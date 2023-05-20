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    • 20.05.2023 16:12
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    • 20.05.2023 16:12
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    Fenerbahçe Galatasaray'ı eledi ve kadın futbol liginde finale çıktı!

    Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi rövanş maçında Galatasaray Petrol Ofisi ile Fenerbahçe Petrol Ofisi 2-2 berabere kaldı. İlk maçı 2-0 kazanan sarı-lacivertliler bu sonuçla adını finale yazdırdı.

    Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı finalde!
    Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi Yarı Final rövanş maçında Galatasaray ile Fenerbahçe, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertliler 1. dakikada Marcano'nun golü ile 1-0 öne geçti ve ilk yarı bu skorla tamamlandı. Sarı-kırmızılılar 56. dakikada Ebru Topçu'nun penaltıdan attığı golü ile skoru eşitlerken, 85. dakikada da Berna Yeniçeri'nin serbest vuruştan kaydettiği golle 2-1 yaptı. Fenerbahçe daha sonra mücadelenin 90+4. dakikasında Coleman'ın penaltı golü ile skoru 2-2'ye getirdi. Mücadelenin geri kalan dakikalarda başka gol olmayınca karşılaşma 2-2 tamamlandı.

    İlk maçı 2-0 kazanan Fenerbahçe, bu sonuçla Kadın Futbol Süper Ligi'nde finale yükseldi.
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    Haberler Spor Fenerbahçe Galatasaray'ı eledi ve kadın futbol liginde finale çıktı!
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