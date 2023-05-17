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    Kartal Mina’yı bitiriyor: Beşiktaş transferde ilk bombasını patlatmak üzere...

    Beşiktaş, teknik direktör Şenol Güneş’in talebi doğrultusunda ilk transferini savunmanın göbeğine yapıyor. Haziran ayında Everton ile sözleşmesi bitecek olan Yerry Mina’da ciddi ilerleme kaydedildi.

    Kartal Mina’yı bitiriyor

    Beşiktaş'ta yeni sezon transfer çalışmaları tüm hızyla sürerken önemli gelişmeler yaşanıyor. Siyah-Beyazlı Yönetim, teknik direktör Şenol Güneş'in talebi doğrultusunda birçok bölgeye takviye yapmak için harekete geçmiş durumda.

    Bu doğrultuda siyah beyazlılar, gelecek yılın ilk transfer bombasını patlatmaya hazırlanıyor. Kartal'ın yeni sezondaki ilk hamlesi stoper hattına olacak. Beşiktaş'ın, Everton'da forma giyen ve haziran ayında boşa çıkacak olan Kolombiyalı stoper Yerry Mina'nın transferinde büyük aşama kaydettiği ifade edildi.

    Özellikle teknik direktör Şenol Güneş'in, Kolombiyalı savunmacıyı çok istediği öğrenildi. Yerry Mina bu sezon İngiltere'de 6 maça çıktı.

        Başarılı futbolcu bu karşılaşmalarda 1 gol attı. Mina'nın güncel piyasa değeri ise 12 milyon Euro olarak belirlenmiş durumda. 1.95 boyundaki oyuncunun kariyerinde Barcelona macerası da bulunuyor.

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        Haberler Spor Kartal Mina’yı bitiriyor: Beşiktaş transferde ilk bombasını patlatmak üzere...
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