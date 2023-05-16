Eski Fenerli Kim 60 milyon Euro’ya gidiyor: Manchester United'ın teklifine "evet" dedi!

Manchester United, Napoli ile bu sezon şampiyonluk yaşayan Fenerbahçe'nin eski Güney Koreli stoperi Kim Min Jae'yi kadrosuna katmaya hazırlanıyor. İtalyan basınında yer alan haberde taraflar arasında son pürüzlerin giderildiği ifade edildi. Premier Lig hayali olan Kim Min Jae'nin bu teklife "Evet" dediği de haberde kaydedildi. Bu arada Napoli'nin de Kim Min Jae'nin yerine arayışlara başladığı ifade ediliyor. Napoli'nin 18 milyon Euro'ya Fenerbahçe'den aldığı Kim'den 50-60 milyon Euro arasındaki bir satış bedeliyle çok büyük kar elde edeceği ifade ediliyor. Napoli forması altında çok başarılı bir grafik çizen Kim Min Jae, şampiyonluğun mimarlarından birisi olarak gösteriliyor. Kim Min Jae, geçen yıl sezona Fenerbahçe ile başlamış ancak Napoli'den gelen teklifi değerlendirerek sezon başlamadan Fenerbahçe'den ayrılmıştı.