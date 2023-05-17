Fener’de Rota İskoçya: Rangers'ın yıldızı kent ile anlaşan Fenerbahçe Ada'ya kamp kurdu!

Fenerbahçe'den transfer taaruzu... Glasgow Rangers'ın sol kanat oyuncusu Ryan Kent ile büyük oranda anlaşma sağlayan Fenerbahçe, 4 yıldız için daha Ada'da kamp kurdu.
Sarı-Lacivertliler, Glasgow Rangers'ın 26 yaşındaki golcüsü Alfredo Morelos için çalışmalarını sürdürüyor. Menajeri ile transferin şartları masaya yatırıldı. Yıldız oyuncunun sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor.
40 MAÇTA 18 GOL ATTI
Fenerbahçe, Celtic'te oynayan Japon orta saha Reo Hatate için de girişimlerine devam ediyor. 25 yaşındaki oyuncunun kulübüyle 2025 yılına kadar sözleşmesi var. Daha önce de gündeme gelen Celticli forvet Kyogo Furuhashi için de yeni bir girişimde bulunuldu.