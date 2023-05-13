Leverkusen’in Nelsson'a kancayı taktı: Tecrübeli oyuncu dev kulüpleri peşinden koşturuyor!

2021 yılında Kopenhag'dan Galatasaray'a 7 milyon euro bonservis ücretiyle transfer olan 24 yaşındaki savunma oyuncusu bu sezon 29 lig maçında görev yaparken 1 asist yaptı. Leverkusen'in sezon sonunda Galatasaray'ın kapısını çalarak resmi teklifte bulunması bekleniyor.