Eski Fenerli Kim 60 milyon Euro’ya gidiyor: Manchester United'ın teklifine "evet" dedi!

Manchester United, Napoli ile bu sezon şampiyonluk yaşayan Fenerbahçe'nin eski Güney Koreli stoperi Kim Min Jae'yi kadrosuna katmaya hazırlanıyor. İtalyan basınında yer alan haberde taraflar arasında son pürüzlerin giderildiği ifade edildi. Premier Lig hayali olan Kim Min Jae'nin bu teklife "Evet" dediği de haberde kaydedildi. Bu arada Napoli'nin de Kim Min Jae'nin yerine arayışlara başladığı ifade ediliyor. Napoli'nin 18 milyon Euro'ya Fenerbahçe'den aldığı Kim'den 50-60 milyon Euro arasındaki bir satış bedeliyle çok büyük kar elde edeceği ifade ediliyor. Napoli forması altında çok başarılı bir grafik çizen Kim Min Jae, şampiyonluğun mimarlarından birisi olarak gösteriliyor. Kim Min Jae, geçen yıl sezona Fenerbahçe ile başlamış ancak Napoli'den gelen teklifi değerlendirerek sezon başlamadan Fenerbahçe'den ayrılmıştı.
MAXI GOMEZ FENER'İ BEKLİYOR
Trabzonspor'da en son 1 Nisan'da Kayserispor'a karşı 4-3 kaybedilen maçta 1 gol atan Maxi Gomez, son 5 maçta ise gol sevinci yaşayamadı. Uruguaylı golcü, Süper Lig'in 34. haftasında 18 Mayıs Perşembe günü İstanbul'da Fenerbahçe ile oynanacak dev mücadelede gol orucuna son vermek istiyor. Bu sezon 24 maçta 5 gol üreten 26 yaşındaki golcü, şu ana kadar kaydettiği bu gollerin 3'ünü Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe maçlarında attı. Gomez, bu geleneği Kadıköy'deki maçta da sürdürmeyi hedefliyor. Fırtına'nın golcüsü, hatırlanacağı üzere Beşiktaş ve Galatasaray'a karşı gollerini İstanbul'daki maçlarda atarken, Fenerbahçe ağlarını ise Akyazı'da havalandırmıştı.
DEVREDE HOCAYI KOVDU!
İsviçre Ligi ekibi Sion'da kulüp başkanı Christian Constantin, Servette maçının devre arasında teknik direktörü David Bettoni'yi görevden alıp oyuncu değişikliği yaptı. Başkan, eski F.Bahçeli Reto Ziegler'i 3-0 yenik durumdayken oyuna aldı. Sion, Servette maçını 5-0 kaybetti. Başkan'ın kararıyla oyuna alınan Ziegler, "Soyunma odasında yüksek sesle bağırışlar vardı. Ve devre arasındaki değişiklikler başkan tarafından yapıldı" açıklaması yaptı. Christian Constantin, daha önce de kendisini teknik direktörlük görevine getirmişti. Sion, 2000 yılından bu yana 57. teknik direktörle yollarını ayırdı.