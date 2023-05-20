Başkan Dursun Özbek: Torunlara bırakacağımız en önemli miras

BU FORMA ADANMIŞ HAYATLARIN UMUDU

Galatasaray efsanesi Fatih Terim, Kemerburgaz Tesisleri hakkında, "Kulübün tesisleri aynı zamanda kalbidir. Dünyada herkes çok modern tesisler yapıyor. Burası da Galatasaray'ın başarılarında çok önemli merkez olacak. Ülkeye ve bu camiaya layık oyuncular yetiştirilecek.

O formayı herkes giyemez, herkes taşıyamaz. Bu forma adanmış hayatların umududur. İnşallah bizim başarılarımızın da üstüne çıkacaklar" dedi.