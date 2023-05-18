8+3 Harekatı: G.Saray transferde yerli isimlere yöneldi!

STOPERE 2 ADAY BİRDEN

Galatasaray'ın stoper bölgesi için ise 2 aday ile ilgilendiği belirtildi. Sarı-Kırmızılı takımın Hoffenhiem'da forma giyen eski yıldızı Ozan Kabak ve Valencia'da top koşturan Cenk Özkaçar isimlerini gündemde tuttğu öğrenildi.