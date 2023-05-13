Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Leverkusen’in Nelsson'a kancayı taktı: Tecrübeli oyuncu dev kulüpleri peşinden koşturuyor!

    Bayer Leverkusen’in teknik direktörü Xabi Alonso, Galatasarayn’ı Danimarkalı stoperi Victor Nelsson’u transfer listesinin başına yazdı. Almanlar sezon sonunda Aslan’ın kapısını çalacak.

    Takvim
    Leverkusen’in hedefi Nelsson

    Galatasaray'a transfer olduktan sonra ortaya koyduğu performansla dikkatleri üzerine çeken Victor Nelsson'un peşini bırakmıyorlar. Danimarkalı stoperin son talibi ise Alman Ligi'nin köklü kulüplerinden Bayer Leverkusen...

    Alman ekibinin teknik direktörü Xabi Alonso'nun Danimarkalı stoperi çok istediği ve transfer listesinin başına onun adını yazdığı belirtildi.

    2021 yılında Kopenhag'dan Galatasaray'a 7 milyon euro bonservis ücretiyle transfer olan 24 yaşındaki savunma oyuncusu bu sezon 29 lig maçında görev yaparken 1 asist yaptı. Leverkusen'in sezon sonunda Galatasaray'ın kapısını çalarak resmi teklifte bulunması bekleniyor.

        Leverkusen dışında İspanya La Liga ekiplerinden Sevilla ve Real Betis de Nelsson'un peşinde. Cimbom'un yıldız oyuncu için beklediği bonservis bedeli 20 milyon Euro.

        Sarı-Kırmızılılar'ın bu rakamın altındaki teklifleri değerlendirmeye almayacağı iddia ediliyor. Galatasaray sezon devam ederken Nelsson'un maaşına zam yapmış, oyuncunun 900 bin Euro'luk ücreti 1.3 milyon Euro'ya çıkarılmıştı.

        TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        • Paylaş
        • Tweet
        • Paylaş
        • Sitene Ekle
        •  
        Akla ziyan diplomasiden noksan! Kılıçdaroğlu...
        Haberler Spor Leverkusen’in Nelsson'a kancayı taktı: Tecrübeli oyuncu dev kulüpleri peşinden koşturuyor!
            loading
            SON DAKİKA