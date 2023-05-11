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    • Spor
    • 11.05.2023 15:42
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    • 11.05.2023 15:42
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    Galatasaray Nef'in yeni başantrenörü Zvezdan Mitrovic oldu!

    Galatasaray Nef, Karadağlı Başantrenör Zvezdan Mitrovic ile anlaştığını açıkladı. 53 yaşındaki başantrenör kariyerinde daha önce; Khimki Yuzny, Krivbasbasket-Lux Krivyi Rog, Budivelnyk Kviv, Khimik-OPZ Yuzny, Azovmash Mariupol ve ASVEL takımlarında görev aldı.

    takvim.com.tr
    Zvezdan Mitrovic Galatasaray’da!
    Galatasaray Erkek Basketbol Takımı, Başantrenör Andreas Pistiolis ile yolların ayrılmasının ardından yeni antrenörünü buldu. Sarı-kırmızılıların resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, Başantrenör Zvezdan Mitrovic ile anlaşma sağlandığı duyuruldu. Mitrovic ile 2022-2023 ve 2023-2024 sezonlarını kapsayan anlaşmaya imza atıldığı ifade edildi.

    Mitrovic son olarak Fransa ekibi Monaco'yu çalıştırdı. Karadağlı antrenör, 2020-2021 sezonunda Monaco ile Eurocup'ı kazandı.

    53 yaşındaki başantrenör kariyerinde daha önce; Khimki Yuzny, Krivbasbasket-Lux Krivyi Rog, Budivelnyk Kviv, Khimik-OPZ Yuzny, Azovmash Mariupol ve ASVEL takımlarında görev aldı.
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    Haberler Spor Galatasaray Nef'in yeni başantrenörü Zvezdan Mitrovic oldu!
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