Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Rojas harekatı! Beşiktaş aradığı 10 numarayı Arjantin'de buldu

    Kara Kartal, Şenol Güneş’in raporu doğrultusunda 10 numara pozisyonu için harekete geçti. Beşiktaş, Arjantin’de Racing Club forması giyen Paraguaylı yıldız Matias Rojas’ı transfer listesine aldı.

    Rojas harekatı

    Gelecek sezon için transfer harekatına başlayan Beşiktaş, 10 numara pozisyonuna takviye gerçekleştirecek. Kara Kartal, yeni transferini Arjantin Ligi'nden yapmaya hazırlanıyor.



    HEDEFTE MATIAS ROJAS VAR
    Gaziantep FK'dan transfer edilen Alexandru Maxim ile yolları ayırmayı planlayan ve bu mevki için birçok alternatif ismi değerlendiren Siyah-Beyazlılar, Arjantin'de Racing Club forması giyen Matias Rojas'ı takibe aldı. 10 numara pozisyonunun dışında sağ açık ve sol açıkta da oynayabilen Paraguaylı futbolcuyu Beşiktaşlı yetkililer detaylıca araştırmaya başladı. Sözleşmesi sezon sonu itibarıyla bitecek olan yıldız futbolcunun da kariyerinde yeni bir maceraya hazır olduğu ve Beşiktaş'a sıcak bakabileceği ifade edildi. Bu sezon tüm kulvarlarda toplam 15 maça çıkan Matias Rojas, 8 gol atarken 1 de asist yaptı. Sol ayağını etkin bir şekilde kullanan ve yüksek top tekniğinin yanı sıra oyun görüşüyle de Güney Amerika'da futbol otoritelerinin övgüler yağdırdığı futbolcu, daha önce kariyerinde Defansa, Lanus ve Cerro Porteno takımlarında forma giymişti.



    MATIAS ROJAS
    ÜLKE: PARAGUAY
    YAŞ: 27
    POZİSYON: 10 NUMARA/KANAT
    PİYASA DEĞERİ: 5 MİLYON EURO
    OYNADIĞI TAKIM: RACING (ARJ)
    BU SEZON NE YAPTI: LİGDE 12 MAÇTA FORMA GİYDİ. 6 GOL ATIP 1 DE ASİST YAPTI.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    • Paylaş
    • Tweet
    • Paylaş
    • Sitene Ekle
    •  
    Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar
    Haberler Spor Rojas harekatı! Beşiktaş aradığı 10 numarayı Arjantin'de buldu
        loading
        SON DAKİKA