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    8+3 Harekatı: G.Saray transferde yerli isimlere yöneldi!

    Rotasını yerlilere çeviren Galatasaray'ın gündeminde Mert Müldür, Cenk Özkaçar, Ozan Kabak, Berkay Özcan, Oğuz Aydın, Muhammed Damar ve Yusuf Kabadayı var...

    8+3 Harekatı

    Galatasaray yeni sezonda transfer planlamasını yabancı kurallına göre belirleyecek. Açıklanan kural gereği ilk 11'de yine 3 yerli oyuncu oynatılması şartı yüzünden transfer politikasını yerli isimlere çeviren Sarı-Kırmızılılar'ın gündeminde 7 futbolcu bulunuyor.

    Boey'un ayrılma ihtimaline karşılık daha önce de görüşmelerde bulunduğu milli futbolcu Mert Müldür'le yeniden temasa giçtiği belirtildi.

    Sassuolo'da forma giyen 24 yaşındaki oyuncu ile sezon sonu girişimlere başlanacağı gelen haberler arasında. Mert Müldür'ün kontratı 2024'te sona eriyor.

        STOPERE 2 ADAY BİRDEN
        Galatasaray'ın stoper bölgesi için ise 2 aday ile ilgilendiği belirtildi. Sarı-Kırmızılı takımın Hoffenhiem'da forma giyen eski yıldızı Ozan Kabak ve Valencia'da top koşturan Cenk Özkaçar isimlerini gündemde tuttğu öğrenildi.

        Süper Lig'den de Alanyaspor'dan sol kanat oyuncusu Oğuz Aydın ve Başakşehir'in 25 yaşındaki orta sahası Berkay Özcan'ın da tranfer listesinde olduğu ifade edildi.

        Sarı Kırmızılı takımın yeni sezon için gurbetçi futbolcuları da takip ettiği öğrenildi.
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            Haberler Spor 8+3 Harekatı: G.Saray transferde yerli isimlere yöneldi!
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