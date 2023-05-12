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    670 milyon hüsran! Fenerbahçe'nin transfer yatırımları beklenen katkıyı vermedi

    Oosterwolde, Peres, Pedro, Bruma, Samet ve Gustavo için bu yıl 32 milyon Euro (670 milyon TL) ödeme yapıldı. Geçtiğimiz sezon gösterdiği performansla fiyatı 20 milyon Euro’ya kadar çıkan Attila Szalai için son olarak bir Alman kulübü 8 milyon Euro teklif yaptı Ancak Fener’in kadrosuna kattığı bu futbolculardan aldığı katkı ödenen rakamın bu rakamın çok uzağında kaldı.

    670 milyon hüsran
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    Fenerbahçe bu sezon kadrosuna kattığı 6 isimden beklediği katkıyı alamazken bu oyunculara ödenen bonservis bedeli ve maaşların toplamı adeta dudak uçuklattı. Sarı-Lacivertliler'in bu sezon Jayden Oosterwolde, Luan Peres, Pedro, Bruma, Samet Akaydın ve Gustavo Henrique için ödediği bonservis ve verdiği maaş toplamı yaklaşık 32 milyon Euro. Bu da Türk Lirası olarak 670 milyonu buluyor. Fenerbahçe bu oyunculardan sahada beklenen katkıyı da alamadı.



    OOSTERWOLDE KAYIPLARDA
    Luan Peres ve Joao Pedro uzun süreli sakatlıklarla uğraşırken Gustavo Henrique Samet'ien gelişiyle forma yüzü görmez oldu. Büyük umutlarla savunmanın solu için alınan Jayden Oosterwolde beklenen katkıyı veremediği gibi artık kadroya bile girmekte zorlanıyor. Bruma kötü performansından dolayı sezon başında Braga'ya kiralandı. Hem yanlış transfer politikası hem de şanssız sakatlıklar Fenerbahçe'nin şampiyonluk yarışında geri kalmasına neden oldu.



    GOL SIKINTISI YOK AMA...
    Fenerbahçe bu sezon gol yollarında pek sıkıntı yaşamasa da savunma anlamında pek de iç açıcı bir görüntü sergileyemedi.



        OOSTERWOLDE ORTALIKTA YOK
        6 milyon Euro'ya Parma'dan Fenerbahçe'ye transfer olan Jayden Oosterwolde henüz katkı veremedi.



        JAYDEN OOSTERWOLDE
        ÜLKE: HOLLANDA YAŞ: 22
        POZİSYON: SOL BEK/O.SAHA
        PİYASA DEĞERİ: 6 MİLYON EURO
        GELDİĞİ TAKIM: PARMA (İTA)
        BU SEZON NE YAPTI:
        LİGDE 3 MAÇTA 84 DAKİKA
        OYNADI. GOLÜ VEYA ASİSTİ YOK.

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