Beşiktaş'ta Utku Yuvakuran'ın geleceğini Şenol Güneş belirleyecek

Mert Günok'un birinci kaleci olduğu Beşiktaş'ta Ersin Destanoğlu'nun yanı sıra Utku Yuvakuran da geleceğini şekillendirmek için sezon sonunu bekliyor. Bu sezon ligde hiç forma şansı bulamayan 25 yaşındaki eldiven, takımda kalacakmış gibi çalışmalarına devam etse de teknik direktör Şenol Güneş ile yapacağı son görüşme Yuvakuran'ın Beşiktaş'taki durumunu netleştirecek. Utku Yuvakuran'ın gelecek sezon kiralanması da yönetimin gündeminde. Genç eldivene Süper Lig ve 1. Lig'den ilgi gösteren kulüpler bulunuyor.
BİR DEVİR SONA ERİYOR!
Altınordu, 9 yıl sonra 2'nci Lig'e düşme tehlikesiyle karşı karşıya kalırken, Başkan Mehmet Özkan kulüp personeline mail göndererek ayrılık kararını duyurdu. İzmir ekibinin 2012 yılında şirketleşmesinin ardından kulübün sahibi olan Başkan Özkan, "Helalleşmek" başlığıyla yazdığı veda metninde, "Benden yana hakkım varsa helaldir. Lütfen siz de hakkınızı helal edin" diye konuştu. Özkan, "Kulübü tabii ki biri(leri)ne devredeceğim. O biri(leri) kim ise ben de bilmiyorum. Bundan sonra sizlerle çalışmak isterse önce sizi davet eder. İşinize gelirse çalışırsınız, gelmezse çalışmazsınız" ifadelerini kullandı.
BÜYÜKEKŞİ: 5 YILLIK PLAN GÖZDEN GEÇİRİLECEK
TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, yabancı kuralında değişiklik yapılmaması ile ilgili, "Bu sezon verim alınamadı ama yeni sezonlar için yeni planlama yapılacak" dedi. Büyükekşi, "Bizim 5 yıllık planımız vardı. Kasım ayında Dünya Kupası için ara verdik. Şubat'ta yaşanan depremden ötürü ara verdik. 2'si Süper Lig'den olmak üzere 9 kulüp ligden çekildi. Hal böyle olunca, bu sezon verimli olunamadı. 1 yıl daha aynı şekilde devam etme kararı aldık" dedi. Büyükekşi, "5 yıllık planı önümüzdeki günlerde tekrardan gözden geçirip karara bağlayacağız" dedi.