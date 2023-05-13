Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 13.05.2023 22:24
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 13.05.2023 22:26
    ABONE OL

    Şampiyonlar Ligi'ne katılma hesapları yapan Milan'a Spezia çelmesi

    İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 35. haftasında Milan, deplasmanda kümede kalma mücadelesi veren Spezia'ya 2-0 yenildi. Bu sonuçla haftayı puansız kapatan Milan, 61 puanla 5. sırada kaldı.

    takvim.com.tr
    AA
    Milan’a Spezia çelmesi!

    Serie A'da gelecek sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılabilecek bir sırada bitirme hedefindeki Milan, kümede kalma mücadelesi veren Spezia'ya konuk oldu.

    İlk yarısı 0-0 eşitlikle sona eren karşılaşmanın ikinci yarısında ev sahibi ekip, 75. dakikada Wisniewski ve 85. dakikada da Esposito'nun golleriyle Milan'ı 2-0 mağlup etti.

    Bu sonuçla haftayı puansız kapatan Milan, 61 puanla 5. sırada kaldı.

    Spezia ise bu kritik galibiyetle hanesine 3 puan yazdırdı. Spezia, 30 puanla 18. sırada bulunuyor.

    SALERNİTANA, ATALANTA'YI 1-0 YENDİ
    Bugün oynanan bir diğer maçta ise Salernitana, konuk ettiği Atalanta'yı 90+3. dakikada Antonio Candreva'nın golüyle 1-0 mağlup etti.



    Atalanta kadrosundaki milli futbolcu Merih Demiral, yedek soyunduğu maçın 70. dakikasında Berat Djimsiti'nin yerine dahil olarak kalan dakikalarda forma giydi.

    Salernitana, bu galibiyetle puanını 38'e yükseltip 15. sırada yer aldı ve küme düşme hattından biraz daha uzaklaştı.

    Atalanta ise gelecek sene Avrupa kupalarına gitmek için üst sıralarda yer alma hedefinde yara aldı ve 58 puanla 7. sırada kaldı.
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    • Paylaş
    • Tweet
    • Paylaş
    • Sitene Ekle
    •  
    Seçim sonuçları canlı takip!
    Haberler Spor Şampiyonlar Ligi'ne katılma hesapları yapan Milan'a Spezia çelmesi
        loading
        SON DAKİKA