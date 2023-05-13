Leverkusen’in Nelsson'a kancayı taktı: Tecrübeli oyuncu dev kulüpleri peşinden koşturuyor!

Galatasaray'a transfer olduktan sonra ortaya koyduğu performansla dikkatleri üzerine çeken Victor Nelsson'un peşini bırakmıyorlar. Danimarkalı stoperin son talibi ise Alman Ligi'nin köklü kulüplerinden Bayer Leverkusen...
Alman ekibinin teknik direktörü Xabi Alonso'nun Danimarkalı stoperi çok istediği ve transfer listesinin başına onun adını yazdığı belirtildi.
2021 yılında Kopenhag'dan Galatasaray'a 7 milyon euro bonservis ücretiyle transfer olan 24 yaşındaki savunma oyuncusu bu sezon 29 lig maçında görev yaparken 1 asist yaptı. Leverkusen'in sezon sonunda Galatasaray'ın kapısını çalarak resmi teklifte bulunması bekleniyor.