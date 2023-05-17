



EN KISA SÜREDE BİTİRECEĞİZ

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk İstanbulspor maçının ardından açıklamalarda bulundu. Tecrübeli hoca,"Şampiyonluk yolunda emin adımlarla yürüyoruz. Artık yolun sonuna geldik. 2 maç daha kazandığımız takdirde mutlu sona ulaşacağız. dedi. Buruk, "Maç maç gideceğiz ve en yakın rakibimizin maçını oynamasını bekleyeceğiz. Hedefimiz bütün maçlarımızı kazanmak, kazanarak bitirmek. En kısa zamanda şampiyonluğa ulaşmak ve hepsini kazanarak bitirmek istiyoruz" dedi. Oliveira ve Nelsson'a ayrı parantez açan Buruk, "Oliveira bizim için çok değerli. 3 şut attı ilk yarıda. Nelsson iki maçtır çok iyi oynuyor" diye konuştu.