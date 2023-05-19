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    Kartala Kouame sürprizi: Gözler Şenol Güneş'in onayında!

    Şenol Güneş’in talebi doğrultusunda transfer çalışmalarına başlayan Beşiktaş’a menajerler aracılığıyla önerilen son isim Fransa’da Troyes forması giyen Rominigue Kouame oldu. Siyah-Beyazlı yetkililer, Malili oyuncunun transferi için teknik ekibin onayını bekliyor.

    Kouame sürprizi

    Gelecek sezon daha güçlü bir kadro ile mücadele etmek için kolları şimdiden sıvayan Beşiktaş'a menajerler aracılığıyla transfer önerileri gelmeye devam ediyor. Birçok ülkede transfer için özel araştırmalar yapan Kartal'a önerilen son ismin, Fransa Ligi'nde Troyes forması giyen 26 yaşındaki Rominigue Kouame olduğu ortaya çıktı.

    GÖZLER GÜNEŞ'İN ONAYINDA
    Mali dışında Fildişi vatandaşlığı da bulunan Rominigue Kouame, merkez orta saha, ön libero ve ihtiyaca göre 10 numara mevkilerinde oynayabiliyor.
    Kulübü ile 1 yıl daha kontratı bulunan futbolcu için teknik direktör Şenol Güneş'in onayı bekleniyor.

    Deneyimli hocanın onay vermesi halinde Kouame için Beşiktaşlı yetkililerin resmi girişimlere başlayacağı gelen haberler arasında.



        DEĞERİ 5 MİLYON EURO
        Güncel transfer piyasa değeri 5 milyon euro olarak gösterilen Rominigue Kouame, Troyes formasıyla bu sezon 29 karşılaşmada 2414 dakika süre alırken, takımına 1 gol ve 1 asistlik katkı verdi. Sol ayağını etkin bir şekilde kullanan ve yüksek top tekniğiyle dikkati çeken Kouame, futbol kariyerinde daha önce Lille, Cercle Brugge, Paris FC ve Bamako takımlarının formasını giymişti. Öte yandan Koume, Mali Milli Takımı'nda ise 10 kez forma giydi ve skor üretemedi.

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        Haberler Spor Kartala Kouame sürprizi: Gözler Şenol Güneş'in onayında!
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