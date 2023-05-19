Beşiktaş'ta Utku Yuvakuran'ın geleceğini Şenol Güneş belirleyecek





ZANİOLO MORAL BOZDU!

15 milyon Euro karşılığında Roma'dan transfer edilirken Nicolo Zaniolo'nun sözleşmesine eklenen 35 milyon Euro'luk serbest kalma maddesi şu an için ödenmesi zor bir para olarak görülüyor. Genç oyuncunun ortaya koyduğu performans beklentilerin altında kalırken hiçbir takımın bu parayı teklif etmediği öğrenildi. Sarı-Kırmızılılar'da toplam 10 resmi müsabakaya çıkan İtalyan futbolcu Türkiye Kupası'nda oynadığı 1 maçta 11 başladı, Süper Lig'de ise çıktığı 9 karşılaşmanın sadece 1'inde 11'de yer alabildi.



KEMERBURGAZ'DA DEV BULUŞMA

Galatasaray, Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nin temel atma törenini bugün gerçekleştirecek. Camianın önemli isimleri törene davet edilirken bunlardan biri de Fatih Terim oldu. Terim dışında, Lucescu, Souness, Mancini, Gerets, Feldkamp, Hagi, Popescu, Bülent Korkmaz, Elmander, Tafferel gibi önemli isimler de temal atma törenine davet edilen isimler arasında yer aldı.



İSTANBUL'DA BİR İLK YAŞANACAK

Şampiyonlar Ligi'nde bu sezona kadar 4 Türk futbolcu final oynama başarısı gösterirken, İstanbul'daki organizasyonda Hakan Çalhanoğlu ve İlkay Gündoğan'ın forma giymesiyle bu sayı 6'ya çıkacak. Daha önce Arda Turan, Nuri Şahin, Hamit Altıntop ve Yıldıray Baştürk, final maçında rakiplerine yenilerek kupayı kazanma başarısı gösteremedi. 2005 yılında Olimpiyat Stadı'ndaki Devler Ligi finalinde İngiliz devi Liverpool, İtalyan ekibi Milan'ı yenerek kupaya uzanmıştı.



F.BAHÇE ALİAĞA'YI YIKTI

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 28'inci hafta erteleme maçında Fenerbahçe, Aliağa Petkim'i 101-96 mağlup etti. Sarı-lacivertliler 52 puana çıktı. Play-off'u kovalayan Aliağa Petkim ise 41 puanla 11. sırada kaldı.



ANCELOTTİ İLE DEVAM

Real Madrid'de teknik direktör Carlo Ancelotti'nin geleceği şekilleniyor. Devler Ligi'nde M. City'ye kaybeden, La Liga'da Barcelona'nın gerisinde kalan Real Madrid, Carlo Ancelotti ile devam edecek.



FİNAL-4'DA BÜYÜK HEYECAN

Euroleague'de final-four bugün Litvanya'nın başkenti Kaunas'ta başlayacak. Olympiakos, Real Madrid, Monaco ve Barcelona'nın nefes kesen mücadelesi TV+ ekranlarından sporseverlerle buluşacak.



ŞAMPİYON FENERBAHÇE

Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi play-off final turu 3. maçında evinde İzmir BŞB'yi 59-53 mağlup eden Fenerbahçe, seriyi 2-1 kazandı ve üst üste 2. kez şampiyonluğa ulaştı.



COLLEY'DEN MÜJDELİ HABER

Dizindeki sakatlık nedeniyle Antalyaspor maçında oynamayan Omar Colley, Adana Demirspor maçında forma giyebilecek düzeye geldi. Maçta oynamak isteyen futbolcu ile ilgili son kararı teknik heyet verecek.



KARA KARTAL TAKTİK ÇALIŞTI

Adana Demirspor ile deplasmanda oynayacağı maça odaklanan Beşiktaş, hazırlıklarına dün yaptığı antrenmanla devam etti. Antrenmanda, kondisyon, taktik ve çift kale maç yapıldı. Çalışmalar bugün de devam edecek.



G.SARAY MAÇI FİNAL GİBİ

Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, deplasmanda oynayacakları Galatasaray maçı hakkında açıklama yaptı. Çalımbay, "Galatasaray maçı da diğer maçlar da final gibi olacak. Tüm maçları kazanmalıyız" dedi.



LİVERPOOL'DA 4 AYRILIK

Premier Lig devi Liverpool, Roberto Firmino, Naby Keita, James Milner ve Alex Oxlade-Chamberlain ile yolları ayırma kararı aldı. 4 futbolcu, Aston Villa ile oynanacak maçta taraftarı selamlayacak.



SEZONUN MVP'Sİ VEZENKOV

Olympıakos'un Bulgar yıldızı Sasha Vezenkov, THY Avrupa Ligi'nde sezonun en değerli oyuncusu (MVP) seçildi. 27 yaşındaki basketbolcu, maç başına 17,2 sayı, 6,8 ribaunt ve 21,2 verimlilik puanı üretti.

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