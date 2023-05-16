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    Eski Fenerli Kim 60 milyon Euro’ya gidiyor: Manchester United'ın teklifine "evet" dedi!

    İtalyan basını Premier Lig devi Manchester United’ın Kim Min Jae’nin transferini bitirmek üzere olduğunu, bonservis ücretinin 50- 60 milyon Euro civarında olacağını yazdı. İşte sizler için derlediğimiz 16 Mayıs tarihli TAKVİM gazetesi yurttan ve dünyadan spor haberleri...

    Kim 60 milyon Euro’ya gidiyor

    Manchester United, Napoli ile bu sezon şampiyonluk yaşayan Fenerbahçe'nin eski Güney Koreli stoperi Kim Min Jae'yi kadrosuna katmaya hazırlanıyor. İtalyan basınında yer alan haberde taraflar arasında son pürüzlerin giderildiği ifade edildi. Premier Lig hayali olan Kim Min Jae'nin bu teklife "Evet" dediği de haberde kaydedildi. Bu arada Napoli'nin de Kim Min Jae'nin yerine arayışlara başladığı ifade ediliyor. Napoli'nin 18 milyon Euro'ya Fenerbahçe'den aldığı Kim'den 50-60 milyon Euro arasındaki bir satış bedeliyle çok büyük kar elde edeceği ifade ediliyor. Napoli forması altında çok başarılı bir grafik çizen Kim Min Jae, şampiyonluğun mimarlarından birisi olarak gösteriliyor. Kim Min Jae, geçen yıl sezona Fenerbahçe ile başlamış ancak Napoli'den gelen teklifi değerlendirerek sezon başlamadan Fenerbahçe'den ayrılmıştı.

    MAXI GOMEZ FENER'İ BEKLİYOR
    Trabzonspor'da en son 1 Nisan'da Kayserispor'a karşı 4-3 kaybedilen maçta 1 gol atan Maxi Gomez, son 5 maçta ise gol sevinci yaşayamadı. Uruguaylı golcü, Süper Lig'in 34. haftasında 18 Mayıs Perşembe günü İstanbul'da Fenerbahçe ile oynanacak dev mücadelede gol orucuna son vermek istiyor. Bu sezon 24 maçta 5 gol üreten 26 yaşındaki golcü, şu ana kadar kaydettiği bu gollerin 3'ünü Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe maçlarında attı. Gomez, bu geleneği Kadıköy'deki maçta da sürdürmeyi hedefliyor. Fırtına'nın golcüsü, hatırlanacağı üzere Beşiktaş ve Galatasaray'a karşı gollerini İstanbul'daki maçlarda atarken, Fenerbahçe ağlarını ise Akyazı'da havalandırmıştı.



    DEVREDE HOCAYI KOVDU!
    İsviçre Ligi ekibi Sion'da kulüp başkanı Christian Constantin, Servette maçının devre arasında teknik direktörü David Bettoni'yi görevden alıp oyuncu değişikliği yaptı. Başkan, eski F.Bahçeli Reto Ziegler'i 3-0 yenik durumdayken oyuna aldı. Sion, Servette maçını 5-0 kaybetti. Başkan'ın kararıyla oyuna alınan Ziegler, "Soyunma odasında yüksek sesle bağırışlar vardı. Ve devre arasındaki değişiklikler başkan tarafından yapıldı" açıklaması yaptı. Christian Constantin, daha önce de kendisini teknik direktörlük görevine getirmişti. Sion, 2000 yılından bu yana 57. teknik direktörle yollarını ayırdı.



        EUROLEAGUE'İN EN İYİ 5'İ BELLİ OLDU
        THY Euroleague'de Real Madrid'den Walter Tavares, Partizan'dan Mathias Lessort, Maccabi Tel Aviv'den Lorenzo Brown, Olimpiakos'tan Aleksandar Vezenkov ve Real Madrid'den Dzanan Musa sezonun en iyi kadrosuna seçildi.



        SALİH UÇAN FORMA İÇİN HAZIR
        Gaziantep FK'nın ligden çekilmesi sebebiyle Süper Lig'de 34. haftayı maç yapmadan ve 3 puanla geçecek olan Beşiktaş'ta forma giyen Salih Uçan sakatlığını atlattı. Sakatlığı nedeniyle Antalyaspor maçında forma giyemeyen Salih Uçan, teknik direktör Şenol Güneş'in şans vermesi halinde Adana Demir maçında görev alabilecek. Bu sezon 3 gol, 6 asistlik katkı yapan 29 yaşındaki orta saha, ilk 11'de oynamak için hazır bir şekilde bekliyor.



