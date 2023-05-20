Başkan Dursun Özbek: Torunlara bırakacağımız en önemli miras

Galatasaray'ın, Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri temel atma töreni, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda eski başkanları, mevcut başkan Dursun Özbek, yöneticiler, sporcular ve camianın önde gelen isimlerinin de katılımı ile gerçekleşti.
Teknik direktör Okan Buruk, rahatsızlığı nedeniyle törene katılamadı. Temel atma töreninde konuşan Dursun Özbek, "Bu tesis torunlarımıza bırakacağımız en önemli miraslardan biri olacak. Galatasaray şanlı geçmişiyle, başarılarıyla cumhuriyetin en önemli spor kulübüdür.
100. yılında Cumhuriyetin yüzü olmak en çok Galatasaray'a yakışmıştır. Galatasaray'ımızı bu projelerle daha büyük başarılara ulaştıracağız. Yaşadığımız birlik ortamı Galatasaray için çok önemlidir. Yaşasın Galatasaray" dedi.