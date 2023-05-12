670 milyon hüsran! Fenerbahçe'nin transfer yatırımları beklenen katkıyı vermedi

Fenerbahçe bu sezon kadrosuna kattığı 6 isimden beklediği katkıyı alamazken bu oyunculara ödenen bonservis bedeli ve maaşların toplamı adeta dudak uçuklattı. Sarı-Lacivertliler'in bu sezon Jayden Oosterwolde, Luan Peres, Pedro, Bruma, Samet Akaydın ve Gustavo Henrique için ödediği bonservis ve verdiği maaş toplamı yaklaşık 32 milyon Euro. Bu da Türk Lirası olarak 670 milyonu buluyor. Fenerbahçe bu oyunculardan sahada beklenen katkıyı da alamadı.