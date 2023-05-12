Fenerbahçe Opet 4 yıl sonra Sultanlar Ligi’ni kazanmayı başardı

Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi playoff final etabı 3. maçında Fenerbahçe Opet, konuk olduğu Eczacıbaşı Dynavit'i 3-2 yenerek seriyi 3-0'a getirdi ve şampiyon oldu. Karşılaşmaya iyi başlayan Fenerbahçe Opet, ilk seti 28-26 kazandı. İkinci sete 4-1 üstünlükle giren ev sahibi ekip, set boyunca rakibine hiç üstünlük şansı tanımadı. Eczacıbaşı Dynavit, seti 25-21 önde kapattı. Üçüncü sete iyi başlayan Fenerbahçe Opet, bloklarda ve hücumda hata yapmayıp seti 25-21 kazandı. Dördüncü sete ev sahibi ekip iyi başlasa da setin ortalarında savunmada etkili olan Fenerbahçe Opet, 13-11 öne geçti. Yıldız oyuncusu Boskovic ile sayılar bulan Eczacıbaşı Dynavit, seti 26-24 kazandı ve skoru 2-2'ye getirdi.



MOLA DÖNÜŞÜ HATA YAPMADILAR

Final setine etkili başlayan Fenerbahçe Opet üst üste sayılarla farkı açtı. Molanın ardından toparlanan Eczacıbaşı Dynavit, farkı 3 sayıya kadar indirdi: 9-6. Son bölümde mola dönüşü savunmada etkili olan sarı-lacivertliler, seti 15-8 maçı da 3-2 kazanarak seride durumu 3-0'a getirdi ve şampiyonluğa ulaştı. Oyuncular maç sonu Başkan Ali Koç ile birlikte şampiyonluk kupasını kaldırdı.

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