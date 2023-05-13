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    • Spor
    • 13.05.2023 16:56
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    • 13.05.2023 16:56
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    FIBA Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde yılın en iyi genç oyuncusu Sadık Emir Kabaca!

    Galatasaray'ın başarılı basketbolcusu Sadık Emir Kabaca, FIBA Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde yılın en iyi genç oyuncusu seçildi.

    FIBA yılın en iyi genç oyuncusu Sadık Emir Kabaca!
    FIBA Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde normal sezonun sona ermesinin ardından yılın en iyileri de belli oluyor. Basketbol Şampiyonlar Ligi'nin resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Galatasaray'ın milli oyuncusu Sadık Emir Kabaca, yılın en iyi genç oyuncusu seçildiği ifade edildi.

    22 yaşındaki basketbolcu bu sezon Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı 12 müsabakada 9.4 sayı, 3.8 ribaund ve 1.3 asist ortalamalarıyla mücadele etti.
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    Haberler Spor FIBA Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde yılın en iyi genç oyuncusu Sadık Emir Kabaca!
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