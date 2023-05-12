670 milyon hüsran! Fenerbahçe'nin transfer yatırımları beklenen katkıyı vermedi

Fenerbahçe bu sezon kadrosuna kattığı 6 isimden beklediği katkıyı alamazken bu oyunculara ödenen bonservis bedeli ve maaşların toplamı adeta dudak uçuklattı. Sarı-Lacivertliler'in bu sezon Jayden Oosterwolde, Luan Peres, Pedro, Bruma, Samet Akaydın ve Gustavo Henrique için ödediği bonservis ve verdiği maaş toplamı yaklaşık 32 milyon Euro. Bu da Türk Lirası olarak 670 milyonu buluyor. Fenerbahçe bu oyunculardan sahada beklenen katkıyı da alamadı.
OOSTERWOLDE KAYIPLARDA
Luan Peres ve Joao Pedro uzun süreli sakatlıklarla uğraşırken Gustavo Henrique Samet'ien gelişiyle forma yüzü görmez oldu. Büyük umutlarla savunmanın solu için alınan Jayden Oosterwolde beklenen katkıyı veremediği gibi artık kadroya bile girmekte zorlanıyor. Bruma kötü performansından dolayı sezon başında Braga'ya kiralandı. Hem yanlış transfer politikası hem de şanssız sakatlıklar Fenerbahçe'nin şampiyonluk yarışında geri kalmasına neden oldu.
GOL SIKINTISI YOK AMA...
Fenerbahçe bu sezon gol yollarında pek sıkıntı yaşamasa da savunma anlamında pek de iç açıcı bir görüntü sergileyemedi.