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    Güneş Borini’yi istiyor: Beşiktaş İtalyan golcü için transfer planını yaptı!

    Cenk Tosun ve Aboubakar ile rekabet edecek bir hücumcu arayışında olan Beşiktaş, Fatih Karagümrük’ten Fabio Borini’yi istiyor. İtalyan yıldıza Şenol Güneş’ten de onay çıktı.

    Güneş Borini’yi istiyor

    Teknik direktörlüğe Şenol Güneş'in gelmesinin ardından Süper Lig'de yükselişe geçen Beşiktaş'ta gözler gelecek sezon için yapılacak transferlere çevrildi. Stoper ve ön liberoya takviyeler yapacak Kartal, hücum hattı için ise gözünü Fatih Karagümrük'ün İtalyan yıldızı Fabio Borini'ye dikti.

    ŞENOL GÜNEŞ ÇOK İSTİYOR
    Bu sezonki performansıyla dikkatleri üstüne çeken Fabio Borini, 29 resmi maçta takımına 20 gol, 8 asistlik katkı yaptı. Sol açık, sağ açık ve forvet mevkilerinde görev alabilen 32 yaşındaki futbolcuya, Kartal'ın hocası Şenol Güneş de onayı verdi.

    Deneyimli teknik adamın, Vincent Aboubakar ve Cenk Tosun ile rekabet edebilecek düzeyde olduğu için Borini'yi kadroda görmek istediği öğrenildi.

        KONTRATI SEZON SONU BİTİYOR
        Futbol kariyerinde daha önce Milan, Sunderland, Liverpool, Roma, Parma, Chelsea ve Bologna gibi takımların formasını giyen Fabio Borini'nin sözleşmesi sezon sonunda sona erecek.

        İtalya'dan da çeşitli kulüplerin gündemine aldığı Borini için Beşiktaş'ın 1.5 milyon euro bandında bir teklif hazırlığında olduğu gelen haberler arasında. Fabio Borini kariyerinde ise toplam 361 maça çıkarken, 101 gol attı ve 40 da asist kaydetti.

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        Haberler Spor Güneş Borini’yi istiyor: Beşiktaş İtalyan golcü için transfer planını yaptı!
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