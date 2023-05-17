Kartal Mina’yı bitiriyor: Beşiktaş transferde ilk bombasını patlatmak üzere...

Beşiktaş'ta yeni sezon transfer çalışmaları tüm hızyla sürerken önemli gelişmeler yaşanıyor. Siyah-Beyazlı Yönetim, teknik direktör Şenol Güneş'in talebi doğrultusunda birçok bölgeye takviye yapmak için harekete geçmiş durumda.
Bu doğrultuda siyah beyazlılar, gelecek yılın ilk transfer bombasını patlatmaya hazırlanıyor. Kartal'ın yeni sezondaki ilk hamlesi stoper hattına olacak. Beşiktaş'ın, Everton'da forma giyen ve haziran ayında boşa çıkacak olan Kolombiyalı stoper Yerry Mina'nın transferinde büyük aşama kaydettiği ifade edildi.
Özellikle teknik direktör Şenol Güneş'in, Kolombiyalı savunmacıyı çok istediği öğrenildi. Yerry Mina bu sezon İngiltere'de 6 maça çıktı.