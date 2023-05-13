Şampiyonlar Ligi'ne katılma hesapları yapan Milan'a Spezia çelmesi

Serie A'da gelecek sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılabilecek bir sırada bitirme hedefindeki Milan, kümede kalma mücadelesi veren Spezia'ya konuk oldu.

İlk yarısı 0-0 eşitlikle sona eren karşılaşmanın ikinci yarısında ev sahibi ekip, 75. dakikada Wisniewski ve 85. dakikada da Esposito'nun golleriyle Milan'ı 2-0 mağlup etti.





Bu sonuçla haftayı puansız kapatan Milan, 61 puanla 5. sırada kaldı.

Spezia ise bu kritik galibiyetle hanesine 3 puan yazdırdı. Spezia, 30 puanla 18. sırada bulunuyor.

SALERNİTANA, ATALANTA'YI 1-0 YENDİ

Bugün oynanan bir diğer maçta ise Salernitana, konuk ettiği Atalanta'yı 90+3. dakikada Antonio Candreva'nın golüyle 1-0 mağlup etti.