Transfer taaruzu: Kent ile anlaşan Fener 3 yıldızla masada!

Fenerbahçe, Dinamo Zagreb'in Hırvat kalecisi Dominik Livakovic ve Fildişili Wilfried Zaha'nın menajeriyle İstanbul'da masaya oturdu. Sarı-Lacivertliler iki yıldızın transferlerini sezon bitmeden tamamlamak istiyor. Ancak Livakovic ve Zaha'yı Avrupa'nın önemli kulüpleri yakından takip ediyor.
FENERBAHÇE BÜYÜK OYNUYOR
Sarı-lacivertli taraftarlar bu iki oyuncunun transferlerinin bir an önce sonuçlanmasını bekliyor. Süper Lig'de lider Galatasaray'ın hemen arkasında bulunan Fenerbahçe, Rangers forması giyen kanat oyuncusu Ryan Kent ile büyük oranda anlaşma sağladı.