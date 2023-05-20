Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Başkan Dursun Özbek: Torunlara bırakacağımız en önemli miras

    Galatasaray, Kemerburgaz Tesisleri temel atma töreninde buluştu. Şampiyonluk haftaları öncesi birlik mesajı verilirken, Başkan Dursun Özbek, “Bu tesis, torunlarımıza bırakacağımız en önemli miraslardan biri olacak” dedi

    Torunlara bırakacağımız en önemli miras

    Galatasaray'ın, Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri temel atma töreni, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda eski başkanları, mevcut başkan Dursun Özbek, yöneticiler, sporcular ve camianın önde gelen isimlerinin de katılımı ile gerçekleşti.

    Teknik direktör Okan Buruk, rahatsızlığı nedeniyle törene katılamadı. Temel atma töreninde konuşan Dursun Özbek, "Bu tesis torunlarımıza bırakacağımız en önemli miraslardan biri olacak. Galatasaray şanlı geçmişiyle, başarılarıyla cumhuriyetin en önemli spor kulübüdür.

    100. yılında Cumhuriyetin yüzü olmak en çok Galatasaray'a yakışmıştır. Galatasaray'ımızı bu projelerle daha büyük başarılara ulaştıracağız. Yaşadığımız birlik ortamı Galatasaray için çok önemlidir. Yaşasın Galatasaray" dedi.

        BU FORMA ADANMIŞ HAYATLARIN UMUDU
        Galatasaray efsanesi Fatih Terim, Kemerburgaz Tesisleri hakkında, "Kulübün tesisleri aynı zamanda kalbidir. Dünyada herkes çok modern tesisler yapıyor. Burası da Galatasaray'ın başarılarında çok önemli merkez olacak. Ülkeye ve bu camiaya layık oyuncular yetiştirilecek.

        O formayı herkes giyemez, herkes taşıyamaz. Bu forma adanmış hayatların umududur. İnşallah bizim başarılarımızın da üstüne çıkacaklar" dedi.

        TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        • Paylaş
        • Tweet
        • Paylaş
        • Sitene Ekle
        •  
        28 Mayıs son anket sonuçları!
        Haberler Spor Başkan Dursun Özbek: Torunlara bırakacağımız en önemli miras
            loading
            SON DAKİKA