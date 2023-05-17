Fener’de Rota İskoçya: Rangers'ın yıldızı kent ile anlaşan Fenerbahçe Ada'ya kamp kurdu!

40 MAÇTA 18 GOL ATTI

Fenerbahçe, Celtic'te oynayan Japon orta saha Reo Hatate için de girişimlerine devam ediyor. 25 yaşındaki oyuncunun kulübüyle 2025 yılına kadar sözleşmesi var. Daha önce de gündeme gelen Celticli forvet Kyogo Furuhashi için de yeni bir girişimde bulunuldu.