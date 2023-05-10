Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 10.05.2023 16:27
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 10.05.2023 16:27
    ABONE OL

    Real Madrid'de Vinicius Junior şov! Figo'yu geçti

    Brezilyalı futbolcu Vinicius Junior, bu sezon tüm kulvarlarda çıktığı 49 maçta 23 gol, 21 asist üretirken, gösterdiği performansla kariyerinin en verimli sezonunu yaşıyor.

    takvim.com.tr
    Real Madrid’de Vinicius Junior şov! Figo’yu geçti
    Real Madrid'in Brezilyalı futbolcusu Vinicius Junior, 2022-2023 sezonunda gösterdiği başarılı performansla hücumdaki etkinliğini arttırdı. Vinicius, bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi, La Liga, İspanya Kral Kupası, FIFA Dünya Kulüpler Kupası ve UEFA Süper Kupa olmak üzere toplam 49 resmi karşılaşmada forma giyerken, 23 gol, 21 asistlik katkı sağladı. 22 yaşındaki futbolcu, bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde 12 gol, 1 asist kaydeden Erling Haaland'ın ardından, 7 gol, 5 asistlik performansıyla Devler Ligi'nin en formda futbolcusu konumunda bulunuyor.

    LUİS FİGO'YU GERİDE BIRAKTI

    Vinicius Junior, Madrid ekibinin en golcü diğer futbolcularına da yaklaştı. Junior son olarak Real Madrid formasıyla çıktığı 221 mücadelede 59 gol atarken, 57 gollü eflatun-beyazlıların efsanesi Luis Figo'yu geride bıraktı. Yıldız futbolcu aynı zamanda İspanya'da geçirdiği 5. sezonda 9 kupa kazandı.
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    • Paylaş
    • Tweet
    • Paylaş
    • Sitene Ekle
    •  
    Togg Araç Finansmanı
    Haberler Spor Real Madrid'de Vinicius Junior şov! Figo'yu geçti
        loading
        SON DAKİKA