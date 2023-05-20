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    Transfer taaruzu: Kent ile anlaşan Fener 3 yıldızla masada!

    Fenerbahçe, Wilfried Zaha, Dominik Livakovic ve Van den Boomen’le pazarlıklarını sürdürüyor. Sarı-Lacivertliler’de hedef transferleri erkenden bitirmek...

    Transfer taaruzu

    Gelecek sezon daha da güçlü bir kadro kurmak isteyen Fenerbahçe, transferde 4 koldan saldırıyor. Sarı-Lacivertliler henüz sezon sona ermemesine rağmen transferde önemli bir yol aldı. Kanarya, yıldız oyuncuların menajerleri ile İstanbul'da görüşmelerini sürdürüyor.

    Fenerbahçe, Dinamo Zagreb'in Hırvat kalecisi Dominik Livakovic ve Fildişili Wilfried Zaha'nın menajeriyle İstanbul'da masaya oturdu. Sarı-Lacivertliler iki yıldızın transferlerini sezon bitmeden tamamlamak istiyor. Ancak Livakovic ve Zaha'yı Avrupa'nın önemli kulüpleri yakından takip ediyor.

    FENERBAHÇE BÜYÜK OYNUYOR
    Sarı-lacivertli taraftarlar bu iki oyuncunun transferlerinin bir an önce sonuçlanmasını bekliyor. Süper Lig'de lider Galatasaray'ın hemen arkasında bulunan Fenerbahçe, Rangers forması giyen kanat oyuncusu Ryan Kent ile büyük oranda anlaşma sağladı.

        Yıldız oyuncunun sezon biter bitmez açıklanması bekleniyor. Ayrıca Fransız ekibi Toulouse ile sözleşmesi sezon sonu sona erecek Hollandalı orta saha Branco van den Boomen'in menajeriyle de görüşmeler sürüyor. Fenerbahçe 4 yıldızı da transfer ederek gövde gösterisi yapmak istiyor.

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        Haberler Spor Transfer taaruzu: Kent ile anlaşan Fener 3 yıldızla masada!
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