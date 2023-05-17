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    Cimbomdan şampiyonluk için dev adım: Farkı 8 çıkardı!

    45+11 ve 89’da Icardi’nin golleri ile 3 puanı alan Cimbom maç fazlasıyla Fener ve Beşiktaş’la farkı 8’e çıkardı. Sarı- Kırmızılılar, Sivas ve A.Gücü’nü de yenerse rakiplerine bakmadan şampiyon olacak.

    Cimbom şampi!..

    Süper Lig'in 34. haftasında lider Galatasaray deplasmanda İstanbulspor'u 2-0 yendi. 12. dakikada Mertens'in pasında ceza sahası dışı sağ çaprazında topla buluşan Rashica'nın sert şutunda meşin yuvarlak uzak direkten oyun alanına döndü.

    42. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazından Mertens'in direkt kaleye kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlak üstten auta gitti. 45+11'de Galatasaray öne geçti. İstanbulspor savunmasının hatasında Icardi ceza sahası içi sol çaprazında topun sahibi oldu.

    Kaleye sokulan Icardi'nin kale önüne çıkardığı pasta Rashica yerde kaldı. Hakem Kaan Numanoğlu VAR'ın uyarısıyla pozisyonu yeniden inceleyerek penaltıya hükmetti. Atışı Icardi kullandı: 0-1.

        KEREM'DEN NEFİS BİR ASİST
        73. dakikada Zaniolo'nun Mehmet Yeşil'e yaptığı hareket sonrasında hakem Tugay Kaan Numanoğlu, sarı kart gösterdi. VAR uyarısı sonrasında pozisyonu tekrar izleyen Numanoğlu, Zaniolo'yu kırmızı kartla oyun dışına gönderdi. 89. dakikada Barış Alper, ceza sahası içinde Kerem'i gördü. Kerem, Icardi'ye pasını aktardı. Arjantinli futbolcu kale sahası içinde çaprazdan düzgün bir vuruşla topu filelere yolladı: 0-2.

        LİGİN PAŞASI ICARDI
        Mauro Icardi Galatasaray'ı sırtlamayı sürdürüyor. Arjantinli yıldız Süper Lig'de 17. gole ulaşırken, son 3 maçta 4 kez fileleri sarsmayı başardı. Tangocu son 6 maçta ise 8 gole ulaştı. Icardi öte yandan Bu sezon Süper Lig'de en fazla maçın açılış golünü atan Galatasaray oyuncusu olmayı başardı. Ligde 6 kez açılış golünü kaydeden, sarıkırmızılı ekibin deplasmandaki en geç ilk yarı golünü İstanbulspor filelerine gönderdi (55:11). Icardi maç sonu, "Kazandığımız için çok mutluyuz. İki maçı da kazanıp şampiyonluğu kazanmak istiyoruz" dedi.

        DIŞ SAHADA DUVAR ÖRÜYOR!
        Lasmanda oynadığı 16 Süper Lig maçının 10'unda kalesini gole kapatmayı başardı. Sarı-Kırmızılılar, en son 2011-2012 sezonunda 12 kez kalesini gole kapatmayı başarmış ve daha yüksek bir sayıya ulaşmıştı. Galatasaray, bu sezon deplasman maçlarında 11 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 yenilgi yaşadı. Rakip ağları 35 kez sarsan Cimbom, 11 gol yerken artı 24 averaj ve 35 puan toplamıştı.



            NELSSON'DAN HAYATİ MÜDAHALE
            İlk yarıda Eze ile çarpışan ve kafasından yaralanan Nelsson'un kafasına 15 dikiş atıldı. Danimarkalı stoper, maçın 88. dakikasında kontraya çıkan İstanbulspor'u yaptığı hayati müdahaleyle durdurdu. Galatasaray bu atağın önlenmesinin ardından harika bir organizasyonla skoru 2-0'a taşıdı. Nelsson maç sonu tribüne gidip 'üçlü' çektirdi.



            SENİ SEVİYORUM GALATASARAY
            Maçın kahramanı Lucas Torreira, "10 kişi kaldığımızda oyun gerçekten zorlaştı ama öncesinde de kolay bir maç değildi. Amacımız her zaman aynıydı. Şampiyon olmaya çalışıyoruz. Başından beri bizim için en önemli şey ve ana hedef bu. Seni seviyorum G.Saray" dedi.



            EN KISA SÜREDE BİTİRECEĞİZ
            Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk İstanbulspor maçının ardından açıklamalarda bulundu. Tecrübeli hoca,"Şampiyonluk yolunda emin adımlarla yürüyoruz. Artık yolun sonuna geldik. 2 maç daha kazandığımız takdirde mutlu sona ulaşacağız. dedi. Buruk, "Maç maç gideceğiz ve en yakın rakibimizin maçını oynamasını bekleyeceğiz. Hedefimiz bütün maçlarımızı kazanmak, kazanarak bitirmek. En kısa zamanda şampiyonluğa ulaşmak ve hepsini kazanarak bitirmek istiyoruz" dedi. Oliveira ve Nelsson'a ayrı parantez açan Buruk, "Oliveira bizim için çok değerli. 3 şut attı ilk yarıda. Nelsson iki maçtır çok iyi oynuyor" diye konuştu.

                6 DAKİKADA KIRMIZI GÖRDÜ
                Galatasaray'ın 23 yaşındaki İtalyan yıldızı Nicolo Zaniolo 69'da Milot Rashica'nın yerine oyuna girmişti. Yıldız futbolcu 75'te rakibine yaptığı müdahale sonrası sarı kart gördü. VAR uyarısı kartın rengi kırmızıya döndü ve Zaniolo oyundan atıldı. İtalyan futbulcu oyundan çıkarken çıkış tüneline tekme attı.

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                Haberler Spor Cimbomdan şampiyonluk için dev adım: Farkı 8 çıkardı!
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