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    • Spor
    • 14.05.2023 12:05
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    • 14.05.2023 12:17
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    Galatasaray haberleri | Kerem Aktürkoğlu'na eşi benzeri görülmemiş zam!

    Süper Lig'de adım adım şampiyonluğa ilerleyen Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu ve Abdülkerim Bardakcı, oynadıkları futbolla yabancı sınırı düşünüldüğünde teknik direktör Okan Buruk'un elini oldukça rahatlatmışlardı. Yönetim, takımın en az kazanan isimlerinden olan Kerem'e eşi benzeri görülmemiş bir zam yaptı. İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    Galatasaray haberleri | Kerem Aktürkoğlu’na eşi benzeri görülmemiş zam!

    Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Yıldız oyuncunun menajeriyle yapılan görüşmelerde yeni sözleşme konusunda anlaşma sağlandı.
    Galatasaray haberleri | Kerem Aktürkoğlu’na eşi benzeri görülmemiş zam!

    KEREM'İN ESKİ MAAŞI

    Eylül 2020'de Galatasaray'ın 24 Erzicanspor'dan bedelsiz transfer ettiği Kerem Aktürkoğlu, 4 yıllık sözleşme imzalamış ve sırasıyla 850.000 TL, 900.000 TL ve son iki sezonu için 950.000 TL'lik yıllık ücret kazanacaktı.
    Galatasaray haberleri | Kerem Aktürkoğlu’na eşi benzeri görülmemiş zam!

    Fatih Terim döneminde muhteşem bir çıkışa imza atan, devam eden süreçte Domenec Torrent'le formasını bırakmayan Kerem'in yıllık ücreti 8 milyon TL'ye çıkarılmıştı. 2021 Aralık'ında toplam 45 milyon TL karşılığında 5 yıllık yeni sözleşme imzalayan yıldız oyuncu ile ilgili sıcak bir gelişme yaşandı.
        Galatasaray haberleri | Kerem Aktürkoğlu’na eşi benzeri görülmemiş zam!

        KEREM AKTÜRKOĞLU'NUN YENİ SÖZLEŞME DETAYLARI ORTAYA ÇIKTI!

        Fanatik'te yer alan haberde Galatasaray kısa süre önce Kerem Aktürkoğlu ile yeni sözleşme konusunda anlaşmaya vardı. Oyuncunun menajeri Erkut Söğüt Amerika'dan gelerek Sarı-Kırmızılı kulüple sözleşme imzaladı.

        Galatasaray haberleri | Kerem Aktürkoğlu’na eşi benzeri görülmemiş zam!

        BU SEZON 30 MİLYON TL ALACAK

        Yeni sözleşmeye göre oyuncunun maaşı 3 katına çıkarken Kerem takımın en çok kazanan yerli oyuncusu oldu. Eski sözleşmesine göre bu sezon 9.5 milyon TL kazanacak Kerem'e astronomik bir zam yapıldı.

        Galatasaray haberleri | Kerem Aktürkoğlu’na eşi benzeri görülmemiş zam!

        Bu sezon 20 milyon TL garanti para kazanacak Kerem kolay bonuslarla birlikte 30 milyon TL alacak. Kerem'in senelik kazanacağı rakam gelecek sezonlarda 40 milyon TL'ye kadar yükselecek.
            Galatasaray haberleri | Kerem Aktürkoğlu’na eşi benzeri görülmemiş zam!

            KEREM'İN YENİ SÖZLEŞME MADDELERİ!
            Genç oyuncunun garanti maaş 9 milyon'dan 20 milyon liraya çıktı. Ayrıca bonus maddeleri de konulurken ücretinin 30 milyon TL'yi bulacağı ifade edildi.
            Galatasaray haberleri | Kerem Aktürkoğlu’na eşi benzeri görülmemiş zam!

            EN FAZLA KAZANAN YERLİ OLDU!
            Sözleşmesindeki 15 milyon euro'luk serbest kalma bedeli kaldırıldı. Kontratta serbest kalma bedeli bulunmuyor. Gelecek yıllarda senelik maaşı 40 milyon TL'ye kadar çıkacak.
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            Haberler Spor Galatasaray haberleri | Kerem Aktürkoğlu'na eşi benzeri görülmemiş zam!
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