hazırlıklarını tüm hızıyla sürdürüyor. Şampiyonada Beylikdüzü'nü temsil edecek kulüpten yapılan açıklamada "İstanbul lotus Cimnastik Ailesi olarak sporun ruhunu ve güzelliklerini yaşamak ve paylaşmak için elimizden gelenin en iyisini yapmakta kararlıyız. Bu büyük yarışmada ekibimizin en iyi performansını göstermelerini umuyor, gösterdikleri çaba, emek ve disiplin için şimdiden tebrik ediyoruz denildi.



KASIMPAŞA LİGDE RAHAT NEFES ALDI

Spor Toto Süper Lig'in 35. hafta maçında Kasımpaşa ile İstanbulspor kozlarını paylaştı. Recep Tayyip Erdoğan Stadı'ndaki maçı Kasımpaşa 58. dakikada Yasin Özcan'ın golüyle 1-0 kazanmayı başardı. Ayrıca ev sahibi ekibin 84'te Koita ile bulduğu gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi. 40 puana ulaşan Kasımpaşa ligde kalma yolunda adım attı. İstanbulspor ise 35 puan ile haftayı tamamladı.



SPOR TOTO 1. LİG'DE DÜĞÜM ÇÖZÜLÜYOR

Çaykur Rizespor ile Pendikspor'un doğrudan Süper Lig'e yükselme iddiası sürüyor. Rizespor, Altınordu karşısında 1 puan alırsa Süper Lig'e çıkacak. Rize'nin yenilmesi, Pendik'in de Manisa FK'yı yenmesi halinde Pendikspor üst lige çıkacak. Ligi 3. bitiren ekip, doğrudan playoff finaline yükselecek. Sakarya, Bodrum ve Göztepe play-off'u garantiledi. Bu etaba kalacak son ekip Eyüpspor veya Keçiörengücü'nden biri olacak. Eyüp, Keçiörengücü karşısında en az 1 puan alması durumunda play-off'a adını yazdıracak. Keçiörengücü kazanırsa play-off vizesi alacak ekip, Göztepe ve Manisa FK'nın sonuçlarına göre netleşecek. Denizlispor'dan sonra lige veda edecek ikinci ekip ise Altınordu, Erzurumspor veya Gençlerbirliği takımlarından biri olacak.



ALANYASPOR'DAN KAYSERI'YE FARK

Süper Lig'in 35. haftasında Kayserispor ile Alanyaspor karşılaştı. Kadir Has Stadı'nda kazanan 4-0'lık skorla konuk Alanyaspor oldu. Akdeniz ekibine 3 puanı getiren golleri 8 ve 16. dakikalarda Erencan Yardımcı, 68. dakikada Koulouris ve 90+3'te Balkovec kaydetti. Bu sonucun ardından iki maç aradan sonra 3 puanı tadan Alanyaspor 44 puana ulaşırken, Kayserispor ise 49 puanla haftayı tamamladı.



ALTAY EVİNDE TUZLA'YI RAHAT GEÇTİ

1. Lig'de 38. haftanın açılışında Altay, Tuzla'yı 3-1 yendi. Tuzla 28'de Bünyamin'le öne geçti. Altay'ın gollerini 32'de Arda Gezer, 45+1 ve 63'te Paixao attı. Paixao, sezonu 21 golle tamamladı. Ligde daha önce 3 kez gol kralı olan Portekizli, son maçlar öncesinde en fazla gol atan isi.



2. LİG'DE PLAY-OFF PROGRAMI BELLİ OLDU

Play-Off 1. Tur maçları 25 Mayıs'ta oynanacak. Beyaz Grup'ta, Erokspor-Ankaraspor, Amed-24Erzincan eşleşti. Kırmızı Grup'ta ise 1461 Trabzonspor FK ile B. Vanspor FK ile mücadele edecek. İskenderunspor, Ankara Demirspor'a konuk olacak.



HALEP'E 2. DOPİNG ŞOKU

Rumen tenisçi Simona Halep, biyolojik pasaportundaki usulsüzlükler nedeniyle ikinci kez doping yapmakla suçlandı. Halep'in biyolojik testlerinde tutarsızlık olduğu iddia edildi.



KAYSERİ TALHA İLE UZATTI

Süper Lig'de mücadele veren Yukatel Kayserispor, genç futbolcu Talha Sarıarslan ile sözleşme yeniledi. 31 Mayıs 2024'de sözleşmesi sona erecek olan 2004 doğumlu forvet oyuncusu, 2 yıllık imza attı.



BURAK YILMAZ SANTRA YAPTI

Hollanda Ligi ekibi Fortuna Sittard'da 27 maçta 9 gol, 5 asistle bitiren Burak Yımaz, dün Lille-Marsilya maçında temsili santra vuruşu yaptı. 2020-21'de Lille'de şampiyon olan Yılmaz'a sevgi gösterileri yapıldı.



A.GÜCÜ'NDEN HAKEM UYARISI

Ankaragücü Başkanı Faruk Koca, Mete Kalkavan'ın yönettiği her maçında mağduriyetimiz elimde delilleriyle beraber hat safhada. Umarım ki Ümraniye maçında böyle bir zafiyet göstermez" dedi.



FENER'DEN DAUM'A GEÇMİŞ OLSUN MESAJI

Fenerbahçe, ABD'de tedavi amaçlı hastanede bulunan eski teknik direktörleri Christoph Daum'a geçmiş olsun mesajı yayımladı. Alman teknik adam Daum, ABD'de önceki gün yoğun bakıma alınmıştı.



HEYECAN 2 MAÇLA SÜRECEK

Süper Lig'in 35. haftasında bugün 2 maç daha oynanacak.16.00'daki karşılaşmada Ümraniyespor, Ankaragücü'nü konuk edecek. Saat 19.00'da ise Antalyaspor evinde Medipol Başakşehir ile kozlarını paylaşacak.



JUVE ENES'İN PEŞİNDE

İtalyan basını, Juventus'un milli futbolcumuz Enes Ünal'la ilgilendiğini öne sürdü. Getafe'nin golcü oyuncu için 30 milyon euro istediği ve Juve'nin de bu parayı ödemeye hazır olduğu da belirtildi.



BARÇA KİMMİCH'İN PEŞİNDE

İspanyol basını Sergio Busquets ile yollarını ayıracak olan Barcelona'nın 1 numaralı hedefinin Bayern Münih'in Alman orta sahası Joshua Kimmich olduğunu yazdı. Kimmich'in kontratı 2025'te sona erecek.



HEAT SERİDE 2-0 ÖNDE

NBA'de Boston Celtics'i 111-105 yenen Miami Heat, Doğu Konferansı final serisinde 2-0 öne geçti. Heat'te Jimmy Butler 27 sayı, 8 ribaunt, 6 asistle oynarken, Celt-i cs'te ise Tatum 34 sayı, 13 ribaunt üretti.

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