Süper Lig'in 34. haftasında lider Galatasaray deplasmanda İstanbulspor'u 2-0 yendi. 12. dakikada Mertens'in pasında ceza sahası dışı sağ çaprazında topla buluşan Rashica'nın sert şutunda meşin yuvarlak uzak direkten oyun alanına döndü.
42. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazından Mertens'in direkt kaleye kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlak üstten auta gitti. 45+11'de Galatasaray öne geçti. İstanbulspor savunmasının hatasında Icardi ceza sahası içi sol çaprazında topun sahibi oldu.
Kaleye sokulan Icardi'nin kale önüne çıkardığı pasta Rashica yerde kaldı. Hakem Kaan Numanoğlu VAR'ın uyarısıyla pozisyonu yeniden inceleyerek penaltıya hükmetti. Atışı Icardi kullandı: 0-1.