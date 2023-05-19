Kartala Kouame sürprizi: Gözler Şenol Güneş'in onayında!





DEĞERİ 5 MİLYON EURO

Güncel transfer piyasa değeri 5 milyon euro olarak gösterilen Rominigue Kouame, Troyes formasıyla bu sezon 29 karşılaşmada 2414 dakika süre alırken, takımına 1 gol ve 1 asistlik katkı verdi. Sol ayağını etkin bir şekilde kullanan ve yüksek top tekniğiyle dikkati çeken Kouame, futbol kariyerinde daha önce Lille, Cercle Brugge, Paris FC ve Bamako takımlarının formasını giymişti. Öte yandan Koume, Mali Milli Takımı'nda ise 10 kez forma giydi ve skor üretemedi.

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