        BEŞİKTAŞ ADANA DEMİR'E BİLENİYOR
        Azerbaycan ekibi Sabah ile özel maç oynayan Beşiktaş, Adana Demirspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına dün gerçekleştirdiği antrenmanla devam etti. Siyah-Beyazlılar, taktik çalışmalara ağırlık verdi. Antrenmanda futbolcuların neşeli tavırları dikkati çekti.



            KARTAL'IN GÖZÜ MİNA'DA KARA
            Kartal, stoper transferi için çalışmalarına hız verdi ve İngiltere Premier Lig ekibi Everton'da oynayan Kolombiyalı defans oyuncusu Yerry Mina'yı öncelik listesine aldı. Everton'da menajer Sean Dyche, 28 yaşındaki stoperin futbolunu çok beğeniyor. Sözleşmesi sezon sonunda bitecek Kolombiyalı defans oyuncusuna yeni kontrat teklifi yapılacak. Premier Lig'de 17. sırada olan Everton küme düşerse Mina'nın önceliği de değişecek. Beşiktaşlı yetkililerin Mina'ya teklif hazırlığında olduğu öğrenildi.



            ÇAYKUR RİZESPOR SÜPER LİG AŞKINA
            1. Lig'in 37. haftasında Samsunspor'dan sonra Süper Lig'e yükselecek ikinci ekiple, Denizlispor'dan sonra ligden düşecek iki takımın kesinleşme ihtimali bulunuyor. Son 2 hafta öncesinde Rize'nin 66, Pendik'in de 61 puanı bulunuyor. Rizespor, Göztepe'yi yenerse Süper Lig bileti alacak. Pendik, Bandırma maçında puan kaybı yaşarsa Rize her sonuçta üst lige çıkacak. 33 puanlı Erzurumspor ile 34'er puanlı Altınordu ve Gençlerbirliği'nden biri daha ligden düşecek. Altınordu, Erzurumspor'u mağlup ederse ligde kalacak. Erzurum yenilir ve Gençlerbirliği kazanırsa Erzurum düşecek.



            ASLAN SAHNE ALIYOR
            Süper Lig'in 34. haftasında Galatasaray, bugün saat 20.00'de Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda İstanbulspor ile mücadele edecek. Sarı-Kırmızılılar ligde 23 galibiyet, 4 beraberlik ve 4 mağlubiyet sonucunda aldığı 73 puanla liderlik koltuğunda oturuyor. Cimbom, küme düşme hattında yer alan İstanbulspor'u mağlup ederek hedefe bir adım daha yaklaşmak istiyor. Galatasaray'da, İstanbulspor maçında sakat futbolcu bulunmazken, 1 futbolcu ise cezalı. Sarı-Kırmızılılar'da Başakşehir mücadelesinde sarı kart gören Sacha Boey cezalı duruma düşmüştü. Onun yerine sağ kanatta Fransız yıldız Leo Dubois'nın oynaması bekleniyor.



                4 YILDIZ SINIRDA!
                G.Saray'da Mauro Icardi, Kerem Aktürkoğlu, Sergio Oliveira ve Milot Rashica sarı kart sınırında bulunuyor. Bu futbolcular, sarı kart görmeleri halinde NEF Stadı'nda oynanacak Sivasspor maçında cezalı duruma düşecek.



                ÖNCE ŞAMPİYONLUK SONRA AVRUPA
                Cimbom'un genç savunma oyuncusu Kazımcan Karataş, Sarı-Kırmızılı takımla şampiyonluk yaşamak ardından da ülkesini Avrupa'da temsil etmek istediğini söyledi. Kazımcan, "Hayal ettim hep. Çok çalıştım. Galatasaray'la 3-4 sene önce oynadığımız hazırlık maçında sonradan oyuna girdim. O sahaya çıktığım zaman ben Galatasaray'a karşı mı oynadım diye düşündüm. Gerçekten çok büyük bir kulüp. İçine girince daha iyi anladım" dedi.



                İNANCIM GEREĞİ KATILAMAM!
                Galatasaray'ın sezon başında Fransa Ligue 1 ekibi Nantes'a kiraladığı Mostafa Mohamed, LGBT temalı formayı giymek istemediği için Toulouse maçına çıkmamıştı. Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan 25 yaşındaki golcü, "Kökenlerim, kültürüm, inanç ve inançlarımın önemi nedeniyle bu kampanyaya katılmam mümkün değildi" ifadelerini kullandı. Fransız kulübünün Mısırlı oyuncuya bu davranışı sebebiyle para cezası verdiği belirtildi. Bu sezon 49 maçta 11 gol, 4 asistle oynayan Mohamed'in Galatasaray ile olan kontratı 2025'te sona erecek.



