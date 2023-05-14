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    • Spor
    • 14.05.2023 13:29
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    • 14.05.2023 13:29
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    Göztepe'nin Emir Ortakaya planı! 1 yıl daha

    Spor Toto 1'inci Lig'de salı günü evinde karşı karşıya geleceği Çaykur Rizespor'u yenerek Play-Off biletini resmen almayı hedefleyen Göztepe, bir yandan da gelecek sezonun planlarını yapmaya başladı. Sezon başında kiralık gönderdiği kalecisi İrfan Can Eğribayat'ı 1 milyon 200 bin Euro bonservisle Fenerbahçe'ye satan Göz-Göz'ün, aynı takımdan stoper Emir Ortakaya'yı bir sezon daha takımda tutmak için girişimlere başladığı ifade edildi.

    takvim.com.tr
    Göztepe’nin Emir Ortakaya planı! 1 yıl daha

    Bonservisi Fenerbahçe'de olan 18 yaşındaki futbolcunun Süper Lig'e çıkılsa da 1'inci Lig'de devam edilse de yeni sezonda büyük olasılıkla Göztepe forması giyeceği kaydedildi.

    8 YABANCI ŞİMDİDEN BELLİ

    Sport Repiblic şirketinin kulüp hisselerinin yüzde 70'ini almasıyla başkanlık koltuğuna DanimarkaRasmus Ankersen'in Emir'i çok beğendiği, Hırvat Sportif Direktör Ivan Mance'nin de oyuncuyu bir sezon daha takımda görmek istediği vurgulandı.

    Fenerbahçeli kurmaylarla ilişkileri iyi olan yönetimin Emir konusunda olumlu yanıt aldığı ve genç oyuncunun bir aksilik olmazsa önümüzdeki sezon da kiralık olarak Göztepe'de görev yapacağı bildirildi. Ayrıca Ankersen başkanlığındaki yönetimin Süper Lig ve 1'inci Lig olmak üzere iki ayrı kategoride kadro planlamasına başladığı öğrenildi.

    Alınan bilgilere göre 1'inci Lig için şimdiden 8 yabancı futbolcunun belirlendiği ve bu sezon Süper Lig hedefi gerçekleşmemesi durumunda yeni dönem için kaliteli bir oyuncu ekibi oluşturacağı ifade edildi.

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