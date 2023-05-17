Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Fener’de Rota İskoçya: Rangers'ın yıldızı kent ile anlaşan Fenerbahçe Ada'ya kamp kurdu!

    Rangers'ın golcüsü Morelos ile görüşen Sarı-Lacivertliler, Celtic'in yıldızları Hatate ve Furuhashi dışında Aberdeen'li Miovski için de sıkı mesaide...

    Fener’de Rota İskoçya
    Sesli dinlemek için tıklayınız.

    Fenerbahçe'den transfer taaruzu... Glasgow Rangers'ın sol kanat oyuncusu Ryan Kent ile büyük oranda anlaşma sağlayan Fenerbahçe, 4 yıldız için daha Ada'da kamp kurdu.

    Sarı-Lacivertliler, Glasgow Rangers'ın 26 yaşındaki golcüsü Alfredo Morelos için çalışmalarını sürdürüyor. Menajeri ile transferin şartları masaya yatırıldı. Yıldız oyuncunun sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor.

    40 MAÇTA 18 GOL ATTI
    Fenerbahçe, Celtic'te oynayan Japon orta saha Reo Hatate için de girişimlerine devam ediyor. 25 yaşındaki oyuncunun kulübüyle 2025 yılına kadar sözleşmesi var. Daha önce de gündeme gelen Celticli forvet Kyogo Furuhashi için de yeni bir girişimde bulunuldu.
        • Paylaş
        • Tweet
        • Paylaş
        • Sitene Ekle
        •  
        Almanya firari FETÖ’cü Cevheri Güven’e kalkan oldu
        Haberler Spor Fener’de Rota İskoçya: Rangers'ın yıldızı kent ile anlaşan Fenerbahçe Ada'ya kamp kurdu!
            loading
            SON DAKİKA