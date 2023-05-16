Güneş Borini’yi istiyor: Beşiktaş İtalyan golcü için transfer planını yaptı!

İtalya'dan da çeşitli kulüplerin gündemine aldığı Borini için Beşiktaş'ın 1.5 milyon euro bandında bir teklif hazırlığında olduğu gelen haberler arasında. Fabio Borini kariyerinde ise toplam 361 maça çıkarken, 101 gol attı ve 40 da asist kaydetti.

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