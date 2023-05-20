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    • Spor
    • 20.05.2023 16:10
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    • 20.05.2023 16:10
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    Trabzonspor’da Karagümrük maçı hazırlıkları sürüyor

    Trabzonspor, Süper Lig’in 35’inci haftasında oynayacağı VavaCars Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarını bugün yapılan tek idmanla sürdürdü.

    Trabzonspor’da Karagümrük maçı hazırlıkları sürüyor
    Spor Toto Süper Lig'in 35'inci haftasında Fatih Karagümrük'ü sahasında konuk edecek olan Trabzonspor, hazırlıklarına devam etti. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Nenad Bjelica yönetiminde saat 11.00'de çalışan bordo mavililer, antrenmanın ilk bölümünde dinamik ısınma, mobilite ve koordinasyon çalışması yaptı. Antrenmanın son bölümünde ise pas çalışması ve sonuçlandırma yapıldı.

    Karadeniz ekibi yarın yapacağı antrenmanla Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarını tamamlayacak.
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    Haberler Spor Trabzonspor’da Karagümrük maçı hazırlıkları sürüyor
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