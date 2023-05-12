Rojas harekatı! Beşiktaş aradığı 10 numarayı Arjantin'de buldu





HEDEFTE MATIAS ROJAS VAR

Gaziantep FK'dan transfer edilen Alexandru Maxim ile yolları ayırmayı planlayan ve bu mevki için birçok alternatif ismi değerlendiren Siyah-Beyazlılar, Arjantin'de Racing Club forması giyen Matias Rojas'ı takibe aldı. 10 numara pozisyonunun dışında sağ açık ve sol açıkta da oynayabilen Paraguaylı futbolcuyu Beşiktaşlı yetkililer detaylıca araştırmaya başladı. Sözleşmesi sezon sonu itibarıyla bitecek olan yıldız futbolcunun da kariyerinde yeni bir maceraya hazır olduğu ve Beşiktaş'a sıcak bakabileceği ifade edildi. Bu sezon tüm kulvarlarda toplam 15 maça çıkan Matias Rojas, 8 gol atarken 1 de asist yaptı. Sol ayağını etkin bir şekilde kullanan ve yüksek top tekniğinin yanı sıra oyun görüşüyle de Güney Amerika'da futbol otoritelerinin övgüler yağdırdığı futbolcu, daha önce kariyerinde Defansa, Lanus ve Cerro Porteno takımlarında forma giymişti.