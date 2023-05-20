Transfer taaruzu: Kent ile anlaşan Fener 3 yıldızla masada!

Gelecek sezon daha da güçlü bir kadro kurmak isteyen Fenerbahçe, transferde 4 koldan saldırıyor. Sarı-Lacivertliler henüz sezon sona ermemesine rağmen transferde önemli bir yol aldı. Kanarya, yıldız oyuncuların menajerleri ile İstanbul'da görüşmelerini sürdürüyor.