8+3 Harekatı: G.Saray transferde yerli isimlere yöneldi!

Galatasaray yeni sezonda transfer planlamasını yabancı kurallına göre belirleyecek. Açıklanan kural gereği ilk 11'de yine 3 yerli oyuncu oynatılması şartı yüzünden transfer politikasını yerli isimlere çeviren Sarı-Kırmızılılar'ın gündeminde 7 futbolcu bulunuyor.
Boey'un ayrılma ihtimaline karşılık daha önce de görüşmelerde bulunduğu milli futbolcu Mert Müldür'le yeniden temasa giçtiği belirtildi.
Sassuolo'da forma giyen 24 yaşındaki oyuncu ile sezon sonu girişimlere başlanacağı gelen haberler arasında. Mert Müldür'ün kontratı 2024'te sona eriyor.