Aslan’dan dev hamle: G.Saray Ukraynalı golcü Artem Dovbyk için düğmeye bastı!

BiR taraftan Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray, diğer taraftan transfer çalışmalarını da sürdürüyor. Okan Buruk'un raporu doğrultusunda gelecek sezon için çalışmalara başlayan Aslan hücum hattı için Ukraynalı golcü Artem Dovbyk'i gündemine aldı.