                    YABANCI SINIRINDA YENİ SİSTEM 8+6
                    Türkiye Futbol Federasyonu, gelecek sezon uygulacak yabancı kuralını resmen duyurdu. Yapılan açıklamada, "2023-2024 Futbol Sezonunda Spor Toto Süper Ligde kulüpler, sahada müsabakaya devam eden kadroda aynı anda en fazla 8 yabancı uyruklu futbolcu bulundurulması koşuluyla, müsabaka isim listesi ve A Takım Listesine en fazla 14 yabancı uyruklu futbolcu yazabileceklerdir. Spor Toto 1. Lig'de ise kulüpler, sahada müsabakaya devam eden kadroda aynı anda en fazla 5 yabancı uyruklu futbolcu bulundurulması koşuluyla, müsabaka isim listesi ve A Takım Listesine en fazla 8 yabancı uyruklu futbolcu yazabileceklerdir"denildi



                    DERBİNİN HAKEMİ ABDÜLKADİR BİTİGEN
                    Süper Lig'de 34. haftanın hakemleri dün açıklandı. Perşembe günü Kadıköy'de oynanacak Fenerbahçe- Trabzonspor derbisini Abdülkadir Bitigen yönetecek. Bugün oynanacak İstanbulspor-Galatasaray maçında ise Tugay Kaan Numanoğlu düdük çalacak.



                    TAMARİ'DEN F.BAHÇE İTİRAFI
                    Fenerbahçe için bir transfer itirafı geldi. Belçika Ligi'nde Leuven forması giyen ve Fransa Ligi takımlarından Montpellier'e transfer olacak olan Ürdünlü futbolcu Musa Al Tamari Fenerbahçe'den teklif aldığını söyledi. Haberde Tamari'ye Fenerbahçe, Blackburn Rovers, Levante, ABD Ligi takımlarının teklif yaptığı ifade edildi. 25 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Leuven formasıyla 91 maçta 10 gol ve 9 asiste imza attı.

                        SAMANDIRA'DA 1.5 SAATLİK MESAİ
                        Fenerbahçe, Süper Lig'in 34. haftasında Perşembe günü Trabzonspor ile Ülker Stadyumu'nda oynayacağı maçın hazırlıklarını dün sabah saatlerinde yaptığı idmanla sürdürdü. Jorge Jesus yönetiminde antrenman koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Pas çalışmalarıyla süren idman; taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.



                        BOSTON KONFERANS FİNALİNDE
                        NBA Batı Konferansı yarı final yedinci maçında Boston Celtics, evinde Philadelphia 76ers'ı 112-88'lik skorla yenerek seriyi 4-3 kazandı ve konferans finaline yükseldi. Celtics, finalde Miami Heat ile karşılaşacak.


                        HİÇBİR MAÇI BOŞ GEÇMİYOR
                        Galatasaray ile adı anılan Michael Olunga, Katar Ligi'nde bu sezon oynadığı her maçta fileleri havalandırmayı başardı. 22 lig maçında forma giyen Olunga, 22 gol attı. Son 4 hafta 8 kez fileleri havalandıran tecrübeli golcünün Avrupa'ya dönmesi bekleniyor.


                        ÇİMŞİR'DEN TRANSFER ÖNERİSİ
                        Trabzonspor'un eski hocası Hüseyin Çimşir, "Fırsat transferi olabilecek oyuncuları Trabzonspor yönetimi istesin, seve seve kendileriyle paylaşırım. Hiçbir şey de beklemem" diye konuştu.


                        LİVERPOOL'UN SERİSİ SÜRÜYOR
                        Premier Lig'in 36. hafta maçında Liverpool deplasmanda karşılaştığı Leicester City'i, Curtis Jones (2) ve Trent'in golleriyle 3-0 mağlup etti. Konuk takım bu sonuçla ligde üst üste 7. galibiyetini aldı.


                        BARÇA MESSİ'DE ISRARLI
                        Barcelona Başkanı Laporta, şampeyonluğun ardından "Messi'yi geri getirmek için elimizden geleni yapacağız." dedi. Başkan Yardımcısı Yuste ise, "Geri dönmesinri çok isterim" ifadelerini kullandı.


                        POGBA SEZONU KAPATTI
                        Serie A'da Juventus, 2-0 kazandığı Cremonese maçında Paul Pogba'yı kaybetti. 24'te sakatlanan Fransız yıldız sezonu kapattı. Pogba bu sezon sakatlıklar nedeniyle sadece 161 dakika forma giyebildi.

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                        Haberler Spor Eski Fenerli Kim 60 milyon Euro’ya gidiyor: Manchester United'ın teklifine "evet" dedi!
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