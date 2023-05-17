Kartal Mina’yı bitiriyor: Beşiktaş transferde ilk bombasını patlatmak üzere...

Başarılı futbolcu bu karşılaşmalarda 1 gol attı. Mina'nın güncel piyasa değeri ise 12 milyon Euro olarak belirlenmiş durumda. 1.95 boyundaki oyuncunun kariyerinde Barcelona macerası da bulunuyor.

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